Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Бег
Бег
© unsplash.com by Alex McCarthy is licensed under Free to use under the Unsplash License
Главная / Спорт и фитнес
Виктория Парамонова Опубликована сегодня в 18:10

Убрала одну привычку в тренировках — и пробежала 10 км без усталости

Спортсмены снизили нагрузку перед забегом для восстановления — врачи

Прошло двенадцать недель с того момента, как я впервые надела кроссовки и вышла на пробежку по заснеженным улицам. Сегодня весна в самом разгаре, асфальт сухой, а в голове только одна мысль — финишная черта уже близко. До старта всего четыре дня, и я чувствую, как с каждой тренировкой внутри растёт смесь волнения и уверенности.

Шаг за шагом к цели

Финальная неделя подготовки — не время для подвигов. На этом этапе важно сохранить энергию, а не израсходовать её. План прост, но продуман до мелочей:

  1. Понедельник: лёгкая пятикилометровая пробежка. Никаких ускорений, только комфортный ритм, чтобы мышцы оставались в тонусе.

  2. Вторник: кросс-тренинг. Я выбрала спиннинг — он отлично укрепляет ноги и не перегружает суставы.

  3. Среда: четыре километра спокойного бега. Это способ напомнить телу, что мы всё ещё в режиме подготовки.

  4. Четверг: растяжка и лёгкая йога. Главная цель — снять напряжение, накопившееся за недели тренировок.

  5. Пятница: короткий двухкилометровый бег и получение стартового пакета — приятная традиция, создающая настроение соревнования.

  6. Суббота: день отдыха и мысленной подготовки.

  7. Воскресенье: день гонки!

Ошибки, которых стоит избегать

На финишной прямой легко переусердствовать. Некоторые продолжают активно тренироваться, боясь потерять форму. Ошибка: усталость может сыграть злую шутку в день старта.
Последствие — снижение выносливости, судороги и потеря концентрации.
Альтернатива — "таперинг", то есть постепенное снижение объёма тренировок. Это помогает телу восстановиться и выйти на старт с максимальной энергией.

А что если появится страх?

Перед первым забегом страх — нормален. Многие переживают: а вдруг не хватит сил? а если подведёт погода? Лучшее решение — подготовить не только тело, но и разум. Медитация, дыхательные практики и визуализация трассы помогают справиться с тревогой. Главное — помнить, что финиш ждёт каждого, кто решился выйти на старт.

Плюсы и минусы последних дней перед забегом

Плюсы:

  • появляется ощущение готовности;

  • мышцы восстанавливаются после нагрузок;

  • растёт уверенность в себе.

Минусы:

  • повышается тревожность из-за ожидания;

  • возможны сомнения в своих силах;

  • иногда сложно удержаться от лишних тренировок.

Чтобы минимизировать минусы, полезно уделить внимание питанию, режиму сна и лёгкому восстановлению — массажу или прогулкам на свежем воздухе.

FAQ

Как питаться за несколько дней до старта:
Увеличивайте долю сложных углеводов — каши, цельнозерновой хлеб, овощи. Избегайте новых продуктов и тяжёлой пищи.

Сколько стоит участие в полумарафоне:
В среднем регистрационный взнос составляет от 2000 до 4000 рублей, в зависимости от города и уровня мероприятия.

Что лучше надеть на забег:
Комфортная спортивная форма, которая уже проверена на тренировках. Новые кроссовки — самая распространённая ошибка бегунов.

Мифы и правда

  • Миф: нужно тренироваться до самого старта.
    Правда: за 3-4 дня до полумарафона лучше снизить нагрузку. Тело должно быть готовым, а не уставшим.
  • Миф: утро забега — время для экспериментов.
    Правда: всё, что вы едите и надеваете, должно быть заранее протестировано.
  • Миф: на дистанции стоит бежать максимально быстро с самого начала.
    Правда: правильная стратегия — равномерный темп и постепенное ускорение ближе к финишу.

Сон и психология

За день до старта важно выспаться — не меньше восьми часов. Даже если волнение мешает уснуть, не стоит тревожиться. Организм адаптируется, и адреналин компенсирует недосып. Утром полезно включить спокойную музыку и провести короткую разминку.

Три интересных факта

  1. Средний бегун за 13,1 мили делает около 21 000 шагов.

