Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Хомяк в колесе
Хомяк в колесе
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Питомцы
Ольга Сидорова Опубликована сегодня в 12:55

Жестокий миф: зачем хомяку поплавки и почему эта история опасна для питомца

Хомяки не умеют плавать из-за строения лап — ветеринар

В сети можно встретить утверждение, что хомяки якобы отлично плавают и даже используют защёчные мешки как "поплавки". Такие истории звучат забавно и вызывают желание проверить их на практике. Однако для самого питомца подобный эксперимент может обернуться серьёзным стрессом и риском для здоровья. Об этом сообщает animals. moe-online.ru.

Как хомяки ведут себя в природе

В естественной среде обитания хомяки живут в степях и полупустынях, где водоёмы встречаются редко. Эти грызуны не тянутся к воде и не используют её как привычную среду для передвижения. Попасть в воду хомяк может только в экстренной ситуации, когда речь идёт о спасении жизни, например при бегстве от хищника. Даже в таком случае заплыв становится вынужденной мерой, а не естественным навыком.

Лапки хомяков не приспособлены для плавания, перепонок у них нет, поэтому каждое движение в воде требует больших усилий. Подобная нагрузка быстро истощает животное и сопровождается сильным страхом.

Почему домашнему хомяку вода ни к чему

Домашние хомяки, как правило, ещё более пугливы, чем их дикие сородичи. Для них контакт с водой — это не любопытное приключение, а резкий и непонятный стресс. Даже если со стороны кажется, что зверёк "плывёт", активно перебирая лапками, это не говорит о том, что он получает удовольствие. Скорее наоборот — организм мобилизуется, пытаясь выбраться из опасной ситуации.

Важно учитывать и то, что хомяки не умеют задерживать дыхание. В состоянии испуга дыхание становится частым и поверхностным, поэтому риск захлебнуться возрастает в разы. Эксперименты с "проверкой навыков" могут закончиться трагически.

Чем опасно купание

У водных процедур для хомяков есть сразу несколько серьёзных рисков.

  1. Густая шерсть долго сохнет, и за это время питомец может переохладиться, особенно если в комнате прохладно или есть сквозняки.

  2. Вода, попавшая в уши, нередко становится причиной воспалений и отита, лечение которых для такого маленького животного непростое.

  3. Сильный стресс во время купания создаёт нагрузку на сердце, и организм может просто не справиться.

Когда вода всё-таки допустима

Использовать воду можно только в исключительных ситуациях. Например, если хомяк сильно испачкался веществами, которые невозможно удалить песочной ванной, или при наличии паразитов — и то после консультации со специалистом. В обычной жизни грызуну достаточно сухих "купаний" в специальном песке, которые он прекрасно устраивает себе сам.

Хомяк — не водоплавающее животное, и забота о нём заключается не в экспериментах, а в создании условий, максимально близких к комфортным и безопасным для его природы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Зимой животные объединяются для снижения потерь тепла — The Conversation вчера в 11:16
Рождество — не только для людей: зимой в дикой природе запускается странный сценарий выживания

Почему зимой даже одиночные животные объединяются, как группы помогают пережить морозы и что такие стратегии говорят об устойчивости дикой природы.

Читать полностью » Собаки с короткими лапами быстрее замерзают на снегу — ветеринары вчера в 5:04
Не укутывайте собаку как капусту: секрет зимней экипировки, о котором молчат продавцы

Какие породы собак хуже переносят морозы и ветер: кто мёрзнет уже осенью, зачем нужна одежда и как защитить лапы и здоровье питомца зимой.

Читать полностью » Моржи относятся к морским млекопитающим Арктики — Earth 21.12.2025 в 22:03
Моржи стали символом климатического кризиса: арктическая драма разворачивается на глазах

Морж — одно из самых необычных млекопитающих Арктики. Где он живёт, чем питается и почему изменение климата ставит этот вид под угрозу.

Читать полностью » Джунгарские хомяки более склонны к побегам чем сирийские — ветеринар 21.12.2025 в 19:25
Выбор для ребёнка: почему один хомяк может кусаться, а второй терпит любые тисканья

Джунгарский или сирийский хомяк — в чём разница по размеру, характеру и уходу и какой вид лучше подойдёт для квартиры и первого питомца.

Читать полностью » Лук и чеснок разрушают эритроциты у собак — ветеринар 21.12.2025 в 16:28
Перестала давать собаке этот овощ — здоровье улучшилось на глазах: жаль, что не раньше

Какие продукты с нашего стола действительно опасны для собак: лук, виноград, авокадо и другие привычные блюда, которые могут навредить здоровью питомца.

Читать полностью » Грунт влияет на жесткость воды в аквариуме — эксперт 21.12.2025 в 13:55
Одна ошибка с грунтом — и вода мутная, рыбки болеют: как избежать кошмара новичка

Как выбрать грунт для аквариума: толщина, фракция, цвет и химия. Разбираемся, какие камешки действительно создают комфортный микроклимат для рыб и растений.

Читать полностью » Ключевые виды животных определяют устойчивость экосистем — Earth 21.12.2025 в 10:39
Убери одного — рухнет всё: 4 существа, без которых экосистемы превращаются в пустыню

Ключевые виды определяют устойчивость экосистем — от саванн до океанов. Как бобры, волки и кораллы формируют природу и почему их защита важна сегодня.

Читать полностью » Колтуны провоцируют зуд и паразитов у собак — грумер 21.12.2025 в 4:58
Сделала питомцу удобную стрижку, а получила обратный эффект: в чём главная ошибка

Что такое груминг и зачем он нужен собаке: кому стрижка обязательна, чем опасны колтуны и ошибки с подшёрстком, и как выбрать грумера без стресса.

Читать полностью »

Новости
Мир
Безработица в Финляндии выросла до максимума с начала века — Bloomberg
Садоводство
Орхидеи перестают цвести при недостатке рассеянного света — цветоводы
Мир
Минюст США опубликовал более 10 ГБ новых материалов по делу Эпштейна — РИА Новости
Общество
Дефицит кадров назвали фактором риска для пенсионной модели — Трепольский
Общество
Дирижабли включили в перечень перспективных перевозок до 2035 года — Правительство РФ
Мир
Законодательное собрание Альберты приняло петицию о выходе из Канады — CBC
Недвижимость
Сезонность на рынке жилья больше не работает — риэлтор Полторак
Туризм
ИИ анализирует спрос и находит дешёвые перелёты — путешественник Конюхов
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet