Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Женщина делает маску на волосы
Женщина делает маску на волосы
© https://ru.freepik.com by gpointstudio is licensed under Free
Главная / Красота и здоровье
Марина Кравцова Опубликована сегодня в 22:22

Волосы начали редеть? Дерматологи уверяют: вернуть густоту реально, но без волшебства

Дерматологи подтвердили, что андрогенетическая алопеция — самая распространённая причина выпадения волос у женщин

Проблемы с выпадением волос знакомы многим женщинам. У кого-то это происходит внезапно, у других — постепенно, но вопрос всегда один: как вернуть шевелюру к прежней густоте? Волосы могут редеть по множеству причин — от генетики и стресса до гормональных сбоев или проблем с кожей головы. Дерматологи уверены: универсального рецепта нет, но индивидуальный подход и правильный уход способны творить чудеса.

Наследственная причина: когда гены решают всё

Самая распространённая форма женского облысения — андрогенетическая алопеция. Она передаётся по наследству и связана с чувствительностью фолликулов к андрогенам — гормонам, которые постепенно "ослабляют" луковицы и замедляют рост новых волос.

Что помогает

Основное средство при этом типе выпадения — миноксидил. Он выпускается в виде раствора или пены с концентрацией 2% и 5%. Препарат улучшает питание фолликулов и продлевает фазу роста, помогая волосам становиться плотнее. Хотя миноксидил можно купить без рецепта, дерматологи советуют сначала пройти обследование и подобрать подходящую дозировку.

"Низкие дозы перорального миноксидила также завоёвывают популярность как эффективное и хорошо переносимое средство при женской андрогенетической алопеции", — отметила доцент кафедры дерматологии и директор клиники кожных и онкологических заболеваний Кристен Ло Сикко.

Таблетированная форма применяется "офф-лейбл", то есть не по основному показанию, и назначается только врачом. Ещё один вариант терапии — спиронолактон, который снижает активность андрогенов и часто используется при гормональных акне. Кроме того, перспективным направлением считается плазмотерапия (PRP): собственная плазма пациента, богатая факторами роста, вводится в кожу головы для стимуляции "спящих" фолликулов.

Когда всему виной стресс

Сильные эмоциональные или физиологические нагрузки — беременность, болезнь, потеря работы — могут вызвать телогеновую алопецию. В этом случае организм временно приостанавливает рост волос, а через несколько месяцев начинается обильное выпадение.

Что делать

"Самое распространённое лечение телогеновой алопеции — устранить причину, если это возможно, и дать организму время", — пояснила дерматолог Кристен Ло Сикко.

Если удалось определить источник стресса, важно восстановить режим сна, питание и уровень витаминов. Если выпадение длится более полугода, дерматолог назначит дополнительное обследование и лечение.

Прически, которые вредят волосам

Тугие хвосты, косы, дреды и частое ношение нарощенных прядей приводят к тракционной алопеции — выпадению из-за постоянного натяжения. Волосы становятся ломкими, а кожа воспаляется.

Как восстановить волосы

Необходимо чередовать укладки и давать волосам отдыхать. Не стоит носить одну и ту же прическу дольше двух-трёх месяцев. Если появились болевые ощущения или шелушение, помогут противовоспалительные средства.

Кортикостероидные кремы с гидрокортизоном 1% можно использовать самостоятельно, но при выраженном воспалении дерматолог назначает более сильные препараты или инъекции.

Повреждения от утюжков и химии

Частое использование фена, утюжков, осветлителей и химических выпрямителей разрушает структуру волоса и делает его уязвимым. Возникает трихорексис нодоза — ломкость волоса на уровне стержня.

Как спасти пряди

Главное — снизить нагрузку. Свести к минимуму тепловую обработку, отказаться от агрессивного расчесывания и использовать мягкие средства: бессульфатный шампунь, увлажняющий кондиционер, масла с кератином.

Если улучшений нет, врач проверит уровень железа и гормонов щитовидной железы — иногда именно они вызывают повышенную ломкость.

Перхоть и воспаление кожи головы

Себорейный дерматит — хроническое воспаление, связанное с активностью грибка Malassezia. Из-за него кожа головы чешется и шелушится, а волосяные луковицы ослабевают.

Как лечить

"Кетоконазол и пиритион цинка обладают противогрибковыми и противовоспалительными свойствами, а салициловая кислота помогает избавиться от чешуек", — пояснила нью-йоркский дерматолог Мишель Грин.

