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Пользователи Hamster Kombat стали массово покидать игру
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Игра Hamster Kombat теряет свою популярность

Пользователи Hamster Kombat стали массово покидать игру

Игра Hamster Kombat теряет популярность. Из нее массово стали уходить пользователи.

Игру покидают миллионы человек. Недавно кликер вызвал огромный ажиотаж — казалось, все вокруг тапают на хомяка без остановки. Дело в том, что создатели "игры в хомячка" обещали пользователям реальную прибыль, которую можно будет вывести, сообщает "СЭ".

Скорее всего игрокам надоело думать о листинге или их отпугнул грядущий суд с инвесторами, которых создатели "Хомяка" лишили прибыли. Также в приложении слишком много назойливой рекламы. С каждым днём её количество только увеличивается.

Фото: Елена Галабаева/pravda.ru

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