Досмотр электроники — обязательное условие: правила провоза багажа, которые изменят ваши путешествия

Эксперт по туризму Виктория Подольская, учредитель компании Lady On Travel, разъяснила правила провоза багажа в салоне самолета. Электронику — смартфоны, планшеты, фотоаппараты и пауэрбанки — обязательно размещайте в ручной клади и держите устройства заряженными для досмотра. Это предотвратит задержки на контроле безопасности. Об этом сообщает MosTimes.

Специалист подчеркнула, что жидкости, включая духи, кремы, пасты, воду и даже йогурты, допускаются только в таре объемом до 100 мл с общим лимитом в 1 литр. Запрещены колюще-режущие предметы: маникюрные ножницы, острые инструменты, отвертки, ножи, а также оружие, опасные вещества и аэрозоли вроде сухого шампуня или дезодоранта.

"Планшет открывают для того, чтоб проверить рабочее устройство или нет. Потому что были прецеденты, связанные именно со взрывными устройствами в виде компьютеров", — отметила Подольская.

В отличие от запрещенных предметов, в ручную кладь можно провозить детское питание, лекарства, личные гигиенические средства и еду. По словам эксперта, такие исключения упрощают путешествия для семей с детьми и людей с особыми нуждами. Соблюдение этих норм обеспечит беспрепятственный полет.