Локоны превращаются в солому за секунды: одна ошибка с феном разрушает структуру волос навсегда

Правильный подбор и своевременное использование термозащитных средств играют ключевую роль в сохранении здоровья локонов при регулярном стайлинге. Стилист Лилия Левина подчеркивает, что защитные составы необходимо применять не только при работе с плойками или утюжками, но и во время стандартной сушки феном, так как термическое воздействие способно разрушить структуру волоса. Выбор конкретного продукта должен основываться на рекомендациях производителя, указанных на упаковке. Об этом сообщает EcoSever.

Алгоритм укладки требует особого внимания к деталям, чтобы избежать пересушивания и сечения кончиков. Специалист также акцентирует внимание на важности тщательного распределения продукта по всей длине прядей, избегая прикорневой зоны, чтобы сохранить объем.

"Термозащита обволакивает каждый волосок в пленочку, собирает, закупоривает и не дает возможности его повредить горячим температурам", — говорит стилист Лилия Левина.

Эксперт советует равномерно прочесывать волосы с нанесенным средством, чтобы активные компоненты равномерно распределились по поверхности локонов. При работе с феном или стайлером важно убедиться, что пряди распределены правильно, а поврежденные участки получили дополнительную порцию защиты. По словам мастера, принципиально важно приступать к использованию горячих инструментов только после того, как волосы будут полностью высушены, чтобы предотвратить их повреждение высокой температурой.