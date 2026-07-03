Ваша сумка не пролезет в рамку: от чего нужно срочно избавиться перед вылетом

Чемодан у стойки регистрации обычно раскрывается в спешке, когда рядом уже шуршат посадочные талоны и кто-то нервно заталкивает сверху ещё один свитер. И вот тут ручная кладь внезапно перестаёт быть "удобной сумкой" и начинает считаться до миллиметра. Европейские лоукостеры, включая Ryanair, easyJet, British Airways и Jet2, ужесточили проверки у выхода на посадку и штрафуют за лишний вес почти без скидок. Самая частая ошибка простая: люди кладут в рюкзак то, что можно было оставить дома, в отеле или надеть на себя.

"Новые тотальные рейды по проверке сумок от Ryanair и easyJet — это опасный международный тренд, который наверняка и очень быстро перекочует на российские авиакомпании. У нас перевозчики в своей жадности и стремлении содрать с пассажира три шкуры за лишний сантиметр ничуть не уступают европейцам, так что закручивание гаек у калибраторов в Москве и Сочи — лишь вопрос времени". главный редактор Турпром Андрей Волков

Почему у гейта теперь проверяют сумки жёстче

Лоукостеры давно играют в простую игру: дешёвый билет выглядит привлекательно, а дальше начинается доплата за всё, что выходит за рамки тарифа. Free bag у многих перевозчиков сейчас по размеру ближе к небольшому городскому рюкзаку, чем к нормальной дорожной сумке. Поэтому даже одна лишняя вещь способна испортить посадку и потянуть за собой штраф.

Генеральный директор аналитической компании Trtl Travel Мэтью Корриган объяснил это довольно прямо: контроль ручной клади стал инструментом для дополнительных сборов. Если сумка распухла и не проходит в измерительную рамку у гейта, пассажир платит уже перед вылетом. И спорить там обычно поздно — очередь не ждёт.

Проверки проводят не ради красоты. Пассажира могут попросить втиснуть сумку в калибратор прямо у выхода на посадку, и тогда любой лишний объём сразу виден. В итоге экономия на билете превращается в лишние траты, если чемодан собран без расчёта.

Какие вещи чаще всего дают перевес

Первое место в списке лишнего занимают фены и стайлеры. Они тяжёлые, неудобные по форме и быстро съедают место, которое лучше оставить под одежду или документы. При этом почти в 95% отелей и гостевых домов такие приборы уже стоят в номере или доступны без доплаты.

Второй проблемный пункт — большие банные полотенца. Махровая ткань занимает слишком много объёма, а молния на рюкзаке после этого закрывается с трудом. В поездке это обычно лишняя нагрузка, потому что полотенца для душа считаются базовой вещью в любом месте размещения, а при необходимости их можно купить на месте.

Третья ошибка — тяжёлые косметические наборы. Шампуни, гели, лосьоны и другие флаконы раздувают вес сумки и одновременно создают проблемы на досмотре из-за лимитов на жидкости. Вместо этого можно взять дорожный формат, твёрдый шампунь или пользоваться тем, что уже лежит в отеле.

Отдельно эксперты советуют не складывать в ручную кладь всё тёплое разом. Куртку, толстый джемпер и тяжёлую кофту лучше надеть на себя ещё до выхода к гейту. Так в рюкзаке остаётся больше места, а в кондиционированном салоне не придётся мёрзнуть.

"Попытка запихнуть в ручную кладь фены, банные полотенца или тяжёлые косметические наборы почти всегда заканчивается доплатой у гейта. Туристам с безбагажными тарифами лучше заранее проверить габариты сумки дома и не надеяться, что у выхода на посадку "пронесёт”. Если вещи не помещаются в норму, их лучше сразу перераспределить, а покупки из Duty Free тоже считать частью багажа". эксперт по туризму Дмитрий Гаврилов

Как собрать ручную кладь без лишнего

Собирая сумку, сначала стоит убрать всё, что можно получить в отеле или купить на месте. Это касается полотенец, громоздких приборов для укладки и крупных флаконов с уходовой косметикой. Чем меньше случайных вещей, тем меньше шанс упереться в калибратор.

Путешественникам советуют заранее взвешивать рюкзак дома. Домашние весы здесь полезнее споров на стойке: они сразу показывают, где начинается перебор. То же касается и размеров — если сумка заметно выпирает, в салон её уже могут не пустить без доплаты.

Покупки из Duty Free тоже лучше не считать "отдельной историей". Если они не помещаются в разрешённую норму ручной клади, на посадке это станет той же самой лишней ношей. Поэтому собирать багаж приходится с холодной головой, а не по принципу "авось пройдёт".

FAQ

Можно ли брать фен в ручную кладь?

Можно, но это часто невыгодно: прибор тяжёлый и занимает много места. Если в отеле он уже есть, смысла тащить его через аэропорт обычно нет.

Почему полотенце считают лишней вещью?

Потому что оно объёмное и быстро забивает сумку. В гостиницах и гостевых домах полотенца обычно уже предусмотрены.

Что делать с тёплой одеждой?

Надеть её на себя до выхода к гейту. Это экономит место в сумке и помогает не мёрзнуть в салоне.

Нужно ли учитывать покупки из Duty Free?

Да, их тоже надо вписывать в общий объём ручной клади. Если вещи не помещаются, на посадке придётся доплатить.

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