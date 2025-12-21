Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Хомяк строит гнездо осенью
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ольга Сидорова Опубликована сегодня в 19:25

Выбор для ребёнка: почему один хомяк может кусаться, а второй терпит любые тисканья

Джунгарские хомяки более склонны к побегам чем сирийские — ветеринар

Маленький пушистый хомячок кажется идеальным первым питомцем — он не требует выгула, умещается в квартире и умиляет одним видом. Но на этапе выбора многие теряются между двумя фаворитами: джунгарским и сирийским хомяком. Они действительно похожи, но различия между ними могут сильно повлиять на ваш комфорт и впечатления от жизни с питомцем. Об этом сообщает Moe-Online.

Два популярных вида: почему их так часто сравнивают

Джунгарские и сирийские хомяки — самые распространённые домашние грызуны. Их часто продают в зоомагазинах, советуют как питомцев для детей и выбирают те, кто впервые решается на хомячка. Оба вида неприхотливы, милы и быстро привыкают к человеку, если с ними регулярно общаться.

Однако при внешнем сходстве они сильно отличаются по темпераменту, размерам и требованиям к условиям содержания. Эти нюансы важно учитывать заранее, чтобы покупка не стала разочарованием.

Отличие первое: размер и внешний вид

Сирийский хомяк заметно крупнее джунгарского. Взрослый сириец вырастает примерно до 15 см и может весить до 150 г. Джунгарик компактнее — его длина редко превышает 10 см, а вес обычно не больше 100 г.

Различия хорошо заметны и по окрасу. Джунгарские хомяки чаще всего серо-белые или серо-коричневые с характерной чёрной полоской вдоль спины. Зимой их шерсть может светлеть. Сирийских хомяков часто называют "золотыми" — из-за тёплого рыжеватого оттенка, хотя на самом деле окрасы бывают самыми разными.

Есть разница и в структуре шерсти. У сирийцев она длиннее и пышнее, особенно у длинношёрстных линий, а у джунгариков — короткая и плотная.

Отличие второе: активность и образ жизни

Джунгарский хомяк — настоящий живчик. Он постоянно исследует территорию, карабкается, бегает, проверяет все укромные уголки. Такие питомцы легко осваивают лесенки, тоннели и лабиринты, но при этом считаются мастерами побегов. Даже небольшая щель может стать для них "выходом в большой мир".

Из-за этой особенности джунгариков часто рекомендуют содержать в аквариуме или террариуме с высокими гладкими стенками — по ним сложно выбраться.

Сирийский хомяк спокойнее. Он тоже активен, особенно вечером и ночью, но предпочитает более размеренный ритм. Для него достаточно просторной клетки и качественного бегового колеса. В плане побегов сирийцы менее изобретательны, хотя расслабляться всё равно не стоит.

Отличие третье: характер и контакт с человеком

Оба вида способны привязываться к хозяину, но делают это по-разному. Сирийский хомяк считается более ручным и терпеливым. При регулярном общении он быстрее привыкает к рукам и реже проявляет агрессию.

Джунгарики тоже могут быть дружелюбными, но при недостатке внимания становятся пугливыми и раздражительными. Если долго не брать такого хомячка на руки, он может начать защищаться и даже кусаться.

Есть и общее правило: ни джунгарские, ни сирийские хомяки не терпят соседей. Совместное содержание почти всегда заканчивается конфликтами, поэтому каждому зверьку нужна отдельная территория.

Отличие четвёртое: запах и уход

Интенсивность запаха у хомяков напрямую связана с размером животного и количеством выделений. Поскольку сирийский хомяк крупнее, запах от него появляется быстрее. Его клетку рекомендуется убирать каждые пару дней.

Джунгарики меньше, поэтому при правильном наполнителе и аккуратном питомце уборку можно проводить реже. В обоих случаях многое зависит от качества подстилки, вентиляции и привычек самого хомяка.

Отличие пятое: продолжительность жизни

При одинаково хороших условиях сирийские хомяки в среднем живут немного дольше — примерно на год. Это не строгая гарантия, но статистически сирийцы действительно чаще радуют хозяев более продолжительной жизнью.

На срок жизни влияют питание, уровень стресса, чистота жилища и общее состояние здоровья, а не только принадлежность к виду.

Сравнение: джунгарский и сирийский хомяк для квартиры

Если рассматривать этих грызунов как домашних питомцев для квартиры, различия становятся особенно заметны. Джунгарик подойдёт тем, кто любит активных и наблюдательных зверьков и готов уделять внимание безопасности жилища. Сирийский хомяк лучше впишется в спокойный ритм и чаще нравится тем, кто хочет более контактного питомца.

По занимаемому пространству сирийцу нужна клетка большего размера, а джунгарику — более защищённое жильё без шансов на побег. Оба вида не требуют выгула и сложного ухода, но нуждаются в регулярном внимании.

Популярные вопросы о джунгарских и сирийских хомяках

Можно ли держать этих хомяков вдвоём

Нет, оба вида территориальны и предпочитают одиночество.

Какой хомяк лучше для ребёнка

Чаще выбирают сирийского, так как он спокойнее и реже кусается при правильном обращении.

Кто из них менее прихотлив

Оба вида схожи по базовому уходу, но джунгарик требует большей внимательности к безопасности жилища.

