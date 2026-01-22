Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
© unsplash.com by TYMO Beauty
Марина Егорова Опубликована сегодня в 10:56

Шампунь тут ни при чём: волосы теряют блеск из-за скрытого дефицита — проверьте один сигнал

Биотин поддерживает синтез кератина в волосах — Дарсакли

Крепкие и блестящие волосы редко бывают результатом одного шампуня или удачной стрижки. Их состояние отражает то, как организм справляется со стрессом, гормональными изменениями и нехваткой питательных веществ. Когда ресурсов не хватает, волосы оказываются в конце списка приоритетов и реагируют первыми. Об этом пишет автор Хрисса Дарсакли.

Почему питание так важно для волос

Рост и плотность волос напрямую зависят от того, получают ли волосяные фолликулы необходимые микроэлементы. Если организму не хватает витаминов и минералов, он направляет их на поддержку жизненно важных органов, а кожа головы и волосы остаются без полноценного питания. В результате локоны становятся тоньше, теряют блеск, а рост замедляется.

Важно понимать, что эффект от витаминов не бывает мгновенным. Волосы растут медленно, и любые изменения в уходе или рационе требуют времени. Последовательность и регулярность здесь важнее быстрых ожиданий: при грамотной поддержке волосы постепенно становятся более устойчивыми и сильными.

Ключевые витамины и минералы для роста и плотности

Биотин (витамин B7) считается одним из самых известных помощников для волос. Он участвует в синтезе кератина — основного белка, формирующего структуру волоса, и поддерживает их рост.

Железо необходимо для доставки кислорода к корням волос. Его дефицит часто сопровождается усиленным выпадением и сокращением фазы активного роста.

Цинк участвует в выработке белков и поддерживает здоровье волосяных фолликулов. При его недостатке волосы могут становиться ломкими, а кожа головы — чувствительной.

Витамин A важен для баланса кожи головы, так как способствует выработке себума — естественного жира, который защищает и увлажняет волосы. Здесь особенно важна умеренность: избыток может дать обратный эффект.

Поддержка структуры и защита от повреждений

Витамин C участвует в образовании коллагена и улучшает усвоение железа, тем самым косвенно влияя на рост и плотность волос. Кроме того, он помогает бороться с окислительным стрессом.

Селен — мощный антиоксидант, который защищает клетки от воздействия свободных радикалов и поддерживает нормальный рост волос. Его роль особенно важна при повышенных нагрузках и стрессе.

Коллаген помогает сохранять эластичность кожи головы и снижает риск ломкости волос, поддерживая их структуру изнутри.

Витамины группы B (B12, B9, B6) улучшают кровообращение кожи головы и питание фолликулов, создавая условия для стабильного и здорового роста.

Омега-3 жирные кислоты поддерживают состояние кожи головы, уменьшают сухость и придают волосам более выраженный блеск.

Включение этих веществ в рацион — не волшебное решение, а часть комплексного подхода. При внимательном отношении к питанию и уходу волосы со временем становятся более крепкими, плотными и устойчивыми к внешним воздействиям.

Автор Марина Егорова
Марина Егорова — врач-терапевт (НГМУ) с 8-летним стажем. Эксперт по доказательной медицине, профилактике вирусных и сердечно-сосудистых заболеваний.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Counter LiveInternet