Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Перхоть
Перхоть
© freepik.com is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Екатерина Лаврова Опубликована сегодня в 17:32

Почему волосы не слушаются, даже если уход идеальный: ответ в их структуре

Врачи уточнили, что высокая пористость усиливается после окрашивания и термоукладки

Пористость волос — это один из тех терминов, которые могут полностью изменить подход к уходу за волосами. Мы часто ищем "тот самый" шампунь или маску, не понимая, почему даже самые разрекламированные средства не дают ожидаемого результата. Секрет часто кроется именно в структуре волоса — в его способности впитывать и удерживать влагу.

Что такое пористость волос

Пористость — это характеристика, определяющая, насколько легко волосы впитывают влагу и удерживают её внутри. Внешний слой волоса, называемый кутикулой, состоит из мельчайших чешуек. У кого-то они плотно прилегают друг к другу, у кого-то — приподняты. Именно это и определяет, насколько волосы склонны к сухости, ломкости или, наоборот, к избыточной жирности.

Если кутикула плотная и гладкая, вода и уходовые средства проникают с трудом, но зато дольше задерживаются внутри. Если же чешуйки приоткрыты, влага быстро впитывается, но так же легко испаряется.

Три уровня пористости

  1. Низкая пористость - волосы гладкие, блестящие, но тяжело увлажняются. Средства часто "лежат" на поверхности.
  2. Средняя пористость - баланс: влага проникает и удерживается в норме, волосы выглядят живыми и послушными.
  3. Высокая пористость - структура волоса рыхлая, он быстро впитывает средства, но так же стремительно теряет влагу, из-за чего становится сухим и ломким.

Как определить пористость дома

Самый простой тест — "эксперимент со стаканом воды". Положите чистый волос в прозрачный стакан с водой и понаблюдайте:

  • волос остался на поверхности — низкая пористость;
  • утонул сразу — высокая;
  • завис посередине — средняя.

Дополнительно можно ориентироваться на ощущения: при низкой пористости волосы на ощупь плотные, скользкие, при высокой — чуть шероховатые и сухие.

Уход за волосами с низкой пористостью

Такие волосы нуждаются в тепле, чтобы чешуйки слегка раскрылись и дали доступ полезным веществам. Маски и кондиционеры лучше наносить под теплое полотенце или шапочку.

Подходящие продукты:

  • лёгкие масла (жожоба, виноградной косточки);
  • несмываемые спреи;
  • увлажняющие сыворотки без силиконов.

Избегайте густых масел и восков — они создают плёнку, мешая впитыванию. При укладке выбирайте низкие температуры, иначе риск пересушить волосы возрастает.

Уход за волосами с высокой пористостью

Главная задача — "запечатать" влагу внутри. Используйте несмываемые кондиционеры, кремы и масла, которые создают защитный барьер. Отлично подходят:

  • масла ши и кокоса;
  • сливочные текстуры с керамидами и аминокислотами;
  • термозащита перед сушкой феном.

Мыть волосы стоит тёплой, но не горячей водой. Горячая открывает кутикулу ещё сильнее, делая волосы тусклыми и ломкими.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использование спиртосодержащих спреев.
    Последствие: волосы теряют влагу.
    Альтернатива: безспиртовые термозащитные сыворотки.
  • Ошибка: ежедневное горячее выпрямление.
    Последствие: повышенная ломкость.
    Альтернатива: кератиновые флюиды или укладка феном на низком режиме.
  • Ошибка: частое окрашивание агрессивными красками.
    Последствие: разрушение кутикулы.
    Альтернатива: щадящие тонирующие средства или хна.

А что если волосы "путаются" между типами?

У многих пористость неравномерная — корни плотные, а кончики сухие. В этом случае подбирайте уход по зонам. На корни — лёгкие увлажняющие спреи, на концы — питательные масла. Такой дифференцированный подход часто решает проблему ломкости.

Плюсы и минусы разных типов пористости

Тип пористости

Плюсы

Минусы

Низкая

Блеск, плотность, защита от пересушивания

Трудное увлажнение

Средняя

Естественный баланс, лёгкость ухода

Может меняться от окрашивания

Высокая

Быстро впитывает уход

Сухость, ломкость, пушение

Советы шаг за шагом

  1. Определите свой тип пористости.
  2. Подберите продукты: шампунь, маску и несмываемый уход, подходящие вашему типу.
  3. Раз в неделю используйте глубокоувлажняющую маску.
  4. Избегайте экстремальных температур — как воды, так и инструментов для укладки.
  5. Не забывайте о регулярной стрижке секущихся концов.

FAQ

Как выбрать шампунь для низкой пористости?
Выбирайте мягкие формулы без сульфатов, с аминокислотами и лёгкими протеинами. Они очищают, не утяжеляя.

Что лучше для высокой пористости: масло или крем?
Лучше комбинировать — масло запечатывает влагу, крем смягчает текстуру.

Можно ли изменить пористость волос?
Полностью — нет. Но можно улучшить состояние кутикулы регулярным уходом и защитой от внешних факторов.

