Палестинская организация ХАМАС обвинила премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в создании препятствий для мирных переговоров в секторе Газа.
По мнению ХАМАС, в то время как движение демонстрирует готовность к компромиссам и позитивный настрой для достижения соглашения о прекращении израильской агрессии, Нетаньяху усложняет процесс переговоров и усиливает атаки на палестинский народ.
ХАМАС призывает посредников вмешаться, чтобы пресечь манипуляции Нетаньяху, и требует от мирового сообщества и ООН оказать давление на Израиль.
Ранее египетский телеканал Al Qahera News, ссылаясь на информированный источник, сообщал о готовности Египта принять делегации Израиля и США для обсуждения нерешенных вопросов соглашения о перемирии в секторе Газа.
Агентство Ассошиэйтед Пресс также информировало, что ХАМАС предварительно согласился с предложенной президентом США Джо Байденом сделкой с Израилем, отказавшись от требования полного прекращения огня на первом этапе соглашения.
Фото: commons.wikimedia.org/Levi Meir Clancy (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)
Мексика приветствует победу левых во Франции
Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор выразил свое удовлетворение результатами недавних парламентских выборов во Франции.
На Украине вновь задержали людей, пытающихся сбежать из страны
За последние сутки на Украине были задержаны десять мужчин, пытавшихся нелегально пересечь границу с Румынией.
Полис ОСАГО с марта уберут из обязательных документов при регистрации авто
Президент РФ Владимир Путин подписал законопроект, благодаря которому полис ОСАГО уходит из перечня необходимых документов при регистрации автомобиля. Всю документацию выставили на портале официального опубликования правовых актов, информирует РИА Новости.
Диетолог Лазуренко развеяла миф, что мультивитамины вызывают онкологию
Мультивитамины не могут вызвать онкологическое заболевание. Однако восполнять недостающие элементы в организме необходимо не через пищевые добавки, а посредством изменения своего рациона питания. Об этом NewsInfo.Ru сообщила диетолог, эндокринолог, нутрициолог с доказательным подходом, терапевт Наталья Львовна Лазуренко.