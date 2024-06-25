ХАМАС считает, что гарантом договора о прекращении огня в секторе Газа должна быть Россия, а не США. Об этом РИА Новости заявил замглавы политбюро палестинского движения Муса Абу Марзук.

Он пояснил, что позиция Вашингтона, явно стоящего на стороне Израиля, "не чиста".

"Позиция России более справедливая, более приемлемая для всех сторон, и она готова действовать в этом направлении. Мы хотим поставить точку гегемонии США и их однобокому влиянию на палестинский вопрос", — сказал Марзук.

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