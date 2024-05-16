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Белгородчина была вновь атакована ВСУ иностранным оружием
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 8:27

Белгородчина была вновь атакована ВСУ иностранным оружием

Вчера вечером российские системы противовоздушной обороны сбили над Белгородчиной сразу две управляемые авиабомбы западного производства. По информации Министерства обороны, это были французские бомбы Hammer.

"15 мая с 20:00 до 20:30 мск пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением управляемых авиационных бомб Hammer французского производства по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении.

Кроме того, в другом приграничном с Украиной регионе — Курской области — были зафиксированы две атаки дронами. В одном случае удар был нанесён по гражданским строителям, а в другом — дроны атаковали мирные автомобили. В результате погибла женщина.

Фото: U.S. Navy photo by Photographer's Mate Airman Kristopher Wilson0

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