Ручная керамика служит годами — если не делать эту популярную ошибку

Ручная керамика — один из тех предметов, которые хочется использовать каждый день, а не прятать в шкафу "для красоты". Но вместе с этим появляется практичный вопрос: можно ли доверить такую посуду посудомоечной машине, не испортив глазурь и внешний вид? Короткий ответ звучит честно: иногда можно, но лучше делать это реже и аккуратнее. Об этом пишет House Digest.

Можно ли мыть ручную керамику в посудомоечной машине

В большинстве случаев ручная керамика действительно выдерживает посудомоечную машину, особенно если мастер прямо указывает, что изделие "подходит для посудомойки". Однако это не означает, что кружка или тарелка останутся идеальными визуально при постоянной машинной мойке.

Дело в том, что сочетание горячей воды, моющего средства и механического воздействия со временем быстрее изнашивает поверхность. Глазурь может потускнеть, глянец стать менее выраженным, а цвет — выглядеть не таким свежим. Поэтому, если вы всё же моете керамику в машине, стоит заранее принять мысль, что на ней появится естественная патина.

Почему ручная мойка остаётся самым безопасным вариантом

Если вам важно сохранить керамику "как новую" как можно дольше, лучше выбирать ручное мытьё. Для этого достаточно мягкого средства и мягкой губки. Абразивы вроде металлической мочалки использовать не стоит — они могут поцарапать покрытие и ускорить износ.

Также не рекомендуется долго замачивать керамику в воде. Если загрязнение упрямое, лучше ненадолго оставить посуду в тёплой воде, а затем аккуратно снять засохшие остатки, например, деревянной ложкой. После мытья изделие советуют вытирать мягкой тканью, чтобы на поверхности не оставались водяные пятна.

Как мыть в посудомоечной машине, если другого выхода нет

Иногда посудомойка — это не лень, а необходимость, и тогда важно снизить риски. В статье советуют придерживаться нескольких правил:

выбирать более мягкие моющие средства, чтобы меньше разрушать глазурь и блеск; включать режим с низкой температурой (например, "фарфор"), если он есть, чтобы избежать резких перепадов; при необходимости досушивать посуду вручную мягким полотенцем, если машина оставляет капли и разводы.

Отдельно подчёркивается риск термического шока: керамика плохо переносит резкие смены температуры, даже если сама по себе выдерживает высокие градусы. Более щадящий режим помогает избежать микротрещин и повреждений.

Какие изделия лучше никогда не отправлять в посудомойку

Есть категории керамики, для которых посудомоечная машина — почти гарантированный путь к повреждениям. В первую очередь это изделия с золотыми или другими металлическими акцентами: такие детали хуже переносят высокую температуру и могут испортиться. Замачивание им тоже противопоказано — из-за риска потускнения.

Кроме того, только ручная мойка подходит для пористой керамики и терракоты, а также для предметов с тонкой росписью и деликатной глазурью: машинная мойка со временем может привести к выцветанию или отслаиванию декоративного слоя.

Если же выбирать более "выносливые" варианты, в статье советуют присмотреться к каменной посуде за счёт плотности и прочности, а также к фарфору — из-за низкой пористости и общей устойчивости.