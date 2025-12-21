Выбор для ребёнка: почему один хомяк может кусаться, а второй терпит любые тисканья
Маленький пушистый хомячок кажется идеальным первым питомцем — он не требует выгула, умещается в квартире и умиляет одним видом. Но на этапе выбора многие теряются между двумя фаворитами: джунгарским и сирийским хомяком. Они действительно похожи, но различия между ними могут сильно повлиять на ваш комфорт и впечатления от жизни с питомцем. Об этом сообщает Moe-Online.
Два популярных вида: почему их так часто сравнивают
Джунгарские и сирийские хомяки — самые распространённые домашние грызуны. Их часто продают в зоомагазинах, советуют как питомцев для детей и выбирают те, кто впервые решается на хомячка. Оба вида неприхотливы, милы и быстро привыкают к человеку, если с ними регулярно общаться.
Однако при внешнем сходстве они сильно отличаются по темпераменту, размерам и требованиям к условиям содержания. Эти нюансы важно учитывать заранее, чтобы покупка не стала разочарованием.
Отличие первое: размер и внешний вид
Сирийский хомяк заметно крупнее джунгарского. Взрослый сириец вырастает примерно до 15 см и может весить до 150 г. Джунгарик компактнее — его длина редко превышает 10 см, а вес обычно не больше 100 г.
Различия хорошо заметны и по окрасу. Джунгарские хомяки чаще всего серо-белые или серо-коричневые с характерной чёрной полоской вдоль спины. Зимой их шерсть может светлеть. Сирийских хомяков часто называют "золотыми" — из-за тёплого рыжеватого оттенка, хотя на самом деле окрасы бывают самыми разными.
Есть разница и в структуре шерсти. У сирийцев она длиннее и пышнее, особенно у длинношёрстных линий, а у джунгариков — короткая и плотная.
Отличие второе: активность и образ жизни
Джунгарский хомяк — настоящий живчик. Он постоянно исследует территорию, карабкается, бегает, проверяет все укромные уголки. Такие питомцы легко осваивают лесенки, тоннели и лабиринты, но при этом считаются мастерами побегов. Даже небольшая щель может стать для них "выходом в большой мир".
Из-за этой особенности джунгариков часто рекомендуют содержать в аквариуме или террариуме с высокими гладкими стенками — по ним сложно выбраться.
Сирийский хомяк спокойнее. Он тоже активен, особенно вечером и ночью, но предпочитает более размеренный ритм. Для него достаточно просторной клетки и качественного бегового колеса. В плане побегов сирийцы менее изобретательны, хотя расслабляться всё равно не стоит.
Отличие третье: характер и контакт с человеком
Оба вида способны привязываться к хозяину, но делают это по-разному. Сирийский хомяк считается более ручным и терпеливым. При регулярном общении он быстрее привыкает к рукам и реже проявляет агрессию.
Джунгарики тоже могут быть дружелюбными, но при недостатке внимания становятся пугливыми и раздражительными. Если долго не брать такого хомячка на руки, он может начать защищаться и даже кусаться.
Есть и общее правило: ни джунгарские, ни сирийские хомяки не терпят соседей. Совместное содержание почти всегда заканчивается конфликтами, поэтому каждому зверьку нужна отдельная территория.
Отличие четвёртое: запах и уход
Интенсивность запаха у хомяков напрямую связана с размером животного и количеством выделений. Поскольку сирийский хомяк крупнее, запах от него появляется быстрее. Его клетку рекомендуется убирать каждые пару дней.
Джунгарики меньше, поэтому при правильном наполнителе и аккуратном питомце уборку можно проводить реже. В обоих случаях многое зависит от качества подстилки, вентиляции и привычек самого хомяка.
Отличие пятое: продолжительность жизни
При одинаково хороших условиях сирийские хомяки в среднем живут немного дольше — примерно на год. Это не строгая гарантия, но статистически сирийцы действительно чаще радуют хозяев более продолжительной жизнью.
На срок жизни влияют питание, уровень стресса, чистота жилища и общее состояние здоровья, а не только принадлежность к виду.
Сравнение: джунгарский и сирийский хомяк для квартиры
Если рассматривать этих грызунов как домашних питомцев для квартиры, различия становятся особенно заметны. Джунгарик подойдёт тем, кто любит активных и наблюдательных зверьков и готов уделять внимание безопасности жилища. Сирийский хомяк лучше впишется в спокойный ритм и чаще нравится тем, кто хочет более контактного питомца.
По занимаемому пространству сирийцу нужна клетка большего размера, а джунгарику — более защищённое жильё без шансов на побег. Оба вида не требуют выгула и сложного ухода, но нуждаются в регулярном внимании.
Популярные вопросы о джунгарских и сирийских хомяках
Можно ли держать этих хомяков вдвоём
Нет, оба вида территориальны и предпочитают одиночество.
Какой хомяк лучше для ребёнка
Чаще выбирают сирийского, так как он спокойнее и реже кусается при правильном обращении.
Кто из них менее прихотлив
Оба вида схожи по базовому уходу, но джунгарик требует большей внимательности к безопасности жилища.