  2. Профессиональные спортсмены теряют до 3 литров жидкости за гонку.

  3. Самый пожилой участник полумарафона в истории — 100-летний индиец Фауджа Сингх.

Исторический контекст

Полумарафон как дистанция появился во второй половине XX века. Он стал компромиссом между любительским бегом и марафоном — испытанием, доступным каждому. Сегодня подобные старты проходят по всему миру, объединяя людей, стремящихся проверить свои возможности.

Финальная неделя перед полумарафоном — время не для рывков, а для мудрости: восстановить силы, сосредоточиться, поверить в себя и выйти на старт не ради победы, а ради ощущения свободы, которое даёт бег.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Ягодичный мостик активирует до 85% волокон ягодичной мышцы сегодня в 12:06
Тренировались с парнем одинаково — а результаты оказались совершенно разные

Почему девушки выбирают ягодичный мостик, а мужчины — приседания со штангой, и как правильно распределить нагрузку для гармоничного развития тела.

Читать полностью » Доктор Луиза Чанг: медвежья походка укрепляет руки и мышцы кора сегодня в 11:19
После этого упражнения плечи расправились, а спина перестала болеть

Как простое упражнение из армейских тренировок стало лучшим способом укрепить руки и пресс: польза медвежьей походки по мнению доктора Луизы Чанг.

Читать полностью » Тренер Елена Соболь: вертикальная тяга укрепляет мышцы спины и улучшает осанку сегодня в 10:14
Годами мучилась со спиной — помогло одно упражнение из тренажёрки

Почему вертикальная тяга считается одним из лучших упражнений для спины, как её правильно выполнять и каких ошибок стоит избегать.

Читать полностью » Спортсмены стали использовать сейфы и трекеры в отелях — консультанты по туризму сегодня в 9:10
Девушка-спортсменка не закрыла дверь в номере — и потом всё пошло не так

Потеря личных вещей в дорогом отеле стала для автора не просто стрессом, а уроком: как понять, кто ты, когда отбирают всё внешнее.

Читать полностью » Волны в Майами осложнили заплыв спортсменам — спасатели побережья сегодня в 8:10
Начала плавать из-за травмы, а теперь не могу представить день без бассейна

История о том, как спорт объединяет близких, вдохновляет на новые цели и помогает чувствовать радость от движения под солнцем Южного пляжа.

Читать полностью » Упражнение Дженки Уорнер укрепляет пресс и улучшает осанку — тренеры сегодня в 7:10
Делала это упражнение неделю — и джинсы застегнулись без усилий

Фитнес-гуру Дженки Уорнер делится простым, но мощным упражнением, которое укрепит мышцы пресса и придаст фигуре рельеф без изнурительных тренировок.

Читать полностью » Домашние тренировки с подъёмом таза улучшают осанку — физиотерапевты сегодня в 6:10
Делала это упражнение во время рекламы — теперь джинсы сидят как надо

Простое упражнение без оборудования поможет подтянуть ягодицы и улучшить форму тела. Узнайте, как выполнять его правильно, чтобы увидеть результат.

Читать полностью » Бегуны увеличили выносливость на 15 процентов за 10 недель — тренеры сегодня в 5:10
Перестала бегать каждый день — и результат удивил даже мужа

Накануне старта дистанции каждая тренировка приобретает особый вес. Неделя 11 — ключевой рубеж, когда важно не только набирать километры, но и сохранять энергию.

Читать полностью »

Новости
Дом
Стив Эванс из Memphis Maids: порядок — это не только чистота, но и визуальный баланс
Спорт и фитнес
Тренировки активируют рост нейронных связей в мозге — врачи Гарварда
Дом
Профессионалы советуют использовать средство для посуды вместо дорогих очистителей стекла
Красота и здоровье
Окрашивание волос опасно в ряде случаев — дерматолог
Садоводство
Йод устраняет ранние признаки дефицита, улучшая цветение и развитие плодовых культур – Ольга Гусева
Культура и шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл попросили удалить снимки с 70-летия Крис Дженнер — Page Six
Красота и здоровье
Отложенное чаепитие улучшает пищеварение по данным гастроэнтерологов
Наука
Древний гриб образовывал микоризу с ранним растением 407 млн лет назад — Струллу-Дерриен
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet