Марина Ковальчук Опубликована сегодня в 10:09

Что делает горячий воздух с вашими волосами? Узнайте, как минимизировать вред от фена

Врач София Белаш рассказала, что горячий воздух из фена влияет на здоровье волос и кожи головы

Использование фена для укладки волос стало неотъемлемой частью ежедневного ухода для многих людей. Однако, как утверждает эксперт, косметолог София Белаш, регулярное использование фена при неправильной температуре и частоте может существенно повлиять на здоровье волос и кожи головы. В беседе с "Газетой.Ru" она рассказала о том, как высокая температура может повреждать структуру волос и вызывать неприятные последствия для кожи головы.

Структура волоса и влияние тепла

Каждый волос состоит из трех основных слоев, которые играют ключевую роль в его здоровье и внешнем виде. По словам Софии Белаш, внешний слой волоса — это кутикула, которая служит защитой от внешних факторов. Кутикула образована чешуйками, соединёнными липидами, которые защищают волосы от потери влаги и воздействия агрессивных веществ.

Второй слой — корковый, который составляет более 80% массы волоса. Он отвечает за прочность и эластичность, так как содержит большое количество кератина — белка, который придаёт волосам упругость и защитные свойства. И, наконец, внутренний слой — это мозговое вещество, содержащее пигменты, определяющие цвет волос.

Влияние горячего воздуха на структуру волос

Использование фена с высокой температурой может нанести значительный урон этим защитным слоям. София Белаш объяснила, что температура воздуха, который выходит из фена, может варьироваться от 40 до 120 градусов. Такой температурный диапазон вызывает денатурацию белка кератина — процесса, при котором белок теряет свою естественную структуру. Это приводит к разрушению стабилизирующих связей и нарушению прочности и эластичности волос.

Как тепло влияет на кутикулу

Кроме того, регулярное использование фена при высокой температуре повреждает липидный слой кутикулы, что нарушает её способность защищать волосы от потери влаги. При этом чешуйки кутикулы приподнимаются, что приводит к испарению влаги из волос. В результате они становятся сухими, ломкими и тусклыми. Также возникает проблема спутывания волос, что затрудняет их расчесывание и укладку.

Влияние на кожу головы

Интенсивное тепловое воздействие не ограничивается только волосами. Оно также влияет на кожу головы. София Белаш отметила, что частое использование горячего воздуха нарушает гидролипидный баланс кожи головы, что может привести к различным проблемам. К ним относятся сухость кожи, раздражение и появление перхоти. Нарушение этого баланса снижает защитные функции кожи, делая её более уязвимой к внешним воздействиям.

Как минимизировать вред от использования фена

  1. Температурный режим: Для минимизации повреждений важно использовать фен на низкой или средней температуре. Постарайтесь избегать максимально высоких температур, особенно на чувствительных участках волос и кожи головы.

  2. Промежутки между укладками: Давайте волосам время на восстановление, избегая ежедневного применения фена. Использование фена 2-3 раза в неделю будет значительно менее травмирующим.

  3. Использование термозащитных средств: Применение термозащитных спреев и масел перед сушкой волос поможет создать дополнительный барьер и защитить волосы от воздействия высоких температур.

  4. Выбор правильного фена: Обратите внимание на устройства с функцией ионизации, которые помогают сохранять влагу в волосах и минимизировать их повреждения.

Плюсы и минусы использования фена

Плюсы:

  1. Удобство и скорость в укладке.

  2. Возможность создания различных причесок.

  3. Фен помогает просушить волосы, предотвращая их повреждение от влаги.

Минусы:

  1. Потеря влаги и повреждение структуры волос при частом использовании горячего воздуха.

  2. Возможность раздражения кожи головы и появления перхоти.

  3. Ломкость и тусклость волос при интенсивном тепловом воздействии.

Таблица "Сравнение воздействия фена на волосы в зависимости от температуры и частоты использования"

Температура воздуха Частота использования Влияние на волосы и кожу головы
40-60°C 1-2 раза в неделю Минимальные повреждения, волосы остаются увлажненными и здоровыми
60-80°C 3-4 раза в неделю Волосы теряют влагу, начинают ломаться и тускнеть
80-120°C Ежедневно Сильное повреждение структуры волос, сухость, раздражение кожи головы, перхоть

Часто задаваемые вопросы

  1. Можно ли полностью отказаться от использования фена?
    Это зависит от вашего типа волос и предпочтений. Однако для здоровья волос лучше сократить использование фена и применять его только в случае необходимости.

  2. Как часто можно использовать фен, чтобы не повредить волосы?
    Для минимизации повреждений рекомендуется использовать фен не чаще 2-3 раз в неделю, при этом всегда следить за температурой и использовать термозащиту.

  3. Что делать, если волосы стали ломкими из-за использования фена?
    Рекомендуется использовать восстанавливающие маски для волос, уменьшить частоту использования фена и при необходимости проконсультироваться с трихологом.

Исторический контекст

Применение фена для укладки стало популярным в середине 20 века, с развитием бытовой техники и доступностью средств для ухода за волосами. С тех пор фен стал незаменимым устройством в повседневной жизни, но, как показывают исследования, его частое использование требует внимательного подхода к уходу за волосами.

