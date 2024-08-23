Игра Hamster Kombat теряет свою популярность

Игра Hamster Kombat теряет популярность. Из нее массово стали уходить пользователи.

Игру покидают миллионы человек. Недавно кликер вызвал огромный ажиотаж — казалось, все вокруг тапают на хомяка без остановки. Дело в том, что создатели "игры в хомячка" обещали пользователям реальную прибыль, которую можно будет вывести, сообщает "СЭ".

Скорее всего игрокам надоело думать о листинге или их отпугнул грядущий суд с инвесторами, которых создатели "Хомяка" лишили прибыли. Также в приложении слишком много назойливой рекламы. С каждым днём её количество только увеличивается.

Фото: Елена Галабаева/pravda.ru