Ирина Соколова Опубликована сегодня в 7:46

Тайна висячих гробов раскрыта: ДНК рассказала, кто на самом деле прятал умерших на скалах

Обнаружены потомки народа бо в висячих гробах Китая — Nature Communications

Древние захоронения в висячих гробах на юге Китая давно привлекали внимание археологов, но только генетические исследования последних лет позволили понять, кто именно оставил эти уникальные местные традиции. Новые данные показали, что многие из погребённых в гробах, закреплённых на скалах, оказались предками современного этноса бо, живущего в провинции Юньнань. Анализ ДНК также выявил связь с популяциями позднего неолита, населявшими юго-восток Китая. Об этом сообщает журнал Nature Communications.

Что представляют собой висячие гробы и где встречается этот погребальный обряд

Погребение в висячих гробах — одна из самых необычных древних практик региона Восточной и Юго-Восточной Азии. Деревянные гробы помещались высоко на скалы, где их удерживали каменные подпорки или верёвочные крепления. Такая традиция встречалась в отдельных культурах Китая, Вьетнама и Таиланда, однако наиболее ранние примеры сохранились именно в Китае.

Самые древние висячие гробы обнаружены в горах Уишань (провинция Фуцзянь). Радиоуглеродные анализы показали возраст около 3,5-4 тысяч лет. Их появление связывают с ранними племенами, населявшими юго-восток Китая. Значительно позже такой обряд практиковали представители народа бо — этнической группы, которая упоминалась в письменных источниках до конца эпохи Мин.

Однако письменные сведения о бо немногочисленны, и до недавнего времени их происхождение оставалось загадкой. Чтобы раскрыть этот вопрос, учёные обратились к генетическому анализу.

Как проводилось исследование древних и современных популяций

Международная группа генетиков изучила останки 31 человека из висячих гробов, найденных в Юньнани, Гуанси и на северо-западе Таиланда. Параллельно исследователи собрали образцы ДНК современных представителей народа бо, численность которого сегодня составляет несколько тысяч человек.

В ходе анализа исключили геномы с низким качеством покрытия, а также те образцы, где обнаружили близких родственников. В итоге в древнее сравнение вошли 14 высококачественных геномов, а среди современных индивидов — 21 человек.

Такой подход позволил максимально точно сопоставить древние и современные популяции и определить возможные миграции и смешения генетических линий.

Что показал генетический анализ древних людей

Результаты исследования выявили чёткую связь между погребёнными и южными популяциями Восточной Азии. Большинство древних людей оказалось генетически близко к прибрежным группам позднего неолита и древним популяциям материковой части Юго-Восточной Азии.

Эти данные важны, потому что самые ранние висячие гробы тоже происходят из районов, расположенных рядом с территориями проживания неолитических культур. Это указывает на значительную преемственность: традиция могла зародиться именно среди древних южных народов и позже сохраняться в локальных культурах.

Интерес представляют два индивида из Юньнани, которые заметно отличались от остальных. Они жили около 1200 лет назад и культурно относились к древнему народу бо, но имели смешанное происхождение: один включал предков, родственных древним земледельцам Хуанхэ и тибетским группам, другой — популяциям Северо-Восточной Азии. Это говорит о межрегиональных контактах и интеграции мигрантов в местную культуру.

Генетика современных бо и связь с древними популяциями

Современные представители бо близки к другим этническим группам южного Китая. Основная часть их генетического наследия относится к южноазиатским популяциям, меньшая — к людям, связанным с бассейном Хуанхэ и тибето-бирманскими народами.

При этом их геномы хорошо соотносятся с людьми, найденными в висячих гробах: по оценкам исследователей, от 43 до 80 процентов генома современных бо может быть смоделировано из древних индивидов с этих памятников. Такая преемственность подчёркивает устойчивость этнических линий в течение столетий.

Сравнение: висячие гробы и другие погребальные практики региона

Сравнение позволяет понять уникальность обряда:

  • захоронения в земле или под курганами были характерны для большинства народов Китая;
  • каменные гробницы использовали группы с развитой социальной структурой;
  • погребения в пещерах встречались у горных племён;
  • висячие гробы отличались сложностью размещения и, вероятно, имели особое символическое значение.

Это подчеркивает, что подобный обряд был не просто способом захоронения, а частью мировоззрения, основанного на контакте с горами как сакральным пространством.

Популярные вопросы о людях из висячих гробов

Почему древние люди хоронили умерших на скалах?

Это могло быть связано с сакральным значением гор и стремлением сохранить тела в недоступных местах.

Что делает народ бо важным для исследования региона?

Бо сохранили элементы древних традиций и генетически связаны с людьми, оставившими висячие гробы.

Можно ли определить социальный статус погребённых по ДНК?

Нет, статус определяется по археологическому контексту, а ДНК показывает лишь происхождение.

