В вашей квартире есть хомяк-невидимка: как выманить его за 5 минут без стресса

Хомяк может казаться плюшевой игрушкой, но стоит оставить клетку открытой — и он исчезает так быстро, будто умеет растворяться в воздухе. Смешно это выглядит только в мультфильмах: в квартире для маленького беглеца слишком много опасностей. Он может попробовать на зуб провода, залезть в щель, застрять под мебелью или оказаться под ногами домочадцев. Об этом сообщает Animals. moe-online.ru.

Первые минуты после пропажи: не паниковать, а действовать

Ругать себя за невнимательность уже поздно — сейчас важнее быстро организовать поиски и обезопасить квартиру. Начните с самого очевидного: внимательно проверьте клетку. Иногда хомяк вовсе не сбежал, а просто забился в домик, тоннель или спрятался в подстилке.

Если беглец точно вне клетки, уберите из комнаты детей и других питомцев. Даже самый миролюбивый кот, услышав шорох за шкафом, может среагировать как охотник, и это опасно для грызуна. Дверь в комнату нужно закрыть, а щель у пола желательно заткнуть тканью — хомяки легко проходят там, где кажется "слишком узко".

Затем осмотрите помещение, где стоит клетка. Если побег случился недавно, велика вероятность, что он всё ещё рядом. До начала поисков стоит убрать всё, что может навредить зверьку: бытовую химию, отраву от насекомых, мелкие предметы, которые можно проглотить, а также всё, что может усилить стресс от громких звуков.

Где искать: любимые маршруты и укрытия хомяков

Хомяки чаще передвигаются вдоль стен и редко забираются вверх, поэтому начинать лучше с мест у пола. Чаще всего беглец оказывается за диваном, за шкафом, под ковром, рядом с обувью или в других тёмных уголках. Однако мебель лучше не двигать резко: можно случайно прижать или травмировать питомца.

Пытаться выманить хомяка шумом бесполезно — он не выйдет "на зов", а наоборот затаится. Светить фонариком тоже не всегда хорошая идея: яркий свет может напугать зверька и заставить его забиться глубже. Эффективнее выключить свет, замолчать и прислушаться: шуршание, тихие царапанья или постукивание коготков часто выдают местоположение беглеца.

Как поймать: лакомство работает лучше любых уговоров

Звать хомяка по имени, как собаку, не стоит. Взволнованный голос хозяина скорее напугает животное, и оно "заляжет на дно". Самый действенный инструмент — еда. Если вы увидели зверька, попробуйте спокойно предложить лакомство.

Ловить руками можно только тогда, когда питомец привык сидеть на ладони и не боится контакта. Если хомяк не ручной, лучше использовать сачок или аккуратно накрыть его лёгкой шляпой. Тяжёлые предметы вроде тазика или кастрюли опасны: ими легко ушибить маленькое животное, особенно если оно дёрнется в последний момент.

Выманиваем беглеца из укрытия: "ловушка" без стресса

Надеяться, что хомяк соскучится и сам придёт на руки, не стоит. Его мотиватор — еда. Поставьте на полу открытую клетку и положите внутрь любимое угощение. Чтобы беглецу было проще найти дорогу, можно сделать "дорожку" из вкусняшек, но важно не переборщить: если лакомства будет слишком много, хомяк насытится по пути и вернётся в своё убежище.

Когда питомец окажется в клетке, внимательно осмотрите его. Нет ли царапин, следов ушибов или других повреждений. Если поведение кажется странным или вы переживаете за его состояние, лучше обратиться к ветеринару.

Как избежать повторения: клетка, уборка и контроль

Часто хомяк сбегает во время чистки клетки — стоит отвлечься буквально на минуту. Чтобы этого не случилось снова, на время уборки лучше помещать питомца в вентилируемый контейнер, а не оставлять "погулять".

При выборе клетки стоит отдавать предпочтение металлической конструкции с надёжным запорным механизмом и крышкой. Хомяк найдёт способ выпрыгнуть, если есть шанс. Важно также следить за расстоянием между прутьями: зверёк не должен пролезать ни через стенки, ни через верх.

Если с хомячком играют дети или гости, контроль должен быть постоянным. Маленький грызун легко выскальзывает из рук, а затем исчезает в квартире за считанные секунды — особенно если это джунгарский хомяк.

Хомяк — мастер побегов, но большинство таких ситуаций заканчивается хорошо, если действовать спокойно и грамотно. Главное — перекрыть пути выхода, убрать опасности, не пугать зверька и использовать его главный "компас" — запах любимой еды.