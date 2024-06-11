Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск заявил, что поведение сына нынешнего президента США Джо Байдена Хантер незначительно сказывается, но нанесение ущерба репутации страны не допустимо.
Ранее присяжные в суде штата Делавэр признали Хантера Байдена виновным по всем обвинениям в отношении незаконного хранения оружия.
По информации прокуратуры, он употреблял наркотики, что лишило его права на приобретение пистолета, дало ложные сведения в анкете и все равно приобрел оружие в октябре 2018 года, используя его в период употребления запрещенных веществ.
Ему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в размере 750 тысяч долларов, хотя обычно нарушителям, совершающим такие преступления впервые, не назначают приговоры, связанные со стольким временем в тюрьме.
По словам Маска, "личное поведение Хантера не играет важной роли… Однако порочащее репутацию и авторитету США недопустимо, так как это унижает страну".
В своем профиле в социальной сети Х он выразил мнение, что нужно проверить, не участвовал ли Хантер Байден в коррупции с зарубежными государствами.
Хантеру Байдену также предстоит судебное разбирательство о неуплате налогов в штате Калифорния. В обоих случаях он настаивает на своей невиновности.
Его дело стало первым в истории, когда сын действующего президента США был признан виновным и привлечен к ответственности.
Президент США Джо Байден заявил после вынесения обвинительного решения, что принимает вердикт присяжных и уважает законную систему.
Хантер Байден имеет возможность обжаловать решение суда.
Фото: www.flickr.com/Ministério Das Comunicações (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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