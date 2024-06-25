Седина может появиться в раннем возрасте из-за нарушения пигментации волос, обычно это происходит после 35-40 лет, но может возникнуть и в более молодом возрасте. Причины ранней седины до конца не изучены, но считается, что это может быть связано с генетикой и стрессом, сообщает Вечерняя Москва.

Врач-дерматолог и трихолог Юлия Галлямова рассказала, что предотвратить или вылечить седину невозможно, так как клетки волос перестают продуцировать пигмент и не реагируют на стимуляцию. Однако, поддержание здорового образа жизни и сбалансированное питание могут помочь замедлить процесс седения. Также важно не выдирать седые волосы, чтобы не нарушать естественный ритм роста волос и здоровье кожи головы.

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