Не переплачивайте за багаж! Что можно класть в ручную кладь по правилам авиакомпаний
Путешествие только с ручной кладью — отличный способ сэкономить на перелёте и сократить время в аэропорту. Но чтобы не оказаться в ситуации, когда сумку разворачивают на регистрации или просят доплатить за багаж прямо у выхода на посадку, важно заранее понимать, что именно можно взять в салон самолёта и какие требования предъявляют авиакомпании к размерам и весу ручной клади.
Основные правила провоза ручной клади
Ручная кладь — это вещи, которые пассажир поднимает с собой на борт. Они должны свободно размещаться под креслом или на багажной полке и соответствовать нормам выбранного перевозчика. Каждая авиакомпания устанавливает свои требования к весу и габаритам, а бюджетные тарифы почти всегда предусматривают минимальный размер сумки. На стойке регистрации сотрудник аэропорта может проверить сумку в специальном калибраторе: если она не проходит, её придётся сдавать как багаж.
Сравнение правил российских авиакомпаний
|Авиакомпания
|Размеры и вес
|Особенности
|Аэрофлот
|До 10 кг в экономе, 15 кг в бизнесе; 55x40x25 см
|Дополнительно можно взять небольшой рюкзак до 5 кг
|Уральские авиалинии
|До 10 кг в экономе; две сумки до 15 кг в бизнесе
|Допускаются личные вещи до 5 кг
|Победа
|36x30x27 см без ограничений по весу
|Жёсткие требования, позволяет только минимальный формат
|Другие авиакомпании
|Отличаются в зависимости от тарифа и типа рейса
|Всегда проверяйте правила перед полётом
Советы шаг за шагом
- Проверяйте размеры ручной клади ещё дома. Перед выездом в аэропорт убедитесь, что сумка подходит под требования перевозчика: измерьте её по трём сторонам и сравните с нормой. У лоукостеров калибратор особенно строгий, поэтому не стоит рассчитывать на "авось".
- Следите за весом сумки. Многие авиакомпании ограничивают не только размеры, но и вес ручной клади. Если кажется, что сумка тяжеловата, лучше взвесить её на домашних весах или воспользоваться бесплатными весами в аэропорту до регистрации.
- Размещайте предметы в сумке так, чтобы досмотр проходил быстрее. Жидкости объёмом до 100 мл держите в прозрачном пакете, технику кладите сверху, а запрещённые предметы вообще не берите — это ускорит проверку и убережёт от неприятных сюрпризов.
- На регистрации не скрывайте истинный размер ручной клади. Если сумка окажется больше допустимого, авиакомпания всё равно выявит это на посадке, и вам придётся сдавать её в багаж за дополнительную плату. Лучше честно пройти проверку на стойке и избежать конфликтов.
- Продумайте, что действительно понадобится в полёте. В ручную кладь кладут документы, гаджеты, зарядные устройства, лекарства, минимальный набор еды, сменную одежду или ценные вещи. Всё остальное удобнее отправить в багаж, чтобы не перегружать сумку.
- Всегда проверяйте правила страны, в которую летите. Некоторые предметы, разрешённые в ручной клади авиакомпанией, могут быть запрещены в государстве назначения. Это касается техники, напитков из Duty Free, некоторых продуктов и инструментов.
А что если ручную кладь проверяют несколько раз?
Осмотр проходит на разных этапах: на регистрации проверяют размер и вес, на досмотре — только содержимое, а у выхода на посадку могут снова попросить поместить сумку в калибратор. Если на любом из этапов выяснится, что ручная кладь не соответствует правилам, её отправят в багажный отсек за дополнительную плату. Отказ сдать сумку может привести к снятию с рейса, поэтому важно соблюдать требования заранее.
Плюсы и минусы путешествия только с ручной кладью
|Плюсы
|Минусы
|Экономия на покупке билета
|Строгие ограничения по весу и размерам
|Быстрое прохождение регистрации и получения багажа
|Сложнее упаковать нужные вещи
|Минимальный риск потерять багаж
|Не все продукты и жидкости можно взять с собой
|Удобство при пересадках
|Нужно заранее изучать правила авиакомпании
|Не приходится ждать багаж у ленты
|Подходит не для каждого типа путешествия
FAQ
Можно ли взять с собой два рюкзака?
Зависит от авиакомпании. Некоторые позволяют один предмет ручной клади и одну личную вещь, другие — только один предмет.
Разрешено ли проносить технику в ручной клади?
Да. Телефоны, ноутбуки, наушники и пауэрбанки необходимо перевозить именно в ручной клади, а не в багаже.
Какие жидкости допускаются на борту?
Любые, если объём каждого флакона не превышает 100 мл, а общая ёмкость — не более 1 литра. Покупки в Duty Free — исключение.