Мифы и правда

Миф: высокая пористость — это всегда повреждённые волосы.
Правда: не обязательно. Она может быть природной, особенно у вьющихся волос.

Миф: частое мытьё делает волосы более пористыми.
Правда: всё зависит от состава шампуня. Агрессивные ПАВы действительно сушат, но мягкие средства не вредят.

Миф: если волосы блестят, они не пористые.
Правда: блеск может быть результатом силиконов в составе, а не истинного здоровья волос.

Интересные факты

  1. Волосы с высокой пористостью часто лучше впитывают краску, поэтому окрашивание получается ярче.
  2. У афрокудрявых волос почти всегда повышенная пористость — это естественная особенность.
  3. Морская вода и солнце временно увеличивают пористость даже у здоровых волос.

Исторический контекст

Идея измерять пористость появилась не в индустрии красоты, а в лабораториях трихологов. Первые исследования структуры волос проводились ещё в 1950-х, когда косметологи заметили, что одни и те же средства действуют по-разному. Сегодня этот параметр стал основой персонализированного ухода — от салонных процедур до домашней косметики.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Диетолог Тоби Амидор: кайенский перец помогает ускорить обмен веществ и снизить аппетит сегодня в 17:46
Добавьте в суп одну щепотку — и организм начнёт сжигать калории сам

Острая специя, которая помогает ускорить метаболизм и контролировать аппетит, — но только при грамотном употреблении. Диетологи объясняют, как кайенский перец может помочь похудеть и когда он опасен.

Читать полностью » Коллаген поддерживает упругость кожи и здоровье суставов после тридцати лет — Эндрю Вейл сегодня в 13:13
Если бы молодость продавали в банке, это был бы коллаген — но не всё так просто

С возрастом синтез коллагена снижается, но поддерживать его можно с помощью питания, витаминов и защиты кожи. Разбираемся, что действительно работает, а что — просто маркетинг.

Читать полностью » Дерматолог Наталья Михайлова объяснила, как защитить кожу зимой от сухости и раздражения сегодня в 13:06
Когда воздух суше сахары: дерматологи рассказали, почему кожа страдает зимой

Сухой воздух, отопление и морозы делают кожу уязвимой. Дерматолог Наталья Михайлова рассказала, как сохранить влагу и избежать сезонных обострений.

Читать полностью » Продукты с лютеином и омега-3 снижают риск катаракты — офтальмолог Майкл Грин сегодня в 12:13
Если смотреть на жизнь яснее — начни с тарелки: диета, которая помогает глазам

Правильное питание способно не только укрепить здоровье, но и сохранить остроту зрения — узнайте, какие продукты действительно питают глаза.

Читать полностью » Врач Кудрявцева предупредила: при повторяющихся кровотечениях из носа нужно обращаться к врачу сегодня в 12:01
Кровь из носа — сигнал, который нельзя игнорировать: когда без врача не обойтись

Кровь из носа — не всегда повод для паники, но и не безобидный симптом. Почему возникают кровотечения, как их остановить и когда нужно идти к врачу.

Читать полностью » Дерматолог Маркова напомнила, почему осенью коже нужны омега-3 и витамины A, C, E сегодня в 11:16
Осень крадёт влагу: как спасти кожу, когда батареи сушат воздух

Осенью кожа становится особенно уязвимой: сухость, стянутость, шелушение. Какие продукты, витамины и привычки помогут сохранить здоровье и сияние кожи.

Читать полностью » Мускатный орех улучшает пищеварение и состояние кожи, но требует осторожности — Елена Сюракшина сегодня в 11:13
Чуть больше — и вместо пользы галлюцинации: почему мускат требует уважения

Мускатный орех способен поддерживать сердце, кожу и пищеварение, но при превышении дозы превращается из полезной специи в опасный продукт.

Читать полностью » Врач-косметолог Валерия Алифанова рассказала, как выбрать безопасную клинику для инъекций сегодня в 10:47
Красота под уколом: почему косметология перестала быть безопасной игрушкой

Инъекции и лазер — это медицина, а не салон «у дома». Как проверить клинику, врача, препараты и стерильность, чтобы красота не обернулась проблемами.

Читать полностью »

Новости
Садоводство
Формирование кроны груши повышает урожайность и предотвращает поломку ветвей — Сергей Волков
Красота и здоровье
Диетологи: кофеин и танины в чае повышают риск остеопороза после 60 лет
Туризм
Туристы всё чаще выбирают малолюдные регионы Хорватии вместо популярных курортов
Еда
Проверенный способ получения густых сливок: смесь должна созревать в холодильнике не менее 6 часов
УрФО
Свердловская область заняла 20-е место в России по доступности арендного жилья для семей
ПФО
В Пензенской области на тысячу жителей приходится 98 автобусов — Пензастат
Дом
Как культурные различия влияют на расположение дивана — комментарий Марины Павловой
Садоводство
Розам нужна лёгкая осенняя обрезка перед холодами
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet