Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил полностью прекратить действие товарных знаков на территории Российской Федерации для тех организаций, которые ушли с российского рынка. Брендам предоставят возможность вернуться, но исключительно через 20 лет.

Султан Хамзаев напомнил, что на сегодняшний день не существует какого-то определённого закона, запрещающего брендам иностранных государств вновь регистрировать на территории Российской Федерации знаки обслуживания. Однако, по его мнению, необходимо в ближайшее время тщательно рассмотреть этот вопрос и принять меры в сторону подобных организаций. Помимо полного прекращения действия торговых марок, необходимо установить время, в течение которого иностранные компании не смогут осуществлять экономическую деятельность в РФ. Султан Хамзаев предложить назначить срок в 20 лет.

По мнению Султана Хамзаева, сейчас крайне важно определить, из каких побуждений некоторые организации иностранных государств возвращаются на российский рынок. Также он задался вопросом, не опасны ли для граждан товары и услуги, с которыми пришли обратно эти компании в РФ. Депутат считает нужным начать вводить ограничительные меры в сторону американской пищевой организации The Coca-Cola Company, являющейся самым большим мировым изготовителем и поставщиком концентратов, сиропов и безалкогольных напитков. В этот список он также включил и американскую компанию, продающую кофе и владеющую одноимённой сетью кофеен, — Starbucks.

Ранее стало известно, что The Coca-Cola Company собирается вернуться на российский рынок. Однако даже после первых этапов регистрации своих знаков обслуживания продаётся продукция неохотно.

Султан Хамзаев заявил, что он получает много обращений от граждан РФ по поводу некрасивого возвращения иностранных организаций после того, как они прерывали со страной все контакты. Также депутат добавил, что многие россияне уже предпочитают продукцию отечественного производителя вместо иностранного.

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