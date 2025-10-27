Почему волосы не слушаются, даже если уход идеальный: ответ в их структуре
Пористость волос — это один из тех терминов, которые могут полностью изменить подход к уходу за волосами. Мы часто ищем "тот самый" шампунь или маску, не понимая, почему даже самые разрекламированные средства не дают ожидаемого результата. Секрет часто кроется именно в структуре волоса — в его способности впитывать и удерживать влагу.
Что такое пористость волос
Пористость — это характеристика, определяющая, насколько легко волосы впитывают влагу и удерживают её внутри. Внешний слой волоса, называемый кутикулой, состоит из мельчайших чешуек. У кого-то они плотно прилегают друг к другу, у кого-то — приподняты. Именно это и определяет, насколько волосы склонны к сухости, ломкости или, наоборот, к избыточной жирности.
Если кутикула плотная и гладкая, вода и уходовые средства проникают с трудом, но зато дольше задерживаются внутри. Если же чешуйки приоткрыты, влага быстро впитывается, но так же легко испаряется.
Три уровня пористости
- Низкая пористость - волосы гладкие, блестящие, но тяжело увлажняются. Средства часто "лежат" на поверхности.
- Средняя пористость - баланс: влага проникает и удерживается в норме, волосы выглядят живыми и послушными.
- Высокая пористость - структура волоса рыхлая, он быстро впитывает средства, но так же стремительно теряет влагу, из-за чего становится сухим и ломким.
Как определить пористость дома
Самый простой тест — "эксперимент со стаканом воды". Положите чистый волос в прозрачный стакан с водой и понаблюдайте:
- волос остался на поверхности — низкая пористость;
- утонул сразу — высокая;
- завис посередине — средняя.
Дополнительно можно ориентироваться на ощущения: при низкой пористости волосы на ощупь плотные, скользкие, при высокой — чуть шероховатые и сухие.
Уход за волосами с низкой пористостью
Такие волосы нуждаются в тепле, чтобы чешуйки слегка раскрылись и дали доступ полезным веществам. Маски и кондиционеры лучше наносить под теплое полотенце или шапочку.
Подходящие продукты:
- лёгкие масла (жожоба, виноградной косточки);
- несмываемые спреи;
- увлажняющие сыворотки без силиконов.
Избегайте густых масел и восков — они создают плёнку, мешая впитыванию. При укладке выбирайте низкие температуры, иначе риск пересушить волосы возрастает.
Уход за волосами с высокой пористостью
Главная задача — "запечатать" влагу внутри. Используйте несмываемые кондиционеры, кремы и масла, которые создают защитный барьер. Отлично подходят:
- масла ши и кокоса;
- сливочные текстуры с керамидами и аминокислотами;
- термозащита перед сушкой феном.
Мыть волосы стоит тёплой, но не горячей водой. Горячая открывает кутикулу ещё сильнее, делая волосы тусклыми и ломкими.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
- Ошибка: использование спиртосодержащих спреев.
Последствие: волосы теряют влагу.
Альтернатива: безспиртовые термозащитные сыворотки.
- Ошибка: ежедневное горячее выпрямление.
Последствие: повышенная ломкость.
Альтернатива: кератиновые флюиды или укладка феном на низком режиме.
- Ошибка: частое окрашивание агрессивными красками.
Последствие: разрушение кутикулы.
Альтернатива: щадящие тонирующие средства или хна.
А что если волосы "путаются" между типами?
У многих пористость неравномерная — корни плотные, а кончики сухие. В этом случае подбирайте уход по зонам. На корни — лёгкие увлажняющие спреи, на концы — питательные масла. Такой дифференцированный подход часто решает проблему ломкости.
Плюсы и минусы разных типов пористости
|
Тип пористости
|
Плюсы
|
Минусы
|
Низкая
|
Блеск, плотность, защита от пересушивания
|
Трудное увлажнение
|
Средняя
|
Естественный баланс, лёгкость ухода
|
Может меняться от окрашивания
|
Высокая
|
Быстро впитывает уход
|
Сухость, ломкость, пушение
Советы шаг за шагом
- Определите свой тип пористости.
- Подберите продукты: шампунь, маску и несмываемый уход, подходящие вашему типу.
- Раз в неделю используйте глубокоувлажняющую маску.
- Избегайте экстремальных температур — как воды, так и инструментов для укладки.
- Не забывайте о регулярной стрижке секущихся концов.
FAQ
Как выбрать шампунь для низкой пористости?
Выбирайте мягкие формулы без сульфатов, с аминокислотами и лёгкими протеинами. Они очищают, не утяжеляя.
Что лучше для высокой пористости: масло или крем?
Лучше комбинировать — масло запечатывает влагу, крем смягчает текстуру.
Можно ли изменить пористость волос?
Полностью — нет. Но можно улучшить состояние кутикулы регулярным уходом и защитой от внешних факторов.
Мифы и правда
Миф: высокая пористость — это всегда повреждённые волосы.
Правда: не обязательно. Она может быть природной, особенно у вьющихся волос.
Миф: частое мытьё делает волосы более пористыми.
Правда: всё зависит от состава шампуня. Агрессивные ПАВы действительно сушат, но мягкие средства не вредят.
Миф: если волосы блестят, они не пористые.
Правда: блеск может быть результатом силиконов в составе, а не истинного здоровья волос.
Интересные факты
- Волосы с высокой пористостью часто лучше впитывают краску, поэтому окрашивание получается ярче.
- У афрокудрявых волос почти всегда повышенная пористость — это естественная особенность.
- Морская вода и солнце временно увеличивают пористость даже у здоровых волос.
Исторический контекст
Идея измерять пористость появилась не в индустрии красоты, а в лабораториях трихологов. Первые исследования структуры волос проводились ещё в 1950-х, когда косметологи заметили, что одни и те же средства действуют по-разному. Сегодня этот параметр стал основой персонализированного ухода — от салонных процедур до домашней косметики.
