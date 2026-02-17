Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Анастасия Шевелева Опубликована сегодня в 6:22

Руки выдают возраст мгновенно — простая привычка после мытья меняет всё

Руки нередко выдают возраст быстрее, чем лицо. Сухость, ощущение стянутости и мелкие морщины могут появиться даже у молодых людей, вызывая дискомфорт и неуверенность. Особенно заметно это в повседневном общении, где рукопожатие остаётся важной частью первого впечатления. Об этом рассказал портал Chef.

Почему кожа рук стареет раньше

С возрастом кожа, естественно, теряет эластичность и плотность, поскольку снижается выработка коллагена. Однако преждевременные морщины часто связаны не только с возрастными изменениями. На состояние кожи влияет целый комплекс факторов.

К ним относятся частое пребывание на солнце без защиты, регулярное использование антисептиков, многократное мытьё рук с агрессивными средствами, нехватка качественного увлажнения и дефицит витаминов. В условиях холодного климата ситуацию усугубляют морозный ветер и сухой воздух в отопительный сезон. Всё это постепенно разрушает защитный барьер кожи, делая её более уязвимой.

Ежедневные привычки для мягкости и упругости

Первый шаг — пересмотреть уход. Если есть возможность, стоит сократить чрезмерное мытьё рук агрессивными средствами и выбирать более мягкие формулы. После каждого контакта с водой желательно наносить увлажняющий крем, особенно в холодное время года.

Перед выходом на улицу в мороз полезно использовать плотный защитный крем. Он создаёт барьер, который снижает воздействие ветра и низких температур. Регулярность здесь играет ключевую роль: даже самый хороший крем не даст эффекта без систематического применения.

Домашние средства для дополнительного ухода

Поддержать кожу можно и простыми составами, которые легко приготовить дома. Один из вариантов — смесь на основе алоэ вера и глицерина. Для этого берут 2-3 столовые ложки геля алоэ вера, добавляют 2 столовые ложки глицерина и тщательно перемешивают. Затем вводят 2 столовые ложки молока и продолжают перемешивать около трёх минут до однородной консистенции. Полученное средство можно наносить в течение дня для смягчения кожи и уменьшения выраженности мелких морщин.

Ещё один вариант — уход на основе масла ши. Небольшое количество масла смешивают с кокосовым маслом или несколькими каплями эфирного масла лаванды и перемешивают 2-3 минуты. Смесь хранят в герметичной банке и используют как питательный бальзам. Такой состав помогает уменьшить сухость, поддерживает эластичность кожи и подходит не только для рук, но и для губ или лица.

Регулярный уход, защита от холода и солнца, а также достаточное увлажнение помогают сохранить кожу рук мягкой и ухоженной. Даже простые меры способны замедлить появление морщин и вернуть ощущение комфорта. Главное — сделать заботу о руках такой же привычной частью ухода, как очищение и увлажнение лица.

Автор Анастасия Шевелева
Анастасия Шевелева — врач-косметолог, дерматолог (КГМУ, РУДН) с 10-летним стажем. Эксперт по аппаратной терапии, инъекционным методикам и составу косметики.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

