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ХАМАС больше не требует вывода ЦАХАЛ в первом этапе сделки
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ХАМАС больше не требует вывода ЦАХАЛ в первом этапе сделки

Палестинское движение ХАМАС изменило свои требования по поводу вывода израильской армии из сектора Газа на первом этапе сделки о прекращении огня.

Эти изменения могут содействовать продолжению переговоров между сторонами.

Израильская сторона уже получила информацию от ХАМАС через посредников и планирует дать ответ после изучения предложений.

По данным Wall Street Journal, предложения, которые были представлены изначально, изменились достаточно, чтобы стать основой для дальнейших переговоров.

Главное изменение заключается в том, что ХАМАС больше не настаивает на полном выводе израильских военных сил на первом этапе соглашения.
Стороны продолжат сложные переговоры, и вероятно, потребуется несколько недель для достижения консенсуса, как заявил источник газеты.

Ранее не наблюдалось прогресса в переговорах о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников.

Израиль и ХАМАС имели кардинально разные точки зрения на условия сделки.

Израиль настаивает на ликвидации ХАМАС как военной и политической структуры, тогда как ХАМАС готов к обсуждению освобождения заложников при условии полного вывода израильской армии из сектора Газа и прекращении военных действий.

Фото: www. flickr. com/Israel Defense Forces (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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