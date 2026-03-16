Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Укладка с локонами
© Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Главная / Красота и здоровье
Екатерина Лаврова Опубликована сегодня в 20:32

Локоны превращаются в солому за секунды: одна ошибка с феном разрушает структуру волос навсегда

Правильный подбор и своевременное использование термозащитных средств играют ключевую роль в сохранении здоровья локонов при регулярном стайлинге. Стилист Лилия Левина подчеркивает, что защитные составы необходимо применять не только при работе с плойками или утюжками, но и во время стандартной сушки феном, так как термическое воздействие способно разрушить структуру волоса. Выбор конкретного продукта должен основываться на рекомендациях производителя, указанных на упаковке. Об этом сообщает EcoSever.

Алгоритм укладки требует особого внимания к деталям, чтобы избежать пересушивания и сечения кончиков. Специалист также акцентирует внимание на важности тщательного распределения продукта по всей длине прядей, избегая прикорневой зоны, чтобы сохранить объем.

"Термозащита обволакивает каждый волосок в пленочку, собирает, закупоривает и не дает возможности его повредить горячим температурам", — говорит стилист Лилия Левина.

Эксперт советует равномерно прочесывать волосы с нанесенным средством, чтобы активные компоненты равномерно распределились по поверхности локонов. При работе с феном или стайлером важно убедиться, что пряди распределены правильно, а поврежденные участки получили дополнительную порцию защиты. По словам мастера, принципиально важно приступать к использованию горячих инструментов только после того, как волосы будут полностью высушены, чтобы предотвратить их повреждение высокой температурой.

Автор Екатерина Лаврова
Екатерина Лаврова — эксперт бьюти-индустрии, химик-технолог косметических средств (РТУ МИРЭА) с опытом 12+ лет. Специалист по составам и техникам макияжа.
Редактор Кирилл Казаков
Редактор NewsInfo.Ru, магистр техники и технологий. Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet