ХАМАС считает, что гарантом договора о прекращении огня в секторе Газа должна быть Россия, а не США. Об этом РИА Новости заявил замглавы политбюро палестинского движения Муса Абу Марзук.
Он пояснил, что позиция Вашингтона, явно стоящего на стороне Израиля, "не чиста".
"Позиция России более справедливая, более приемлемая для всех сторон, и она готова действовать в этом направлении. Мы хотим поставить точку гегемонии США и их однобокому влиянию на палестинский вопрос", — сказал Марзук.
Фото: commons.wikimedia.org/WAFACreative (Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported).
Tribune: первый визит после переизбрания глава кабмина Индии совершит в Москву
Свой первый зарубежный визит после переизбрания на новый срок премьер-министр Индии Нарендра Моди 8 июля совершит в российскую столицу, сообщает издание Tribune.
РФ по итогам мая втрое нарастила поставки зерна и муки в КНР
Импорт китайскими потребителями зерна и муки из нашей страны в мае текущего года вырос почти втрое по сравнению с аналогичным периодом года предыдущего. В натурально выражении границу двух стран пересекло более 140 тысяч тонн зерна и муки (на 33 миллиона долларов), что в 2,9 раза больше, чем в мае прошлого года, сообщает РИА Новости.
Shot: актёр Бардуков выздоровел после заражения ботулизмом
Звезда "Диверсанта", отравившийся салатом лобио с ядовитой фасолью, вышел из больницы спустя 8 дней.
Polymetal планирует уйти с Мосбиржи 30 сентября
Компания Solidcore Resources (ранее известная как Polymetal) заявила о намерении делистинга акций на Московской бирже.