Культура и шоу-бизнес
Артём Лагутов Опубликована сегодня в 10:44

Октябрь разрушил рекорды: какие хоррор-премьеры проиграли публику

Третий уик-энд "Черного телефона 2" стал самым слабым за год с кассой 7,6 млн долларов — Deadline

Праздничные выходные обычно приносят заметные кассовые сборы для кинопроката, особенно когда речь идёт о хоррор-фильмах. Однако статистика последних дней показала необычное падение интереса зрителей: третий уик-энд "Черного телефона 2" стал самым слабым за последний год. Фильм, возглавивший топ по сборам на Хэллоуин, принёс всего 7,6 миллиона долларов, что на 41% меньше показателей предыдущей недели.

Причины падения сборов

По данным Deadline, общие сборы фильма внутри США достигли 61 миллиона долларов. Несмотря на лидерство в прокате, низкие показатели отражают более широкую тенденцию спада киноиндустрии: октябрь 2025 года оказался самым слабым месяцем с общими сборами около 440 миллионов долларов за последние 27 лет. Среди факторов аналитики называют совпадение Хэллоуина с пятницей и финальные игры Мировой серии бейсбола, которые отвлекли значительную часть зрителей от кинотеатров.

Второе место по сборам занял артхаусный фильм "Бугония" с Эммой Стоун. Картина Йоргоса Лантимоса собрала 4,4 миллиона долларов и получила от аудитории оценку B CinemaScore с 80% положительных отзывов. Особое внимание зрителей привлекли показы на восточном и западном побережье США, где продажи билетов составили 51% от всех сборов фильма.

Конкуренция и стратегия проката

Кинопрокатчики отмечают, что "Черный телефон 2" и "Бугония" продолжают бороться за внимание аудитории в условиях ограниченного числа крупных премьер и насыщенного календаря выходных. Ожидается, что дальнейшие сборы будут зависеть от праздничных показов, маркетинговых акций и расширения числа кинотеатров, демонстрирующих эти картины.

  1. Праздничные выходные не гарантируют рекордные сборы: совпадение с другими событиями может существенно снизить посещаемость.

  2. Артхаусные фильмы способны демонстрировать стабильные показатели благодаря узкой, но лояльной аудитории.

  3. География показов играет важную роль: регионы с активными зрителями на старте дают значительную часть сборов.

FAQ

Как выбор даты премьеры влияет на сборы?
Совпадение с крупными событиями, как спортивные игры или праздники, может отвлекать аудиторию от кинотеатров и снижать кассу.

Сколько может заработать фильм с учётом нынешнего спада?
При текущих тенденциях и ограниченном числе блокбастеров фильмы способны набрать кассу в пределах 60-70 миллионов долларов на домашнем рынке.

Что лучше для успеха: крупный блокбастер или артхаус?
Крупные фильмы обычно приносят больше дохода на старте, но артхаусные картины сохраняют стабильную аудиторию и долгосрочные сборы.

Мифы и правда

Миф: хэллоуин гарантирует рекордные сборы для хорроров.
Правда: праздничные даты не всегда увеличивают доход — влияние оказывают конкурирующие события и предпочтения зрителей.

Исторический контекст

За последние 27 лет октябрьские сборы показывали разнообразные результаты. Сильные месяцы сопровождались крупными премьерами и отсутствием значимых отвлекающих событий. Слабые показатели фиксировались, когда праздники совпадали с финалами спортивных лиг или выходными с ограниченным количеством премьер.

Интересные факты

  1. "Черный телефон 2" стал одним из немногих хорроров, возглавивших топ по сборам на Хэллоуин, несмотря на спад кассовых сборов.

  2. Артхаусные фильмы нередко получают высокий рейтинг CinemaScore на старте проката, даже при меньших сборах.

  3. Географические особенности аудитории могут дать до половины всех кассовых сборов фильма на старте.

