Самая масштабная попытка злоумышленников загрузить сервер таким образом, чтобы он перестал работать, была совершена в сторону российской компании МТС. Атака была направлена одновременно из пяти стран, пишут РИА Новости.

МТС настигла хакерская атака на вычислительную систему с целью довести её до отказа. Для этой задачи сплотились пять стран: Турция, Испания, Польша, Эквадор и Китай. Как сообщается, в атаке было задействовано более 20 тысяч технических гаджетов. Злоумышленники пытались проникнуть в более чем полтысячи IP-адресов, числящихся за крупнейшим оператором мобильной связи в РФ. Борьба российской компании, предоставляющей телекоммуникационные услуги, цифровые и медийные сервисы, проходила несколько часов. Специальные программы организации выявили хакерское нападение в течение пары минут. Как итог, злоумышленникам не удалось взломать систему МТС.

В организации МТС заявили, что хакерское нападение составляло 207 гигабит в секунду. Как оказалось, мошенники пытались добраться до маршрутизатора, а то есть до устройства, которое получает интернет от провайдера и передает его на устройства, подключенные к внутренней сети.

В российской компании добавили, что мошенники последнее время всё старательнее изощряются во взломах организаций и намного тщательнее подходят к выбору своих жертв.

Фото: Flickr / Gennady Grachev (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)