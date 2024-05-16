Вчера вечером российские системы противовоздушной обороны сбили над Белгородчиной сразу две управляемые авиабомбы западного производства. По информации Министерства обороны, это были французские бомбы Hammer.
"15 мая с 20:00 до 20:30 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением управляемых авиационных бомб Hammer французского производства по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.
Кроме того, в другом приграничном с Украиной регионе — Курской области — были зафиксированы две атаки дронами. В одном случае удар был нанесён по гражданским строителям, а в другом — дроны атаковали мирные автомобили. В результате погибла женщина.
Фото: U.S. Navy photo by Photographer's Mate Airman Kristopher Wilson0
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