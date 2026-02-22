Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Артём Кравцов Опубликована сегодня в 19:03

Покалывание и боль в руках после смартфона — простая растяжка снимает напряжение за минуты

Бесконечные свайпы, переписка и часы за клавиатурой стали нормой — а вместе с ними и напряжение в кистях. Скованность, покалывание, боль в запястьях и даже головные боли всё чаще связывают с перегрузкой рук. Растяжка кистей и предплечий сегодня стала отдельным wellness-трендом, о чём говорят вирусные видео с хэштегом #handstretch. Об этом рассказывает физиотерапевт Дэвид Фогт.

Почему руки нуждаются в регулярной растяжке

По словам специалиста, длительное пребывание в однообразных позах — удерживание смартфона, работа с мышью и клавиатурой — создаёт постоянное напряжение сухожилий, мышц и нервов. Без движения ткани получают меньше кислорода и хуже восстанавливаются.

Регулярная растяжка помогает компенсировать этот стресс, поддерживает подвижность суставов и улучшает кровообращение. Это снижает риск перегрузочных состояний — тендинита, синдрома запястного канала и болей в области большого пальца.

"Сухожилия, мышцы и нервы подвергаются постоянному напряжению без правильного движения или расслабления. Регулярная растяжка помогает компенсировать постоянный стресс, снимает накопившееся напряжение и поддерживает естественную подвижность рук и запястий", — объясняет физиотерапевт Дэвид Фогт.

Кроме того, напряжение в кистях часто отражается выше — в локтях, плечах, шее и даже спине. Поэтому короткие перерывы с движением полезны не только для рук, но и для всей опорно-двигательной системы.

Какие проблемы возникают без профилактики

В практике Фогта большинство пациентов — офисные сотрудники и люди, проводящие много времени с гаджетами. При отсутствии регулярной мобилизации могут развиваться:

  1. Воспаление сухожилий.
  2. Синдром запястного канала.
  3. Усиливающаяся скованность суставов.
  4. Боль при письме, наборе текста и захвате предметов.

Со временем это способно повлиять на качество жизни и даже концентрацию внимания.

Важно помнить: при остром воспалении или недавней травме растяжку выполнять не следует.

Два быстрых упражнения

1. Растяжка запястий и предплечий

Вытяните руку вперёд ладонью вверх. Другой рукой мягко потяните пальцы вниз, ощущая растяжение в предплечье. Удерживайте 15-30 секунд. Затем повторите с ладонью вниз, растягивая противоположную сторону. Выполните 2-3 подхода на каждую руку.

2. Растяжка грудных мышц

Встаньте боком к стене. Поднимите руку под углом 90 градусов и упритесь предплечьем в поверхность. Плавно поверните корпус в противоположную сторону до ощущения растяжения в груди. Удерживайте 20-30 секунд и смените сторону. Это упражнение дополнительно разгружает плечи и улучшает осанку.

Простые движения из TikTok

Популярные короткие комплексы включают сжатие и раскрытие кулаков, разведение пальцев, "коготь", поочерёдное поднятие пальцев, круговые вращения запястьями и лёгкое встряхивание кистей. Их можно выполнять по 10 повторений дважды в день, не доводя до боли.

Регулярность важнее интенсивности. Даже несколько минут каждые час-полтора помогают снизить накопившееся напряжение.

Сила хвата как маркер здоровья

Отдельного внимания заслуживает сила захвата. Исследования показывают, что она связана с общей мышечной массой и состоянием нервной системы. Снижение силы хвата может коррелировать с повышенным риском сердечно-сосудистых событий.

Простой способ тренировки — сжимать теннисный или стресс-мяч. Это можно делать во время просмотра фильма или телефонного разговора.

Растяжка рук и запястий — это не только профилактика боли, но и способ снизить общий уровень напряжения. Короткий "двигательный перерыв" в течение дня помогает вернуть подвижность, улучшить осанку и поддержать здоровье всего тела.

Автор Артём Кравцов
Артём Кравцов — эксперт по кинезиологии (ПГУФКСиТ), специалист по спортивной реабилитации и биомеханике. Стаж работы в диагностике и восстановлении — 13 лет.
Редактор Алина Курнявцева
Редактор NewsInfo.Ru филолог. Эксперт по фотожурналистике, культурному наследию и урбанистике. Лауреат конкурса "МЕДИА NEXT"

