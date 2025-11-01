Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Умственное переутомление
Умственное переутомление
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Красота и здоровье
Анастасия Белова Опубликована сегодня в 21:11

Полчаса без стула: новое исследование показало, что тело начинает работать иначе

Учёные из Университета Турку выяснили, что сокращение времени сидения улучшает обмен веществ

Половина часа — столько нужно, чтобы ваш организм начал работать иначе. Новое исследование показало, что если ежедневно хотя бы на 30 минут меньше сидеть, обмен веществ становится активнее, а энергия — ощутимее. Не фитнес-марафон и не строгая диета, а простое уменьшение времени, проведённого в кресле, запускает процессы, которые помогают телу лучше использовать жиры и углеводы.

Что происходит, когда вы просто встаете

Мы привыкли думать, что физическая активность — это спортзал и потные тренировки. Но на деле даже самые лёгкие формы движения имеют значение. Учёные из Университета Турку (Финляндия) доказали: когда человек меньше сидит, его организм учится гибче реагировать на поступление энергии.

"Здоровое тело сжигает больше жира в состоянии покоя, но после еды и во время высокоинтенсивных упражнений основной источник энергии смещается на углеводы", — пояснил доктор Тару Гартуэйт.

Этот процесс называется метаболической гибкостью. Когда она нарушена, организм перестаёт эффективно переключаться между жирами и углеводами. В итоге сахар и липиды накапливаются в крови, а не превращаются в топливо — растёт риск диабета и сердечных заболеваний.

Как проводили исследование

В эксперименте участвовали 64 взрослых человека, ведущих малоподвижный образ жизни и уже имеющих факторы риска диабета и проблем с сердцем. Одной группе предложили сократить время сидения минимум на час в день — без обязательных тренировок, просто за счёт стояния или лёгкой активности. Контрольная группа продолжала жить как обычно.

За передвижениями добровольцев следили специальные акселерометры. Через полгода стало ясно: даже у тех, кто сократил сидячее время всего на полчаса, метаболическая гибкость заметно улучшилась. Их организм активнее сжигал жир во время лёгких нагрузок.

"Наши результаты обнадёживают: сокращение сидячего образа жизни и лёгкая ежедневная активность могут поддержать метаболическое здоровье и предотвратить заболевания, связанные с образом жизни", — добавил Гартуэйт.

Советы шаг за шагом

  1. Поставьте таймер. Каждые 40-50 минут вставайте и двигайтесь хотя бы 2-3 минуты.
  2. Используйте мебель с высотой под стояние. Рабочие столы с регулировкой или подставки под ноутбук помогают уменьшить время сидения.
  3. Совмещайте движение с привычками. Говорите по телефону стоя, проверяйте почту на ногах, ходите во время совещаний.
  4. Смените транспорт. Выходите на остановку раньше или паркуйтесь чуть дальше — эти 300-500 шагов в день работают на метаболизм.
  5. Двигайтесь дома. Развесьте бельё, вынесите мусор, зайдите за продуктами пешком — такие мелочи суммируются.

Даже если вы не можете тренироваться, эти небольшие действия активируют мышцы, усиливают кровоток и помогают телу использовать жиры вместо их накопления.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Сидеть на работе по 8 часов без перерыва.
    Последствие: Снижение метаболизма, накопление жира и вялость.
    Альтернатива: Используйте фитнес-браслет или приложение, которое напоминает вставать.
  • Ошибка: Пытаться "компенсировать" целый день сидения одной тренировкой.
    Последствие: Резкая нагрузка может вызвать усталость и воспаление.
    Альтернатива: Распределяйте активность — понемногу, но часто.
  • Ошибка: Игнорировать лёгкое движение, считая его бесполезным.
    Последствие: Упускаете возможность разогнать обмен веществ.
    Альтернатива: Каждая мелочь — вклад. Даже смена позы или прогулка по офису работает.

А что если времени нет совсем?

Даже если график плотный, можно встроить микроактивность в обычный день. Пока закипает чайник — встаньте и потянитесь. Пока загружается документ — пройдитесь по комнате. По данным исследования, любое сокращение сидячего времени — даже на 15 минут — влияет на уровень сахара в крови и способность организма использовать жиры.

Для многих офисных сотрудников полезно оборудовать зону для коротких разминок. Несколько упражнений на руки и спину без инвентаря снижают усталость и ускоряют метаболизм.

Плюсы и минусы новой привычки

Плюсы

Минусы

Улучшение обмена веществ

Требует самоконтроля и напоминаний

Повышение энергии и концентрации

Первые дни возможна усталость

Профилактика диабета и сердечных заболеваний

Не заменяет полноценные тренировки

Уменьшение боли в спине

Нужен доступ к рабочему месту стоя

Легко внедрить без затрат

Эффект не мгновенный

Как видно, этот подход реалистичен для большинства офисных работников. Не нужно дорогое оборудование или спортивный абонемент — главное — двигаться чаще.

Мифы и правда

  • Миф: Нужно заниматься спортом по часу, иначе это бесполезно.
    Правда: Даже лёгкая активность в течение дня улучшает метаболическую гибкость.
  • Миф: Если я хожу в зал три раза в неделю, можно остальное время сидеть.
    Правда: Долгое сидение само по себе вредно — независимо от тренировок.
  • Миф: Стояние не сжигает калорий.
    Правда: Стоя вы активируете крупные мышцы ног, что улучшает обмен веществ.

