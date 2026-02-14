В Китае найден динозавр с полыми шипами — игуанодонтии оказались совсем не такими, как мы думали

Открытие, которое меняет представления

Исследование провела команда CNRS совместно с зарубежными коллегами. В китайских отложениях мелового периода специалисты обнаружили останки молодого динозавра, относящегося к группе игуанодонтий — линии травоядных, изучаемой уже почти два столетия. Однако до сих пор у представителей этой группы не фиксировали подобных кожных структур.

Для анализа использовались рентгеновские методы и детальные гистологические срезы. Это позволило рассмотреть клетки кожи с исключительной степенью сохранности. В результате были выявлены полые колючки, покрывавшие значительную часть тела животного. Речь идёт не о единичных выростах, а о развитой системе защитных структур, что делает находку особенно ценной для науки.

Защита и возможные функции

Новый вид получил название Хаолонг донги — в честь китайского палеонтолога Дун Чжимина. По оценкам исследователей, этот динозавр был травоядным и обитал в среде, где широко были распространены мелкие хищные тероподы. В таких условиях наличие шипов могло стать эффективным способом защиты.

Учёные предполагают, что полые иглы могли выполнять функцию отпугивания хищников по аналогии с современными дикобразами. При этом рассматриваются и другие версии. Структуры могли участвовать в терморегуляции, помогая организму сохранять или отдавать тепло. Также не исключается сенсорная роль — подобные образования могли реагировать на внешние раздражители.

Ювенильная особь и вопросы эволюции

Особенность находки в том, что обнаруженный экземпляр был молодым. Это означает, что пока невозможно с уверенностью сказать, сохранялись ли шипы у взрослых особей. Если подобные структуры присутствовали только в юном возрасте, они могли играть специфическую защитную роль в наиболее уязвимый период жизни.

С другой стороны, если иглы сохранялись и по мере взросления, это открывает новые перспективы для изучения эволюции кожных покровов у динозавров. Ранее перьевые структуры были известны у многих теропод и некоторых других групп, однако для игуанодонтий подобные образования документированы впервые. Это расширяет представления о разнообразии внешнего облика меловых травоядных.