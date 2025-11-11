Происшествия Россия Авто и мото Красота и здоровье Все рубрики
Mobile menu button
Крепкие ногти и блестящие волосы
Крепкие ногти и блестящие волосы
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Дмитрий Грачёв Опубликована сегодня в 19:31

Почему блестящие волосы кричат о молодости: учёные раскрыли шокирующий секрет, который меняет всё

Procter & Gamble: гладкие волосы ассоциируются с здоровьем и ухоженностью

Красота волос давно воспринимается не просто как элемент внешности, а как важный маркер здоровья и привлекательности. Новое исследование, проведённое специалистами Венского университета совместно с экспертами компании Procter & Gamble, добавило научных аргументов к этой идее. Учёные выяснили, что гладкость и блеск женских волос напрямую связаны с тем, как их воспринимают окружающие — и эти признаки чаще ассоциируются с молодостью и ухоженностью.

Как проходил эксперимент

Чтобы исключить влияние черт лица, мимики и макияжа, исследователи использовали фотографии моделей в париках — без видимых лиц. Несколько тысяч женщин из разных стран Европы оценивали снимки по трём критериям: здоровье, молодость и ухоженность.

Парики отличались по:

  1. длине;

  2. объёму;

  3. уровню блеска;

  4. степени выпрямленности.

Большинство участниц отдавали предпочтение прямым, гладким и блестящим волосам. Они воспринимались как "живые", здоровые и молодые.

Любопытно, что именно степень выпрямленности оказалась даже важнее блеска: ровные волосы воспринимаются как более ухоженные и "естественные".

Почему прямые и блестящие волосы воспринимаются как молодые

Учёные объясняют этот феномен физиологическими причинами. С возрастом волосы теряют влагу, становятся ломкими и тусклыми. Блеск и гладкость — визуальные признаки увлажнённости и эластичности, то есть здорового состояния. Поэтому подсознательно именно такие волосы вызывают у нас ощущение молодости и жизненной энергии.

"Психологически блеск и гладкость волос ассоциируются с эластичностью и увлажнённостью, а это уже физиологические индикаторы здоровья," — пояснили авторы работы.

Сравнение: как текстура влияет на восприятие

Тип волос Визуальное восприятие Ассоциации
Прямые, блестящие Естественные, ухоженные Молодость, здоровье
Вьющиеся, пышные Артистичные, экстравагантные Нестандартность, старше среднего возраста
Матовые, сухие Уставшие, неухоженные Возраст, стресс

Как вернуть волосам блеск: пошаговое руководство

  1. Очищение. Используйте мягкий шампунь без сульфатов, чтобы не пересушивать волосы.

  2. Питание. Наносите кондиционер или маску с маслами арганы, авокадо или ши.

  3. Увлажнение. Применяйте несмываемые сыворотки или спреи с гиалуроновой кислотой.

  4. Термо-защита. Перед использованием фена или утюжка обязательно наносите защитный спрей.

  5. Финиш. Капля масла или силиконовой сыворотки по длине добавит зеркальный блеск.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: ежедневное выпрямление без защиты.
    Последствие: ломкость и сечение кончиков.
    Альтернатива: утюжок с ионизацией и нанесение термозащиты.

  • Ошибка: частое мытьё агрессивными шампунями.
    Последствие: пересушивание кожи головы.
    Альтернатива: мягкие формулы с кератином и протеинами шёлка.

  • Ошибка: отказ от масок.
    Последствие: потеря эластичности и блеска.
    Альтернатива: еженедельное использование глубоко питательных масок.

А что если волосы вьются от природы?

Гладкость не всегда означает прямоту. Женщинам с кудрявыми или волнистыми волосами достаточно ухаживать за локонами, чтобы они выглядели упругими и блестящими. Помогут кремы для завитков, диффузор и регулярное питание масел. Главное — сохранить естественный блеск, а не менять форму волос.

FAQ

Как выбрать средство для блеска волос?
Выбирайте лёгкие флюиды на силиконовой или масляной основе, которые не утяжеляют волосы.

Сколько стоит профессиональный уход?
Средняя цена салонной процедуры ламинирования — от 3 до 8 тысяч рублей, в зависимости от длины.

Что лучше: домашний или салонный уход?
Домашние средства эффективны при регулярности, но салонные процедуры дают более выраженный визуальный эффект.

Мифы и правда

  • Миф: блеск — это просто результат лака или спрея.
    Правда: настоящий блеск возможен только при здоровой кутикуле волоса.

  • Миф: объём всегда делает образ моложе.
    Правда: чрезмерный объём наоборот утяжеляет и визуально старит.