Для лечения используют шампуни с этими компонентами — например, Nizoral или Vanicream. После снятия воспаления рост волос обычно восстанавливается. При сочетании себореи с гормональным выпадением предпочтительнее шампуни с кетоконазолом, который дополнительно блокирует андрогены.

Воспаление фолликулов

Фолликулит развивается из-за раздражения, инфекции или трения. На коже головы появляются зудящие воспаления, прыщики, болезненность, и волосы начинают выпадать.

Что предпринять

При лёгкой форме помогают тёплые компрессы несколько раз в день. Если улучшения нет через две недели, стоит обратиться к врачу — возможно, потребуется антибиотик или противогрибковый препарат.

"В тяжёлых случаях могут быть рекомендованы кортикостероиды для снятия воспаления", — отметила дерматолог Хоуп Митчелл.

Гормональные колебания

Снижение уровня эстрогенов или избыток андрогенов (например, при СПКЯ) нередко вызывает истончение волос.

Что помогает

При синдроме поликистозных яичников назначают гормональные контрацептивы и антиандрогенные препараты (в частности, спиронолактон). В период перименопаузы эффективна заместительная гормональная терапия с эстрогеном и прогестероном, которая выравнивает баланс.

Аутоиммунные заболевания

Иногда иммунитет ошибочно атакует собственные волосяные луковицы, вызывая алопецию ареата или волчанку.

Лечение

"Эти препараты помогают подавить чрезмерную активность иммунной системы и стимулируют рост волос", — добавила дерматолог Хоуп Митчелл.

Применяются кортикостероиды (в таблетках, кремах или инъекциях). В тяжёлых случаях используют новое средство — ритлецитиниб (Litfulo), одобренное FDA. Также врач может назначить иммуномодуляторы. При выраженном облысении временным решением может стать парик — он повышает комфорт и уверенность в себе.

Таблица сравнения популярных методов

Метод Для кого подходит Основное действие Формат
Миноксидил Наследственное выпадение Стимулирует рост Раствор, пена
Спиронолактон Гормональные сбои Блокирует андрогены Таблетки
PRP Замедленный рост Активирует фолликулы Инъекции
Кетоконазол Себорейный дерматит Противогрибковое действие Шампунь

Советы шаг за шагом

  1. Найдите причину выпадения вместе с дерматологом.

  2. Используйте щадящий уход и ограничьте тепловое воздействие.

  3. При необходимости подключите лечебные препараты.

  4. Поддерживайте питание волос: белок, железо, цинк и витамины группы B.

  5. Терпеливо ждите результат — обычно эффект заметен через 3-6 месяцев.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: нерегулярное применение миноксидила.
    Последствие: эффект исчезает, волосы снова редеют.
    Альтернатива: использовать препарат по схеме, согласованной с врачом.

  • Ошибка: использование шампуней с агрессивными ПАВ.
    Последствие: пересушивание кожи головы.
    Альтернатива: мягкие бессульфатные шампуни с пантенолом.

  • Ошибка: игнорировать зуд и шелушение.
    Последствие: хроническое воспаление фолликулов.
    Альтернатива: противогрибковой шампунь с кетоконазолом.

А что если выпадение не прекращается?

Если даже после коррекции ухода волосы продолжают редеть, стоит проверить уровень гормонов, железа и витамина D. Иногда причина кроется в аутоиммунных процессах или лекарствах. Важно не откладывать визит к врачу — чем раньше начнётся лечение, тем выше шанс вернуть густоту.

Плюсы и минусы подходов

Метод Плюсы Минусы
Миноксидил Доказанная эффективность Нужно применять постоянно
PRP Стимулирует естественный рост Дорогая процедура
Спиронолактон Регулирует гормональный фон Возможны побочные эффекты
Кетоконазол Устраняет перхоть и воспаление Может сушить кожу головы

FAQ

Как выбрать шампунь от выпадения?
Выбирайте формулы с кератином, биотином, кофеином или пантенолом — они укрепляют корни и улучшают микроциркуляцию.

Сколько стоит лечение у дерматолога?
Консультация и анализы — от 3000 рублей, курс PRP — от 15 000 рублей.

Что эффективнее — домашние маски или аптечные средства?
Домашние маски улучшают внешний вид, но не устраняют причины выпадения. Лечение требует диагностики и профессиональных препаратов.

Мифы и правда

  • Миф: если волосы выпадают, нужно их чаще стричь.
    Правда: стрижка не влияет на рост, только освежает кончики.

  • Миф: шампуни против выпадения решают проблему.
    Правда: они лишь поддерживают кожу головы, но не лечат гормональные или генетические причины.

  • Миф: выпадение волос — мужская проблема.
    Правда: каждая третья женщина сталкивается с этим хотя бы раз в жизни.

3 интересных факта

  1. В день человек теряет до 100 волос — это норма.

  2. Средний срок жизни волоса — около 5 лет.

  3. После родов выпадение временно усиливается из-за снижения эстрогенов.

Исторический контекст

Первые препараты от облысения появились в 1980-х, когда миноксидил неожиданно вызвал рост волос у пациентов с гипертонией. Сегодня спектр средств расширился: от таблеток и мезотерапии до биотехнологических решений.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные отмечают: знакомые ароматы и вкусы помогают воссоздать ощущение дома и снизить тревожность сегодня в 16:27
Дом, которого нет: как вернуть ощущение уюта, даже если стены исчезли

Узнайте, как воссоздать атмосферу родного дома в новой квартире: от аромата блюд до создания 'микродома' — простые стратегии поддержки эмоционального равновесия.

Читать полностью » Врачи предупредили: ацетон и частый контакт с водой вызывают расслоение ногтей сегодня в 15:48
Эта привычка убивает ногти медленно, но верно — а делают её почти все

Хрупкие ногти не всегда результат неудачного маникюра. Рассказываем, какие привычки и простые средства действительно помогают вернуть ногтям силу и блеск.

Читать полностью » Физиотерапевты называют слабость ягодичных мышц одной из частых причин боли в пояснице сегодня в 15:23
Эта часть тела отвечает за боль в спине: главный "спящий" виновник найден

Узнайте, как слабость ягодичных мышц может привести к болям в пояснице, и какие упражнения помогут вернуть здоровье вашему позвоночнику.

Читать полностью » Врач Александр Умнов рассказал, почему чистка ушей ватными палочками опасна для слуха сегодня в 14:41
Одна привычка, которая может стоить слуха: почему врачи против ватных палочек

Узнайте, почему чистка ушей ватными палочками может закончиться снижением слуха и как ухаживать за ушами безопасно и без вреда.

Читать полностью » Пластыри для похудения оказывают только поверхностный косметический эффект — Ольга Сергеева сегодня в 14:12
Обещают сжечь жир, а максимум — кожу: что на самом деле делают пластыри для похудения

Пластыри для похудения обещают быстрое сжигание жира без усилий. Но могут ли они действительно работать, или это всего лишь маркетинговая ловушка?

Читать полностью » Эндокринолог Наталья Ковалева рассказала, какие витамины помогают справиться с осенней хандрой сегодня в 13:37
Почему в ноябре даже кофе не спасает: осенняя депрессия подкрадывается незаметно

Узнайте, какие витамины помогают пережить осень без апатии и простуд, и почему правильное питание — не единственный способ сохранить энергию.

Читать полностью » Долгое пребывание в туалете вызывает застой крови и ослабление мышц — Стивен Хантер сегодня в 13:12
Когда смартфон становится врагом прямой кишки: долгие посиделки в туалете вредят сосудам и мышцам таза

Долгое сидение в туалете с телефоном кажется безвредной привычкой, но врачи предупреждают: она может привести к геморрою и проблемам с тазовыми мышцами. Узнайте, как сохранить здоровье кишечника.

Читать полностью » Хирург Дмитрий Монахов предупредил: семена чиа могут вызвать кишечную непроходимость сегодня в 12:32
Еда для ЗОЖ, от которой можно попасть в больницу: скрытая угроза чиа

Узнайте, почему "суперфуд" чиа может обернуться хирургической проблемой, как правильно их употреблять и в каких случаях эти семена опасны.

Читать полностью »

Новости
Наука
Фест: в Саксонии обнаружена древнейшая монета региона: золотой статер кельтов возрастом 2200 лет
Авто и мото
Белов: дешёвая защита картера без вентиляционных отверстий разрушает мотор
Наука
Сато: смешение Дзёмон и камчатцев произошло 2250 лет назад на острове Ребун
Спорт и фитнес
Планка для укрепления тела: как это упражнение помогает сжигать калории и улучшить выносливость
Туризм
Мальдивы, Китай и ОАЭ признаны главными странами для роскошного отдыха без ограничений в бюджете
УрФО
Учёные из Челябинска разработали технологию, которая продлит срок службы дорог до 25 лет
Авто и мото
Волков: современные вакуумные насосы способны создавать разрежение до 90%
Еда
Хлебцы с клетчаткой помогают улучшить пищеварение и снизить калорийность рациона
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet