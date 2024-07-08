Палестинская организация ХАМАС обвинила премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в создании препятствий для мирных переговоров в секторе Газа.

По мнению ХАМАС, в то время как движение демонстрирует готовность к компромиссам и позитивный настрой для достижения соглашения о прекращении израильской агрессии, Нетаньяху усложняет процесс переговоров и усиливает атаки на палестинский народ.

ХАМАС призывает посредников вмешаться, чтобы пресечь манипуляции Нетаньяху, и требует от мирового сообщества и ООН оказать давление на Израиль.

Ранее египетский телеканал Al Qahera News, ссылаясь на информированный источник, сообщал о готовности Египта принять делегации Израиля и США для обсуждения нерешенных вопросов соглашения о перемирии в секторе Газа.

Агентство Ассошиэйтед Пресс также информировало, что ХАМАС предварительно согласился с предложенной президентом США Джо Байденом сделкой с Израилем, отказавшись от требования полного прекращения огня на первом этапе соглашения.

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