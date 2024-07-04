Госдума в первом чтении приняла законопроект, который упрощает процедуру направления конфискованного и невостребованного оружия и боеприпасов в зону боевых действий.
По новому закону, оружие, которое не было забрано владельцем после года хранения, можно будет передавать в Министерство обороны, Росгвардию и другие государственные военизированные организации.
Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, один из авторов законопроекта, отметил, что на складах хранится более 250 000 единиц изъятого оружия, которое может быть эффективно использовано не только в зоне военной операции, но и в экспертно-криминалистических подразделениях для формирования коллекций оружия, используемых для раскрытия преступлений.
Хинштейн подчеркнул, что в настоящее время конфискованное и невостребованное оружие подлежит уничтожению, что нецелесообразно и требует дополнительных бюджетных расходов.
Депутат Госдумы Михаил Делягин предложил расширить сферу применения законопроекта и направлять в зону боевых действий любое конфискованное имущество, включая автомобили, компьютеры, программное обеспечение и даже рыболовные сети.
Правительство России выразило поддержку законопроекту в начале июля.
Ранее, в начале мая, Хинштейн сообщил, что из более чем 250 000 единиц огнестрельного оружия, находящегося на складах МВД и Росгвардии, 70 000 единиц подлежит уничтожению.
Фото: From Wikimedia Commons/ Ministry of Defence of the Russian Federation
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