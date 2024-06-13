Самая масштабная попытка злоумышленников загрузить сервер таким образом, чтобы он перестал работать, была совершена в сторону российской компании МТС. Атака была направлена одновременно из пяти стран, пишут РИА Новости.
МТС настигла хакерская атака на вычислительную систему с целью довести её до отказа. Для этой задачи сплотились пять стран: Турция, Испания, Польша, Эквадор и Китай. Как сообщается, в атаке было задействовано более 20 тысяч технических гаджетов. Злоумышленники пытались проникнуть в более чем полтысячи IP-адресов, числящихся за крупнейшим оператором мобильной связи в РФ. Борьба российской компании, предоставляющей телекоммуникационные услуги, цифровые и медийные сервисы, проходила несколько часов. Специальные программы организации выявили хакерское нападение в течение пары минут. Как итог, злоумышленникам не удалось взломать систему МТС.
В организации МТС заявили, что хакерское нападение составляло 207 гигабит в секунду. Как оказалось, мошенники пытались добраться до маршрутизатора, а то есть до устройства, которое получает интернет от провайдера и передает его на устройства, подключенные к внутренней сети.
В российской компании добавили, что мошенники последнее время всё старательнее изощряются во взломах организаций и намного тщательнее подходят к выбору своих жертв.
Фото: Flickr / Gennady Grachev (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
CENTCOM: хуситы повредили греческое судно, следовавшее из России
По данным американских военных, движение "Ансар Алла" (хуситы), контролирующее север Йемена, атаковало и серьёзно повредило греческое торговое судно, следовавшее из России.
Грушко: саммит по Украине в Швейцарии призван поддержать антироссийский психоз на Западе
Заместитель главы Министерства иностранных дел (МИД) РФ Александр Грушко назвал основную цель конференции по украинскому конфликту, которая пройдет в Швейцарии.
Level Group: доля ипотечных сделок в Москве достигла рекордных 74%
Прошлый месяц для россиян стал рекордным по количеству оформленных ипотек. Статистические данные «Газете.Ru» дали в пресс-службе Level Group.
«Чек Индекс»: средний чек гражданина России за поездки на такси за год вырос на 9%
За последние два месяца весны среднестатистический россиянин отдавал за одну поезду на такси почти 500 рублей, что на 9% увеличило сумму, которая была ещё в прошлом году. Статистические данные «Газете.Ru» дали в пресс-службе аналитического ресурса «Чек Индекс».