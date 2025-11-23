Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Андрей Волков Опубликована сегодня в 6:43

Не переплачивайте за багаж! Что можно класть в ручную кладь по правилам авиакомпаний

Габариты клади у российских и зарубежных перевозчиков могут значительно отличаться

Путешествие только с ручной кладью — отличный способ сэкономить на перелёте и сократить время в аэропорту. Но чтобы не оказаться в ситуации, когда сумку разворачивают на регистрации или просят доплатить за багаж прямо у выхода на посадку, важно заранее понимать, что именно можно взять в салон самолёта и какие требования предъявляют авиакомпании к размерам и весу ручной клади.

Основные правила провоза ручной клади

Ручная кладь — это вещи, которые пассажир поднимает с собой на борт. Они должны свободно размещаться под креслом или на багажной полке и соответствовать нормам выбранного перевозчика. Каждая авиакомпания устанавливает свои требования к весу и габаритам, а бюджетные тарифы почти всегда предусматривают минимальный размер сумки. На стойке регистрации сотрудник аэропорта может проверить сумку в специальном калибраторе: если она не проходит, её придётся сдавать как багаж.

Сравнение правил российских авиакомпаний

Авиакомпания Размеры и вес Особенности
Аэрофлот До 10 кг в экономе, 15 кг в бизнесе; 55x40x25 см Дополнительно можно взять небольшой рюкзак до 5 кг
Уральские авиалинии До 10 кг в экономе; две сумки до 15 кг в бизнесе Допускаются личные вещи до 5 кг
Победа 36x30x27 см без ограничений по весу Жёсткие требования, позволяет только минимальный формат
Другие авиакомпании Отличаются в зависимости от тарифа и типа рейса Всегда проверяйте правила перед полётом

Советы шаг за шагом

  1. Проверяйте размеры ручной клади ещё дома. Перед выездом в аэропорт убедитесь, что сумка подходит под требования перевозчика: измерьте её по трём сторонам и сравните с нормой. У лоукостеров калибратор особенно строгий, поэтому не стоит рассчитывать на "авось".
  2. Следите за весом сумки. Многие авиакомпании ограничивают не только размеры, но и вес ручной клади. Если кажется, что сумка тяжеловата, лучше взвесить её на домашних весах или воспользоваться бесплатными весами в аэропорту до регистрации.
  3. Размещайте предметы в сумке так, чтобы досмотр проходил быстрее. Жидкости объёмом до 100 мл держите в прозрачном пакете, технику кладите сверху, а запрещённые предметы вообще не берите — это ускорит проверку и убережёт от неприятных сюрпризов.
  4. На регистрации не скрывайте истинный размер ручной клади. Если сумка окажется больше допустимого, авиакомпания всё равно выявит это на посадке, и вам придётся сдавать её в багаж за дополнительную плату. Лучше честно пройти проверку на стойке и избежать конфликтов.
  5. Продумайте, что действительно понадобится в полёте. В ручную кладь кладут документы, гаджеты, зарядные устройства, лекарства, минимальный набор еды, сменную одежду или ценные вещи. Всё остальное удобнее отправить в багаж, чтобы не перегружать сумку.
  6. Всегда проверяйте правила страны, в которую летите. Некоторые предметы, разрешённые в ручной клади авиакомпанией, могут быть запрещены в государстве назначения. Это касается техники, напитков из Duty Free, некоторых продуктов и инструментов.

А что если ручную кладь проверяют несколько раз?

Осмотр проходит на разных этапах: на регистрации проверяют размер и вес, на досмотре — только содержимое, а у выхода на посадку могут снова попросить поместить сумку в калибратор. Если на любом из этапов выяснится, что ручная кладь не соответствует правилам, её отправят в багажный отсек за дополнительную плату. Отказ сдать сумку может привести к снятию с рейса, поэтому важно соблюдать требования заранее.

Плюсы и минусы путешествия только с ручной кладью

Плюсы Минусы
Экономия на покупке билета Строгие ограничения по весу и размерам
Быстрое прохождение регистрации и получения багажа Сложнее упаковать нужные вещи
Минимальный риск потерять багаж Не все продукты и жидкости можно взять с собой
Удобство при пересадках Нужно заранее изучать правила авиакомпании
Не приходится ждать багаж у ленты Подходит не для каждого типа путешествия

FAQ

Можно ли взять с собой два рюкзака?
Зависит от авиакомпании. Некоторые позволяют один предмет ручной клади и одну личную вещь, другие — только один предмет.

Разрешено ли проносить технику в ручной клади?
Да. Телефоны, ноутбуки, наушники и пауэрбанки необходимо перевозить именно в ручной клади, а не в багаже.

Какие жидкости допускаются на борту?
Любые, если объём каждого флакона не превышает 100 мл, а общая ёмкость — не более 1 литра. Покупки в Duty Free — исключение.