  • Миф: прямые волосы выглядят скучно.
    Правда: гладкие и ухоженные волосы придают образу естественность и гармонию.

Исторический контекст

В разные эпохи идеалы красоты волос менялись. В античности ценились волнистые пряди, в эпоху Возрождения — густые локоны. В XX веке на первый план вышла гладкость — символ современности и аккуратности. Сегодня же тренд на естественность сочетается с научным подходом: важно не просто выпрямить волосы, а сделать их здоровыми.

Интересные факты

Волос блестит благодаря отражению света от гладкой кутикулы.

Влажность воздуха напрямую влияет на степень завивки.

Средний диаметр человеческого волоса — около 0,08 мм, и его состояние можно определить под микроскопом.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Некоторые животные чувствуют инфракрасное излучение и давление воды сегодня в 18:27
Животные видят мир иначе: учёные раскрыли: ультрафиолет и инфракрасное — лишь начало

Некоторые животные видят ультрафиолет, чувствуют магнитное поле и "слышат" пространство. Чем их чувства отличаются от человеческих — рассказывает наука.

Читать полностью » A&D: разрушение перинейрональных сетей вызывает потерю социальной памяти при Альцгеймере сегодня в 17:23
Почему Альцгеймер стирает лица близких: тайна перинейрональных сетей раскрыта

Учёные выяснили, почему больные Альцгеймером перестают узнавать близких: дело в разрушении перинейрональных сетей — "каркаса" памяти в мозге.

Читать полностью » Cell: пониженный pH в тканях снижает активность иммунной системы организма сегодня в 16:06
Иммунитет в опасности: учёные раскрыли, как кислая среда в тканях буквально выключает защиту организма

Новое исследование Колумбийского университета доказало, что снижение pH тканей буквально "отключает" иммунитет — и подсказало, как его вернуть.

Читать полностью » Живородящие жабы Танзании оказались разнообразнее, чем считалось — Саймон Лоадер сегодня в 15:24
Жабы, которые рождают: танзанийские амфибии скрывают ещё больше секретов, чем думали

Учёные доказали, что жабы Nectophrynoides viviparus на самом деле представляют четыре разных вида, но все они оказались под угрозой исчезновения из-за вырубки лесов.

Читать полностью » Метаногенные микроорганизмы нашли в щелочной среде под Тихим океаном — Палаш Кумават сегодня в 9:33
Жизнь на грани невозможного: как микробы нашли свой рай в кислотных глубинах океана

В глубинах Тихого океана были обнаружены микробные сообщества, существующие в экстремальных условиях, которые могут изменить наши представления о жизни в космосе. Какие особенности этих организмов? Узнайте подробнее!

Читать полностью » Температура тела и размер детёнышей влияют на развитие мозга у животных — профессор Ханс Рудольф сегодня в 8:33
Большие детёныши — большие идеи: эволюция выбрала размер вместо скорости

Как температура тела и размер новорожденных влияют на развитие мозга у разных видов животных? Узнайте, что стоит за этой взаимосвязью, и какие эволюционные закономерности её поддерживают.

Читать полностью » Мегасооружения на Карстовом плато подтверждают высокую организованность древних охотников — исследования Университета Любляны сегодня в 7:16
От ловушек до мегасооружений: как Карстовое плато раскрывает секреты древней охоты и общества

Исследователи обнаружили в Словении древние каменные мегасооружения, использовавшиеся для охоты. Это открытие меняет наши представления о социальных и технологических достижениях ранних обществ.

Читать полностью » Охра в жизни неандертальцев: новые данные подтверждают символическое поведение — Франческо д’Эррико сегодня в 6:16
Охра — не только краска: как она помогала неандертальцам создавать символы и инструменты

Удивительные открытия о том, как неандертальцы использовали охру для создания символов, переворачивают наше представление о развитии человеческой цивилизации.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Беру нашатырный спирт и воду — и забываю о желтых листьях навсегда
Садоводство
Сухой воздух мешает антуриуму выпускать новые бутоны
Туризм
Египет курит в сторонке: мой лучший отпуск случился на краю земли — в России
Питомцы
Эксперт Миллиу: счастливая кошка выражает доверие через поведение и взгляд
Спорт и фитнес
Делала зарядку как обычно, но добавила одно движение — тело подтянулось за неделю
Культура и шоу-бизнес
Ким Кардашьян назвала экстрасенсов лжецами после провала на экзамене
Спорт и фитнес
Бегаю, когда все спят — и наконец-то поняла, как изменилось моё тело
Туризм
Этот город на Балканах удивил всех: здесь древние мечети соседствуют со стеклянными башнями
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet