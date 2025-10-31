Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Андрей Власов Опубликована сегодня в 3:36

Запретить или оставить? Как тюменские депутаты спорят о праздновании Хэллоуина в регионе

В Тюмени обсуждают Хэллоуин: запрет или свобода выбора для граждан

Каждый год в ночь с 31 октября на 1 ноября тюменцы, как и многие россияне, наряжаются в страшные костюмы и отмечают Хэллоуин. Этот праздник, пришедший из западных стран, стал частью современной культуры в России, но отношение к нему среди местных политиков и депутатов разнится. В то время как некоторые предлагают запретить "чуждый" праздник, другие считают, что государству не стоит вмешиваться в личные предпочтения граждан.

Противники Хэллоуина: праздник чужд русской культуре

Среди тюменских политиков есть немало тех, кто считает Хэллоуин вредным и чуждым российским традициям. Так, депутат областной думы от ЛДПР Иван Вершинин заявил, что такой праздник противоречит православным ценностям. Он отметил, что в русской культуре и так достаточно мистических традиций, и добавил, что такие праздники лучше обходить стороной.

"Как человек православный, я против любых праздников, где изображают какую-то чертовщину, бесовщину. Я считаю, что нужно очень осторожно с этими вещами, подальше от этого держаться", — Иван Вершинин.

С ним солидарен и депутат Госдумы Владимир Сысоев, который также считает, что Хэллоуин — это результат западной пропаганды и навязывания чуждой культуры.

"Про чуждые праздники надо забыть и меньше их пропагандировать", — Владимир Сысоев.

Противоположная точка зрения: запрет лишь усилит интерес

Однако не все тюменские политики поддерживают позицию запрета. Владимир Пискайкин, представитель "Справедливой России", считает, что запреты только усиливают интерес к празднику. Он утверждает, что если людям не запрещать отмечать Хэллоуин, то для них это будет просто развлечение, и они не будут вкладывать в него особый смысл.

"Запреты начинают людей раздражать и могут вызывать обратную реакцию. Начнут праздновать те, кто никогда не праздновал", — Владимир Пискайкин.

Точно так же, депутат гордумы Тюмени Георгий Муратов полагает, что в праздновании Хэллоуина нет ничего плохого, если оно не связано с негативными или экстремистскими действиями.

"Я лично ничего плохого в этой традиции не вижу. У нас масса существует различных мероприятий, связанных и с народными приметами", — Георгий Муратов.

Похожие традиции: почему бы не заменить Хэллоуин?

Депутат облдумы Александр Чепик считает, что Хэллоуин можно заменить на отечественные аналоги, такие как Масленица или ночь Ивана Купалы. Однако для этого потребуется серьезная работа по популяризации этих традиций.

"Есть в нашей культуре и Велесова ночь, и Масленица, и Святки, и ночь Ивана Купалы — которые можно было бы рассмотреть", — Александр Чепик.

Что касается законного запрета: этого не произойдет

Вопрос о возможности законного запрета Хэллоуина в Тюмени обсудил заслуженный юрист РФ и депутат Тюменской облдумы Владимир Ульянов. Он подчеркнул, что на законодательном уровне запретить Хэллоуин в регионе невозможно, поскольку это не является частью государственного мероприятия. Однако региональные власти могут выступить с подобной инициативой на федеральном уровне.

"Это прерогатива Москвы, и на местном уровне мы не можем принять такой запрет", — Владимир Ульянов.

