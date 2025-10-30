Хэллоуин в России без последствий: вот как избежать ошибок при праздновании

Празднование Хэллоуина в России не запрещено законом, однако использование сатанистской символики и проведение ритуалов могут привести к административной ответственности. В беседе с Pravda.Ru председатель коллегии адвокатов Московской области "Наумов, Грицюк и партнеры", Виктор Наумов, рассказал, как избежать нарушений законодательства при организации праздника.

Закон не запрещает Хэллоуин, но требует осторожности

Наумов подчеркнул, что сам праздник Хэллоуин не запрещен, но необходимо соблюдать осторожность при выборе символики и декораций. Ответственность наступает только в случае, если действия граждан выходят за рамки культурного развлечения и принимают признаки оккультных или ритуальных действий.

"Закон не ограничивает проведение самого праздника, однако важно избегать символики и обрядов, которые могут быть признаны экстремистскими. Сатанистские пиктограммы и ритуальные символы напрямую связаны с экстремистской деятельностью. Поэтому важно различать культурное развлечение и действия, которые могут нарушить закон", — пояснил Наумов.

Что можно использовать при праздновании Хэллоуина?

По словам адвоката, для того чтобы избежать юридических проблем, важно сохранять праздничный характер события и не превращать его в форму пропаганды или вызова обществу. Наряды, декорации, веселые вечеринки и традиционные тыквы допустимы, если они не используются как средство демонстрации идей, противоречащих закону.

"Основная задача — это весело отпраздновать событие, соблюдая все нормы законодательства. Использование стандартных атрибутов праздника, таких как тыквы и костюмы, не нарушает закон, если это остается в рамках культурного мероприятия", — добавил юрист.

Соблюдение закона при праздновании

Главное при организации Хэллоуина — соблюдать закон и избегать символики, которая может быть воспринята как пропаганда экстремизма или сатанизма. Важно помнить, что нарушение этого принципа может повлечь административную ответственность.