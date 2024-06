Ответ организации ХАМАС на предложение о прекращении столкновений содержит несколько корректировок, которые по словам госсекретаря США Энтони Блинкена, можно рассмотреть для доработки, но другие не подлежат изменениям.



Блинкен отметил, что ХАМАС представил несколько корректировок, их обсудили с египетскими коллегами и премьер-министром Катара.



"Некоторые корректировки обсуждаемы, другие — нет", — сказал Блинкен, оценив результаты своего визита в Катар во время пресс-конференции в Дохе. Мероприятие транслировалось Министерством иностранных дел.



Согласно заявлению Блинкена, предложенное ХАМАС соглашение почти полностью совпадает с предыдущими предложениями этой организации. Вместо того, чтобы просто ответить "да", ХАМАС ждал ответа почти две недели, после чего выдвинул более крупные изменения, некоторые из которых выходят за предложенные ранее рамки.



В понедельник Совет Безопасности ООН принял резолюцию, поддержанную США и подготовленную президентом Джо Байденом, содержащую этапный план по прекращению огня в секторе Газа. 14 стран проголосовали "за", в то время как Россия воздержалась.



Суть резолюции в основном повторяет трехэтапное предложение Израиля о прекращении огня в Газе, выступление по которому состоялось от имени президента Байдена.



В документе ХАМАС призывается принять инициативу, которую Израиль уже принял. Основной акцент текста делается на неотложности полного выполнения условий инициативы без предварительных условий.



Первый этап предполагает моментальное прекращение огня, вывод израильских войск из густонаселенных районов Газы, освобождение ХАМАС удерживаемых заложников, включая раненых, пожилых и женщин, а также обмен арестованными палестинцами.



Второй этап предусматривает неограниченное прекращение военных действий в обмен на освобождение оставшихся заложников и вывод израильских войск из Газы.



Важно отметить, что длительное прекращение военных действий будет реализовано только при согласии сторон. Третий этап включает начало "многолетнего плана восстановления" для Газы.



Резолюция отвергает любые попытки изменения демографии или территории в секторе Газа, включая действия, которые приводят к уменьшению территории данного анклава.

Фото: www.flickr/The White House (it is in the public domain)