Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Холзи
Холзи
© commons.wikimedia.org by Justin Higuchi is licensed under CC BY 2.0
Главная / Культура и шоу-бизнес
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 22:59

Бостонский концерт Холзи закончился госпитализацией — фанаты в шоке

Певица Холзи госпитализирована после шоу в Бостоне

31-летняя певица Холзи попала в больницу после своего шоу в Бостоне, штат Массачусетс. Об этом исполнительница хита "Without Me” лично рассказала в социальных сетях, подчеркнув, что активно информирует подписчиков о состоянии своего здоровья. Холзи страдает волчанкой и редким Т-клеточным заболеванием, поэтому любые медицинские инциденты для неё особенно значимы.

"Бостон, я буду честна с вами, после вчерашнего шоу я пробыла в отделении неотложной помощи до 6 часов утра", — написала она в соцсетях.

Певица не раскрыла деталей происшествия, ограничившись лишь общим сообщением о госпитализации.

"Сейчас я в полном порядке и готова зажигать уже сегодня вечером!", — отметила Холзи, намекая на предстоящий концерт и выразив благодарность медперсоналу за оказанную помощь.

Предстоящие выступления

Второй концерт Холзи в Бостоне состоится в крупном зале MGM Music Hall, где исполнительница планирует продолжить тур, несмотря на недавние неприятности.

FAQ

Почему Холзи госпитализирована?
Подробности певица не раскрыла, но известно, что она страдает волчанкой и редким Т-клеточным заболеванием, что может требовать срочной медицинской помощи.

Как певица себя чувствует сейчас?
По её словам, она в полном порядке и готова продолжать концерты.

Когда состоится следующий концерт в Бостоне?
Второе выступление пройдет в многотысячном зале MGM Music Hall в тот же день.

Интересные факты

  1. Холзи активно делится с фанатами информацией о здоровье через соцсети.

  2. Волчанка — хроническое аутоиммунное заболевание, которое может влиять на различные органы.

  3. Т-клеточные заболевания редки и требуют постоянного наблюдения у специалистов.

Исторический контекст

Поп-звезда Холзи начала профессиональную карьеру в 2015 году и быстро завоевала популярность благодаря хитам вроде "Without Me” и сотрудничеству с известными артистами. Певица регулярно проводит туры по США и миру, при этом открыто обсуждая личные трудности со здоровьем, что делает её одной из самых открытых современных звёзд.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Томасин МакКензи и Энсел Эльгорт сыграют Одри Хепбёрн и Юбера де Живанши в фильме сегодня в 13:48
Платье, изменившее Голливуд: как "Ужин с Одри" оживит легенду Хепбёрн

История дружбы Одри Хепбёрн и Юбера де Живанши оживает в новом фильме — с Томасин МакКензи и Энселом Эльгортом в главных ролях. Узнай, как создавался этот союз.

Читать полностью » Журнал People назвал актёра Джонатана Бейли самым сексуальным мужчиной 2025 года сегодня в 12:04
Мальчик с Уэст-Энда переписал историю People: как звезда "Бриджертонов" обошёл самых желанных мужчин планеты

Британский актёр Джонатан Бейли стал новым символом обаяния и таланта — журнал People назвал его самым сексуальным мужчиной года, и это только начало его блистательной карьеры.

Читать полностью » Третий уик-энд сегодня в 10:44
Октябрь разрушил рекорды: какие хоррор-премьеры проиграли публику

Кассовые сборы хоррора на Хэллоуин удивили аналитиков: лидеры проката показывают рекордно низкие показатели в самый ожидаемый уик-энд.

Читать полностью » Мать Илона Маска рассказала, что готова ночевать в гараже ради встречи с семьёй сегодня в 9:38
Праздники без комфорта, но с детьми: как мать Илона Маска игнорирует удобства ради семьи

Мэй Маск рассказала, как планирует провести праздники с сыном и его семьёй, показывая готовность к необычным компромиссам ради близких.

Читать полностью » Стивен Кинг назвал новый сериал HBO сегодня в 8:34
Даже Пеннивайз нервничает: почему Стивен Кинг остался в шоке от нового приквела "Оно"

Стивен Кинг поделился своими впечатлениями о новом приквеле "Оно", отметив пугающие сцены, визуальные эксперименты и возвращение знакомых персонажей.

Читать полностью » Ким Кардашьян хочет пригласить Blackpink во второй сезон сериала сегодня в 7:26
Как добавить свежести в старый сюжет: Ким Кардашьян рассказала, кого хотела бы видеть в новом сезоне "Всё честно"

Ким Кардашьян раскрыла свои планы на второй сезон "Все честно" и поделилась, с какими мировыми звездами хотела бы работать в проекте.

Читать полностью » The Guardian посоветовал смотреть сегодня в 6:50
Тёплый плед спасёт вечер: эти 5 фильмов не страшат, а радуют душу

Подборка фильмов от The Guardian, которые помогут вам насладиться уютным вечером, подарят радость и создадут атмосферу спокойствия без страха и стресса.

Читать полностью » Ана де Армас приостановила роман с Томом Крузом, чтобы разобраться в чувствах – Daily Mail сегодня в 5:43
Скорость разрушила любовь: почему Ана де Армас внезапно прервала роман с Томом Крузом

Раскрыта причина расставания Аны де Армас и Тома Круза: актриса решила взять паузу, чтобы разобраться в своих чувствах и сохранить дружескую связь.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Эксперты рассказали, как обезопасить питомцев на фоне вспышки вируса
Дом
Сода и уксус эффективно удаляют нагар с казана за 30 минут
Авто и мото
Капитан полиции Сидоров: смещение вправо в полосе — законный способ пропустить скорую
Авто и мото
Ковалёв: самостоятельная установка защиты картера может привести к потере заводской гарантии на авто
Дом
Гидроизоляция и глина предотвращают возврат влаги в погреб
Красота и здоровье
Медики уточняют: урчание в животе — результат перистальтики, а не признак болезни
Наука
Учёные Тасмании: бедность увеличивает вероятность инсульта, инфаркта и диабета среди населения
Наука
Органика в древних слоях мерзлоты легко разлагается и выделяет CO2 и метан
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet