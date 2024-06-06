Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины сообщила в четверг о зафиксированной кибератаке против Вооруженных Сил Украины, в результате которой было выявлено вредоносное программное оборудование для кражи сведений у военнослужащих.



Была обнаружена новая кибератака в отношении сил обороны Украины. Команда правительства по реагированию на чрезвычайные компьютерные события Украины, сотрудничающая с центром кибербезопасности ВСУ, выявила и исследовала действия группировки UAC-0020 (Vermin), направленные против вооруженных сил Украины, как сообщается на сайте госслужбы связи.



По информации из управления, было задействовано вредоносное программное обеспечение SPECTR с целью похищения документов, файлов, паролей и иной информации.

"Похищенная с помощью вредоносных программ SPECTR информация выводилась на компьютер злоумышленника с помощью штатного функционала синхронизации легитимной программы SyncThing… С целью минимизации угроз советуем ответственным за киберзащиту информационно-коммуникационных систем ВСУ безотлагательно обратиться в центр кибербезопасности ВСУ", — отметили в спецслужбе связи.

Фото: commons.wikimedia.org/Hnapel (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)