Палестинская организация ХАМАС выразила свое несогласие с намерениями привлечения зарубежных вооруженных сил в район Газа под любым поводом.



Представители ХАМАС заявили о своем недовольстве любыми планами, инициативами или предложениями, направленными на игнорирование пожеланий палестинцев относительно будущего региона Газа.



Они отвергли любые заявления или позиции, принимающие сторону планов по размещению иностранных вооруженных сил в области под каким-либо предлогом или названием, как сообщается в пресс-релизе ХАМАС.

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