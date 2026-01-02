Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Фото укладочного средства
Фото укладочного средства
© https://pixabay.com by Engin_Akyurt is licensed under Free
Главная / Дом
Татьяна Костина Опубликована сегодня в 4:16

Лак для волос спас в быту — использовала не по назначению и пришла в недоумение от эффекта

Лак для волос снимает статическое электричество с одежды — Technotion

Лак для волос давно перестал быть для многих исключительно средством для укладки. Его возможности выходят далеко за пределы ванной комнаты и нередко выручают в самых неожиданных бытовых ситуациях. Благодаря фиксирующим свойствам он помогает решать мелкие проблемы быстро и без лишних затрат. Об этом рассказывают авторы дзен-канала Technotion.

Неочевидный помощник в борьбе с насекомыми

Летом в дом часто проникают комары и другие насекомые, которые сложно поймать подручными средствами. Даже при наличии сеток и фумигаторов они иногда оказываются бессильны. В таких случаях лак для волос может сыграть роль экстренного решения. Если аккуратно распылить средство с близкого расстояния, оно "склеивает" крылья насекомого, лишая его подвижности. Способ простой, но требует аккуратности и точности, чтобы не распылять лак по всей комнате.

Замена антистатика для одежды

Электризующаяся одежда — проблема, знакомая многим, особенно при использовании синтетических тканей. Лак для волос способен временно снять статическое напряжение. Достаточно слегка обработать внутреннюю сторону вещи, чтобы ткань перестала липнуть к телу. Этот приём особенно выручает перед выступлениями, фотосессиями или выходом в свет, когда под рукой нет специального антистатика.

Фиксация рисунков и детского творчества

Детские рисунки, выполненные мелками, фломастерами или карандашами, со временем теряют яркость и могут осыпаться. Лак для волос помогает закрепить пигмент и продлить жизнь работе. Небольшой равномерный слой создаёт защитную плёнку, после чего рисунок можно смело помещать в рамку. Такой подход позволяет сохранить памятные работы без покупки профессиональных фиксаторов.

Бережная очистка кожаной мебели

Следы ручки или фломастера на коже — одна из самых неприятных бытовых ситуаций, особенно если речь идёт о диване или кресле. Лак для волос в этом случае используют как мягкий растворитель. Его наносят на загрязнение, дают немного подействовать и аккуратно убирают мягкой салфеткой. После очистки поверхность важно протереть влажной тканью и обработать кремом, чтобы кожа не пересохла.

Шерсть, молнии и пятна

В домах с животными шерсть на одежде — почти неизбежное явление. Если липкий ролик закончился, салфетка с небольшим количеством лака помогает собрать ворс с ткани. Тем же средством можно временно "успокоить" молнию на джинсах, которая самопроизвольно расстёгивается: лак повышает сцепление деталей. Он же выручает при пятнах от косметики или краски для волос — предварительная обработка облегчает последующую стирку.

Комфорт в обуви на каблуке

Высокие каблуки выглядят эффектно, но часто доставляют дискомфорт из-за скольжения стопы. Небольшое количество лака, нанесённое на кожу ног, создаёт противоскользящий эффект и помогает избежать лишнего давления на пальцы. Это не решает проблему полностью, но заметно облегчает ситуацию при длительной носке обуви.

Использование лака для волос в быту — пример того, как привычные средства находят новое применение. Такие приёмы не требуют особых навыков и позволяют быстро справляться с мелкими неудобствами, экономя время и силы.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Метод пятиминуток помогает начать уборку без усталости — клинеры 31.12.2025 в 2:03
Дом перестаёт быть опорой: маленький сбой, который запускает большой беспорядок

Как навести уют без стресса и усталости: простые приёмы уборки, которые работают даже тогда, когда сил почти нет и не хочется идеала.

Читать полностью » Эксперт советует чистить фильтр ворса перед каждым циклом сушилки — Southern Living 30.12.2025 в 19:49
Одежда выходила тёплой, но сырой — нашла причину и решил её за 5 минут

Узнайте, как быстро высушить бельё и избежать затхлого запаха. Лайфхаки по использованию солнечного света и сильного отжима делают процесс легче.

Читать полностью » Хлеб эффективно собирает мелкие осколки стекла — The Takeout 30.12.2025 в 13:45
Разбили стакан — убрали и забыли, а зря: почему стекло может ждать вас неделями и как это остановить

Разбитая посуда опаснее, чем кажется: как с помощью хлеба и простых приёмов быстро собрать даже незаметные стеклянные осколки и не пораниться.

Читать полностью » Эксперт советует чистить аэрогриль после каждого использования — Southern Living 30.12.2025 в 7:46
Однажды довёл аэрогриль до липкой корки — теперь знаю быстрый способ вернуть ему вкус и мощность

Регулярная чистка аэрогриля — залог вкусной и безопасной еды. Узнайте, как избавиться от жира и запахов за 5 простых шагов!

Читать полностью » Микроволновка в режиме ожидания тратит до 7 ватт в час — Daily Meal 30.12.2025 в 1:38
Казалось мелочью, пока не подсчитала цифры и риски: почему специалисты советуют отключать микроволновку

Почему стоит отключать микроволновку от сети: скрытое энергопотребление, защита от скачков напряжения и важные правила безопасности при уборке.

Читать полностью » Перед стиркой утяжелённого одеяла снимают внешний чехол — The Spruce 29.12.2025 в 18:55
Утяжелённое одеяло стираю по правилам — иначе наполнитель сбивается в ком: главная хитрость в сушке

Узнайте, как правильно стирать и сушить утяжелённое одеяло, чтобы оно сохранило свою форму и текстуру. Откройте для себя правила ухода, вдохновляющие комфортные вечера.

Читать полностью » Многоуровневый свет добавляет интерьеру объём — дизайнеры 29.12.2025 в 12:44
В квартире вроде чисто и аккуратно, но жить не хочется: детали, которые незаметно удешевляют интерьер

Какие детали в ремонте незаметно портят интерьер и создают ощущение "дешёвого" пространства — разбор ошибок и простые способы их исправить без глобальных переделок.

Читать полностью » Натуральный пух стирают без отбеливателя и кондиционера — Нил Фармер 29.12.2025 в 6:52
Постирала пуховик — и он снова стал “как новый”: главное не ошибиться на одном шаге

Устали от тусклого пуховика? Узнайте, как вернуть ему былую пышность с помощью правильной стирки и сушки. Поделимся секретами ухода.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес
Природа перевела организм в режим восстановления — Куо, врач и исследователь
Питомцы
Маленький аквариум требует больше ухода чем большой — эксперт
Садоводство
Отказ от перекопки восстанавливает структуру почвы — садоводы
Красота и здоровье
Малоподвижный образ жизни усиливает накопление висцерального жира — Eating Well
Туризм
Коллекция Лувра Абу-Даби включает более 400 собственных экспонатов — соцсети
Еда
Торт Наполеон без выпечки можно приготовить из слоёного печенья ушки — повар
Авто и мото
Восковое покрытие создает барьер для реагентов на авто — автоэксперт
Наука
Открытие на острове Вильчека помогает понять древние изменения уровня моря - Live Science
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet