Бостонский концерт Холзи закончился госпитализацией — фанаты в шоке

31-летняя певица Холзи попала в больницу после своего шоу в Бостоне, штат Массачусетс. Об этом исполнительница хита "Without Me” лично рассказала в социальных сетях, подчеркнув, что активно информирует подписчиков о состоянии своего здоровья. Холзи страдает волчанкой и редким Т-клеточным заболеванием, поэтому любые медицинские инциденты для неё особенно значимы.

"Бостон, я буду честна с вами, после вчерашнего шоу я пробыла в отделении неотложной помощи до 6 часов утра", — написала она в соцсетях.

Певица не раскрыла деталей происшествия, ограничившись лишь общим сообщением о госпитализации.

"Сейчас я в полном порядке и готова зажигать уже сегодня вечером!", — отметила Холзи, намекая на предстоящий концерт и выразив благодарность медперсоналу за оказанную помощь.

Предстоящие выступления

Второй концерт Холзи в Бостоне состоится в крупном зале MGM Music Hall, где исполнительница планирует продолжить тур, несмотря на недавние неприятности.

FAQ

Почему Холзи госпитализирована?

Подробности певица не раскрыла, но известно, что она страдает волчанкой и редким Т-клеточным заболеванием, что может требовать срочной медицинской помощи.

Как певица себя чувствует сейчас?

По её словам, она в полном порядке и готова продолжать концерты.

Когда состоится следующий концерт в Бостоне?

Второе выступление пройдет в многотысячном зале MGM Music Hall в тот же день.

Интересные факты

Холзи активно делится с фанатами информацией о здоровье через соцсети. Волчанка — хроническое аутоиммунное заболевание, которое может влиять на различные органы. Т-клеточные заболевания редки и требуют постоянного наблюдения у специалистов.

Исторический контекст

Поп-звезда Холзи начала профессиональную карьеру в 2015 году и быстро завоевала популярность благодаря хитам вроде "Without Me” и сотрудничеству с известными артистами. Певица регулярно проводит туры по США и миру, при этом открыто обсуждая личные трудности со здоровьем, что делает её одной из самых открытых современных звёзд.