Октябрь разрушил рекорды: какие хоррор-премьеры проиграли публику

Праздничные выходные обычно приносят заметные кассовые сборы для кинопроката, особенно когда речь идёт о хоррор-фильмах. Однако статистика последних дней показала необычное падение интереса зрителей: третий уик-энд "Черного телефона 2" стал самым слабым за последний год. Фильм, возглавивший топ по сборам на Хэллоуин, принёс всего 7,6 миллиона долларов, что на 41% меньше показателей предыдущей недели.

Причины падения сборов

По данным Deadline, общие сборы фильма внутри США достигли 61 миллиона долларов. Несмотря на лидерство в прокате, низкие показатели отражают более широкую тенденцию спада киноиндустрии: октябрь 2025 года оказался самым слабым месяцем с общими сборами около 440 миллионов долларов за последние 27 лет. Среди факторов аналитики называют совпадение Хэллоуина с пятницей и финальные игры Мировой серии бейсбола, которые отвлекли значительную часть зрителей от кинотеатров.

Второе место по сборам занял артхаусный фильм "Бугония" с Эммой Стоун. Картина Йоргоса Лантимоса собрала 4,4 миллиона долларов и получила от аудитории оценку B CinemaScore с 80% положительных отзывов. Особое внимание зрителей привлекли показы на восточном и западном побережье США, где продажи билетов составили 51% от всех сборов фильма.

Конкуренция и стратегия проката

Кинопрокатчики отмечают, что "Черный телефон 2" и "Бугония" продолжают бороться за внимание аудитории в условиях ограниченного числа крупных премьер и насыщенного календаря выходных. Ожидается, что дальнейшие сборы будут зависеть от праздничных показов, маркетинговых акций и расширения числа кинотеатров, демонстрирующих эти картины.

Праздничные выходные не гарантируют рекордные сборы: совпадение с другими событиями может существенно снизить посещаемость. Артхаусные фильмы способны демонстрировать стабильные показатели благодаря узкой, но лояльной аудитории. География показов играет важную роль: регионы с активными зрителями на старте дают значительную часть сборов.

FAQ

Как выбор даты премьеры влияет на сборы?

Совпадение с крупными событиями, как спортивные игры или праздники, может отвлекать аудиторию от кинотеатров и снижать кассу.

Сколько может заработать фильм с учётом нынешнего спада?

При текущих тенденциях и ограниченном числе блокбастеров фильмы способны набрать кассу в пределах 60-70 миллионов долларов на домашнем рынке.

Что лучше для успеха: крупный блокбастер или артхаус?

Крупные фильмы обычно приносят больше дохода на старте, но артхаусные картины сохраняют стабильную аудиторию и долгосрочные сборы.

Мифы и правда

Миф: хэллоуин гарантирует рекордные сборы для хорроров.

Правда: праздничные даты не всегда увеличивают доход — влияние оказывают конкурирующие события и предпочтения зрителей.

Исторический контекст

За последние 27 лет октябрьские сборы показывали разнообразные результаты. Сильные месяцы сопровождались крупными премьерами и отсутствием значимых отвлекающих событий. Слабые показатели фиксировались, когда праздники совпадали с финалами спортивных лиг или выходными с ограниченным количеством премьер.

Интересные факты