FAQ

Как понять, что я двигаюсь достаточно?
Используйте фитнес-браслет или приложение на телефоне. Цель — сократить сидячее время хотя бы на 30 минут в день и делать 5-10 тысяч шагов.

Можно ли заменить прогулки домашними делами?
Да. Работа по дому, готовка или уборка — это тоже активность. Главное — регулярность.

Что лучше: стоять или ходить?
Лучше комбинировать. Стояние активирует мышцы, но ходьба усиливает кровообращение и помогает регулировать уровень сахара.

Помогут ли такие перемены похудеть?
Сами по себе — не сильно, но метаболизм станет гибче, и организм начнёт эффективнее расходовать энергию.

Три интересных факта

  1. Люди, проводящие за столом более 6 часов в день, имеют на 34 % больший риск диабета второго типа.
  2. В положении стоя расход энергии в среднем больше, чем в положении сидя. Это связано с тем, что при стоянии задействуются мышцы, что увеличивает потребность в энергии и расход калорий.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Нарколог Шуров: регулярное употребление алкоголя по выходным — тревожный сигнал сегодня в 16:25
Алкоголь по выходным — не безобидная привычка: где кончается норма и начинается зависимость

Нарколог Василий Шуров объяснил NewsInfo, как отличить "культурное" употребление алкоголя от зависимости.

Читать полностью » Учёные подтвердили: зелёный чай с лимоном усиливает антиоксидантную защиту организма сегодня в 16:17
Этот напиток снижает сахар, защищает сосуды и омолаживает кожу — всё в одной чашке

Зеленый чай с лимоном не просто бодрит — это тандем, который помогает регулировать уровень сахара, улучшает обмен веществ и поддерживает иммунитет.

Читать полностью » Специалисты советуют подросткам избегать средств с ретиноидами и фруктовыми кислотами сегодня в 15:17
Кремы от морщин для 10-летних: новая мода, которая разрушает кожу

Какой уход за кожей подходит подросткам и какие ингредиенты стоит избегать, чтобы не навредить чувствительной коже ребенка. Узнайте, что нужно знать родителям.

Читать полностью » Врачи: стимуляция пальцев по системе Дзинь-терапии снижает уровень тревоги сегодня в 15:06
Пальцы вместо таблеток: как в Японии успокаивают сердце и мысли за пару минут

Японцы уверены: успокоить сердце и снять тревогу можно, просто удерживая один палец. Узнайте, как древняя практика Дзинь-терапии возвращает внутренний баланс за 3 минуты.

Читать полностью » Онколог Хациев предупредил, что ожирение связано с деменцией и онкозаболеваниями сегодня в 14:18
Лишний жир отравляет организм: врачи рассказали, как ожирение разрушает тело изнутри

Онколог Бекхан Хациев объяснил, почему лишний жир опасен для каждого органа. Ожирение связано не только с инфарктом и диабетом, но и с деменцией и раком.

Читать полностью » Белый хлеб с трансжирами и сахаром разрушает сосуды и мозг — мнение Елены Соломатиной сегодня в 14:02
То, что пахнет детством, старит изнутри: врачи рассказали, как хлеб крадёт здоровье

Белый хлеб кажется безобидным, но за мягким вкусом скрываются трансжиры и сахар, разрушающие сосуды и мозг. Узнайте, чем его заменить без вреда для вкуса.

Читать полностью » Фосфор из мяса и газировки ускоряет повреждение почек — исследование японских учёных сегодня в 13:38
Пища с двойным дном: почему привычные продукты перегружают почки и ведут к диализу

Учёные из Японии выяснили, что избыток фосфора в рационе может ускорять разрушение почек. Почему этот элемент стал скрытым риском для здоровья и как его контролировать — рассказываем подробно.

Читать полностью » Врач Александра Филёва предупредила об опасности чистки ушей ватными палочками сегодня в 13:13
Ватные палочки лишают слуха: врачи рассказали, почему ими нельзя чистить уши

Ватные палочки кажутся безобидным средством гигиены, но врачи предупреждают: они могут повредить слух и привести к пробкам. Как правильно ухаживать за ушами?

Читать полностью »

Новости
Наука
Амарал: личинка комара из мелового периода оказалась схожей с современными
Наука
Кетогенная диета повышает мозговой кровоток на 22% и уровень BDNF на 50% у добровольцев 50–70 лет
Дом
Хозяйственные советы: сода и перекись помогают восстановить белизну белья
Туризм
Тревел-блогер о Белизе: экзотика и безопасность в одной из самых криминальных стран
Спорт и фитнес
Польза упражнения "Лягушка": укрепление ног, ягодиц и профилактика варикоза
Авто и мото
Спортрежим уменьшает нагрузку на автоматическую коробку передач при движении в заторе
Питомцы
Дрожь хвоста кошки может свидетельствовать о боли
Садоводство
Садоводам объяснили, как добиться сладкого урожая арбузов даже в холодных регионах
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet