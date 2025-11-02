Седина не сдаётся без боя: ошибка при окрашивании, из-за которой волосы становятся стеклянными
Домашнее окрашивание волос — тема, вокруг которой до сих пор много споров. Стилисты уверены: если есть возможность пойти в салон, лучше доверить работу профессионалу. Но бывают ситуации, когда поход к мастеру невозможен — и тогда на помощь приходит краска для самостоятельного применения.
Если вы решились на домашнюю окраску, важно понимать, когда это допустимо и какие правила нужно соблюдать, чтобы результат не стал неожиданным. Главное — не импровизировать, а строго следовать инструкции.
Когда можно красить волосы дома
Домашнее окрашивание подходит, если:
- нет времени или желания идти в салон;
- вы заранее подобрали краску и обсудили её с мастером;
- цель — однотонный цвет, а не сложное мелирование или колорирование.
Но есть случаи, когда экспериментировать не стоит. Если у вас есть проблемы с кожей головы, вы планируете радикально сменить оттенок или хотите попробовать сложные техники — омбре, шатуш, балаяж — лучше обратиться к специалисту.
Что нужно знать о седых волосах
Седые волосы ведут себя иначе, чем пигментированные. Натуральный оттенок волосам придаёт меланин, а в седых прядях его нет. Из-за этого кутикула становится плотной, и краске труднее проникнуть внутрь. Такие волосы обычно более жёсткие, сухие и плохо впитывают пигмент.
Чтобы закрасить седину, нужна краска с формулой глубокого проникновения, способная "раскрыть" чешуйки волоса и закрепить цвет.
Какую краску выбрать
Для седых волос используют два основных типа красок — аммиачные и безаммиачные. Они различаются по действию и стойкости.
Аммиачные краски
Аммиак открывает кутикулу волоса, помогая пигменту проникнуть внутрь. Благодаря этому цвет держится дольше, а седина закрашивается полностью. Современные формулы стали гораздо мягче, поэтому при правильном применении волосы не страдают.
Преимущества:
-
Полное покрытие седины — до 100%.
-
Долговечный результат.
-
Стойкость к частым помывкам.
Недостатки:
-
Резкий запах.
-
Может сушить волосы.
-
Не подходит аллергикам и сильно повреждённым волосам.
Безаммиачные краски
Вместо аммиака в их составе используют щадящие вещества — например, этаноламин. Они действуют мягче, но и результат держится меньше.
Плюсы:
- не имеют резкого запаха;
- бережно воздействуют на волосы.
Минусы:
- менее стойкий эффект;
- цвет быстрее смывается;
- палитра ограничена.
Оптимальный вариант — если седины немного и вы готовы подкрашиваться каждые 5-6 недель.
Сравнение типов красок
|Параметр
|Аммиачная
|Безаммиачная
|Стойкость цвета
|Высокая
|Средняя
|Воздействие на волосы
|Более агрессивное
|Щадящее
|Подходит для седины
|Да, полностью
|Частично
|Частота окрашивания
|Раз в 6-8 недель
|Раз в 4-5 недель
Если седины много, выбирайте аммиачный вариант. Для лёгкой тонировки и ухода — безаммиачный.
Можно ли обойтись без краски
Да, если нужно замаскировать первые седые пряди. Для этого используют тонирующие средства.
Тонирующие шампуни и бальзамы
Они не проникают внутрь волоса, а лишь покрывают его цветной плёнкой. Придают блеск, немного выравнивают оттенок, но эффект держится недолго — 2-4 мытья.
Спреи и пудры для корней
Это экспресс-средства, которые мгновенно маскируют седину. Подходят, когда нужно освежить цвет перед важной встречей. Однако могут осыпаться и оставлять следы на одежде.
Восковые мелки
Их часто используют для фотосессий и креативных образов. Наносятся легко, но быстро пачкают руки и одежду, поэтому не подходят для ежедневного применения.
Почему не стоит использовать хну и басму
Несмотря на натуральное происхождение, хна и басма сушат волосы и дают непредсказуемый оттенок — вплоть до зелёного. Исправить ошибку потом почти невозможно.
Как выбрать оттенок
Начните с естественных тонов — каштанового, орехового, медового, русого. Они смотрятся мягко и не требуют сложного ухода. Яркие или кислотные цвета сложнее нанести равномерно, особенно без опыта.
Если вы впервые окрашиваетесь, лучше остаться в пределах своего естественного оттенка. Например, русые волосы — в русый, каштановые — в шоколадные тона. А вот перейти из брюнетки в блондинку без обесцвечивания дома невозможно.
Как закрасить седину дома: пошаговая инструкция
-
За день-два до окрашивания не мойте голову: естественный жир защитит кожу.
-
Сделайте тест на аллергию — нанесите немного краски на кожу за ухом и подождите сутки.
-
Подготовьте всё необходимое: миску, кисточку, перчатки, зажимы, старую футболку.
-
Нанесите жирный крем по линии роста волос, на уши и шею.
-
Разделите волосы на четыре секции: от лба к затылку и от уха до уха.
-
Нанесите краску на корни и оставьте на указанное время.
-
Распределите остаток состава по длине.
-
Смойте тёплой водой, пока она не станет прозрачной.
-
Используйте бальзам, который идёт в комплекте.
Ошибки → последствия → альтернатива
-
Ошибка: смываете краску раньше времени.
Последствие: седина проявится через пару дней.
Альтернатива: выдерживайте состав по инструкции.
-
Ошибка: используете не ту краску.
Последствие: неравномерный цвет, ломкость волос.
Альтернатива: выбирайте линейки "для седых волос".
-
Ошибка: экономите на средствах ухода.
Последствие: тусклый оттенок, сухие кончики.
Альтернатива: применяйте питательные маски и шампуни для окрашенных волос.
Как часто красить волосы
Корни стоит подкрашивать каждые 3-4 недели. Полное окрашивание делайте не чаще, чем раз в 2-3 месяца, чтобы не пересушить длину. При необходимости освежайте цвет оттеночным бальзамом.
Плюсы и минусы домашнего окрашивания
|Плюсы
|Минусы
|Экономия времени и денег
|Есть риск ошибки
|Удобно выполнять дома
|Требуется опыт
|Можно подобрать любую палитру
|Не подходит для сложных техник
Частые вопросы
Как выбрать краску для седых волос?
Выбирайте марки, где указано "для седых волос" — в них повышено содержание пигмента.
Что делать, если цвет получился слишком тёмным?
Используйте шампунь глубокой очистки или специальное средство для смывки.
Можно ли красить волосы во время беременности?
Безаммиачные краски и тоники допустимы, но лучше проконсультироваться с врачом.
Мифы и правда
Миф: частое окрашивание портит волосы.
Правда: современные краски содержат ухаживающие компоненты, поэтому при правильном уходе волосы остаются здоровыми.
Миф: тонирующие средства не вредят.
Правда: при частом применении они тоже сушат волосы.
Миф: если подержать краску дольше, цвет будет ярче.
Правда: это может повредить структуру волоса.
Три интересных факта
-
Первая стойкая краска с аммиаком была создана в 1907 году.
-
В древнем Египте волосы окрашивали смесью хны и свинцового порошка.
-
У блондинок седина появляется позже, чем у брюнеток — из-за меньшего количества пигмента.
