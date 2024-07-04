Палестинское движение ХАМАС изменило свои требования по поводу вывода израильской армии из сектора Газа на первом этапе сделки о прекращении огня.



Эти изменения могут содействовать продолжению переговоров между сторонами.



Израильская сторона уже получила информацию от ХАМАС через посредников и планирует дать ответ после изучения предложений.



По данным Wall Street Journal, предложения, которые были представлены изначально, изменились достаточно, чтобы стать основой для дальнейших переговоров.



Главное изменение заключается в том, что ХАМАС больше не настаивает на полном выводе израильских военных сил на первом этапе соглашения.

Стороны продолжат сложные переговоры, и вероятно, потребуется несколько недель для достижения консенсуса, как заявил источник газеты.



Ранее не наблюдалось прогресса в переговорах о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников.



Израиль и ХАМАС имели кардинально разные точки зрения на условия сделки.



Израиль настаивает на ликвидации ХАМАС как военной и политической структуры, тогда как ХАМАС готов к обсуждению освобождения заложников при условии полного вывода израильской армии из сектора Газа и прекращении военных действий.

Фото: www. flickr. com/Israel Defense Forces (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)