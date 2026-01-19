Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Девушка с прямыми волосами
Девушка с прямыми волосами
Алексей Поляков Опубликована сегодня в 0:58

Учебники врали десятилетиями: волосы на голове растут не от корня, а по неожиданному сценарию

Волосы на голове растут за счёт движения клеток — Nature Communications

Учёные десятилетиями объясняли рост волос по одним и тем же схемам, но новые наблюдения показали: привычная картина была неполной. Внутри волосяного фолликула скрывается сложный динамический процесс, который раньше невозможно было зафиксировать. Это открытие способно изменить подход к изучению выпадения волос и регенерации тканей. Об этом сообщает журнал Nature Communications.

Рост волос и скрытые механические силы

Долгое время в биологии считалось, что волосы растут за счёт активного деления клеток в волосяной луковице, которые постепенно выталкивают стержень волоса наружу. Однако результаты нового исследования показали, что этот механизм не является главным. Волосы на голове человека растут не строго вверх от корня, а под действием согласованного движения клеток, формирующих тянущее усилие.

Исследователи из L'Oréal Research & Innovation совместно с учёными Лондонского университета королевы Марии изучали человеческие волосяные фолликулы, выращенные в лабораторных условиях. С помощью трёхмерной визуализации в реальном времени им удалось проследить, как клетки внешней корневой оболочки движутся по нисходящей спирали. Именно это движение создаёт механическую силу, которая буквально подтягивает волос вверх. Понимание подобных процессов дополняет современные представления об уходе и здоровье волос, включая влияние таких факторов, как массаж кожи головы, который тоже связан с механическим воздействием на фолликулы.

Новое представление о работе фолликула

Полученные данные позволили по-новому взглянуть на процессы, происходящие внутри фолликула. Клетки оказались не пассивными участниками роста, а активным "двигателем", формирующим направленное усилие и поддерживающим скорость роста волоса.

"Мы обнаружили, что волосы не просто выталкиваются делящимися клетками. Их рост обеспечивается активным движением окружающих тканей", — сказала преподаватель Инес Секейра из Университета королевы Марии.

Чтобы подтвердить эту гипотезу, учёные провели серию экспериментов. При блокировке деления клеток рост волос почти не изменился. Зато подавление работы актина — белка, отвечающего за движение и сокращение клеток, — привело к замедлению роста более чем на 80 процентов. Эти результаты подчёркивают, что физические свойства тканей играют не меньшую роль, чем биохимические сигналы.

Технологии, меняющие подход к исследованиям

Ключевую роль в открытии сыграли новые методы визуализации, позволившие наблюдать процессы в динамике, а не по отдельным снимкам. Это дало возможность моделировать локальные силы внутри фолликула и оценивать их вклад в рост волос.

"Трёхмерная покадровая микроскопия позволяет увидеть сложные процессы, которые невозможно понять с помощью статичных изображений", — отметил первый автор исследования Николя Тиссо.

По словам исследователей, такой подход открывает перспективы не только для фундаментальной науки, но и для практических задач — от тестирования препаратов до оценки повседневных привычек ухода, включая ошибки, когда активное трение по длине способно нарушать структуру волос и усиливать их ломкость.

Хотя работа проводилась в лабораторных условиях, она уже даёт важные ориентиры для медицины и косметологии. Понимание физических механизмов роста волос может помочь в разработке более точных методов лечения выпадения и расширить возможности регенеративной медицины. Кроме того, исследование подчёркивает растущую роль биофизики в биологии и показывает, как микроскопические силы формируют привычные нам структуры организма.

Алексей Поляков — врач-терапевт (КГМУ) с 14-летним опытом. Эксперт по общей практике, ранней диагностике и доказательной медицине. Экс-заведующий отделением.

