Трихолог Эльвира Дорош выделила связь между выпадением волос и популярными диетами. Она подчеркнула, что неправильное питание, стресс и модные диеты, особенно с дефицитом белков и калорий, могут вызывать выпадение волос.

Дорош порекомендовала комплексное обследование при возникновении проблемы и применение различных методов лечения, включая инъекции, медикаментозное лечение и физиопроцедуры, такие как лазеротерапия и микротоковая терапия. Также она посоветовала соблюдать режим сна и питания и избегать стресса.

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