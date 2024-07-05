Операция палестинского движения ХАМАС "Потоп Аль-Аксы" "подчеркнула обман" Соединенных Штатов и Европейского Союза и привела к дискредитации концепции общепринятости западных принципов, рассказал заместитель главы ливанского движения "Хезболлах" шейх Наим Кассем по данным РИА Новости.
"Эта операция раскрывает обман американских ценностей, представленных как всепризнанные человеческие ценности, отстаивающие право и справедливость", — подчеркнул Кассем.
Собеседник агентства подчеркнул, что совокупный Запад потерял привилегию монополиста после оказания поддержки военной операции Израиля в секторе Газа, что подорвало авторитет блока.
"Вследствие этого Запад, особенно США и Европа, уже не формируют концепцию общепринятых ценностей, поскольку поддерживают и финансируют противозаконную деятельность. Такие тенденции в странах Запада свидетельствуют о наступлении значительных изменений в общественном мнении на Западе и являются позитивным развитием в истории нашей борьбы с израильской армией за наши права и нашу территорию", — отметил Кассем.
Фото: www. flickr/The White House (it is in the public domain)
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