Сейчас можно заметить, что каждый второй в своем мобильнике тыкает в хомяка. В очереди в магазине, в общественном транспорте и даже в поликлинике. Зачем люди это делают и правда ли на этом можно заработать, ответил NewsInfo.Ru главный стратег финансовой группы БКС Максим Шеин.

Многих, кто все таки хочет заработать легкие деньги, интересует вопрос: действительно ли может появиться новая монета Hamster Coin или же это такой маркетинговый ход, чтобы как можно больше людей скачали эту игру?

"Таких монет очень много. Идея здесь в том, что практически каждая экосистема пытается сделать подобное. Это как один из ресурсов, чтобы люди в рамках экосистемы как-то расплачивались, что-то обменивали, покупали и так далее. Единственный риск всех вот этих коинов в том, что в любой момент, кто инициировал это создание, может это всё прекратить", — считает Шеин.

На вопрос, возможно ли, что за криптовалютой будущее, эксперт ответил неодозначно. По его мнению, криптовалюты имеют несколько недостатков.

"Криптовалюта — это усложнение системы. Она построена на системе блокчейн, когда у каждого человека в телефоне есть записи о всех транзакциях с этой валютой, которые другие люди между собой совершают. У каждого своя доска и он ее ведет. Это, так или иначе, потребление энергии. Получается, что затраты увеличиваются в терминах энергии. Это, на мой взгляд, сдерживающий фактор для будущего за ними", — объяснил Шеин.

Эта система нуждается в доработке. Допустим, вы приехали в место, где нет Интернета, и как вы там рассчитаетесь? Или Интернет не работает в каком-то месте, как вы тогда совершите покупку?

Шеин считает это направление перспиктивным, но с неприятными нюансами.

Также эксперт заявил, что появление "крипты" не может повлиять на экономику вцелом.

"Цены от этого не вырастут. Для валюты очень важна стабильность. Когда она нестабильная, и может по 20 процентов ходить вверх-вниз, как биткоин… Хотелось, чтобы валюта все-таки была подкреплена какими-то реальными активами. Не зря же биткоин везде изображается в виде золотой монеты, хотя, на самом деле, он таковой не является", — объяснил эксперт.

Он прокомментировал популярность игры, где нужно тыкать в хомяка в своем телефоне, якобы зарабатывая на этом миллионы. Многие на самом деле верят, что когда-то они смогут вывести оттуда реальные деньги.

"Тыкание в хомяка — это то, что может сыграть или может не сыграть в будущем. Пока это непонятно. Но получается, что есть и пить это тыкание не просит. И все играют на всякий случай "а вдруг это выстрелит", в надежде, что потом все озолотятся. Эти люди ничем не рискуют, деньги свои не вкладывают. В случае негативного исхода нельзя будет сказать, что люди потеряли деньги", — считает Шеин.

По его словам, это может быть маркетинговым ходом, чтобы привлечь к себе пользователей.

Фото: Pravda. Ru/Елена Галабаева