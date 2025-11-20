Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Шампунь и кондиционер, девушка моет волосы
Шампунь и кондиционер, девушка моет волосы
Марина Кравцова Опубликована сегодня в 22:45

Новый тренд из TikTok — волосяной цикл: зачем чередовать шампуни и маски

Дерматологи рекомендуют чередовать лечебный и мягкий шампуни — Мариса Гаршик, дерматолог

Каждую неделю TikTok придумывает новый бьюти-термин — от "глаз с недосыпом" до "глазурных ногтей". Теперь в ленте появился hair cycling - "волосяной цикл". Концепция обещает свежий взгляд на привычный уход, хотя на деле её просто красиво переименовали. Дерматологи и стилисты давно советуют менять средства по состоянию волос — просто теперь у этого появился хэштег.

Что такое hair cycling

"Хэйр-сайклинг — это ротация средств ухода, с учётом изменяющихся потребностей волос", — объяснила дерматолог Брук Джексон.

Идея проста: не пользоваться одним и тем же шампунем и кондиционером круглый год. Состояние волос и кожи головы меняется под влиянием погоды, гормонов, питания и даже стресса. Если постоянно использовать одно средство, оно перестаёт работать так же эффективно.

Стилисты отмечают, что этот принцип известен давно.

"Мы всегда советовали клиентам чередовать продукты, просто теперь это назвали модным словом", — заметила мастер-парикмахер Кенна Эхман.

Дерматологи тоже придерживаются этого подхода.

"Когда мы назначаем лечебный шампунь, мы рекомендуем чередовать его с мягким, чтобы не пересушить кожу головы", — добавила дерматолог Мариса Гаршик.

Сравнение: skin cycling vs hair cycling

Принцип Skin cycling Hair cycling
Цель Избежать раздражения и дать коже восстановиться Сбалансировать уход и потребности волос
Алгоритм Чёткая схема: пилинг → ретиноид → увлажнение Гибкий график, зависит от типа волос
Средства Кислоты, ретинол, кремы Шампуни, маски, масла, тоники для кожи головы

Почему hair cycling работает

Волосы реагируют на сезон, стресс и даже воду, которой вы моете голову. Летом они страдают от солнца и хлора, зимой — от сухого воздуха и шапок. Хэйр-сайклинг помогает подстроить уход под эти факторы.

"Это разумный способ адаптировать уход к погоде и стилю жизни", — подчеркнула Брук Джексон.

Например, летом стоит чаще использовать очищающие шампуни и антифриз-средства, а зимой — питательные формулы с маслом ши или кокоса.

Как начать: пошаговое руководство

  1. Обнулите уход. Уберите на пару недель все стайлинговые средства и посмотрите, как ведут себя волосы без них. Часто сухость или ломкость — результат лака или спрея с алкоголем.

  2. Составьте базу. Оставьте минимум: шампунь, кондиционер и лёгкий несмываемый уход — сыворотку, масло или крем.

  3. Добавляйте средства точечно. При сухости — маску раз в неделю, при жирности — очищающий шампунь.

  4. Следите за кожей головы. Если появляется зуд или шелушение, раз в неделю вводите скраб или тоник-успокаивающее средство.

  5. Меняйте уход по сезонам. Зимой — больше питания, летом — защита от солнца и загрязнений.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: пользоваться только одним шампунем весь год.
    Последствие: кожа головы привыкает, волосы теряют объём.
    Альтернатива: чередуйте мягкий и очищающий составы.

  • Ошибка: применять маску перед укладкой феном.
    Последствие: волосы становятся тяжёлыми и не держат объём.
    Альтернатива: делайте маску в день без стайлинга.

  • Ошибка: забывать о коже головы.
    Последствие: перхоть и зуд.
    Альтернатива: раз в неделю используйте отшелушивающий шампунь или сыворотку.

Индивидуальный подход

Как и в уходе за кожей, нет универсальной схемы.

"У каждого человека свой тип волос и частота мытья, поэтому нельзя придумать шаблон для всех", — отметил стилист Тэйтум Нилл.

Кудрявые и густые волосы нуждаются в большем увлажнении: маслах, кремах, питательных шампунях. Прямые и тонкие — в лёгких формулах и балансирующих средствах. Тем, кто снимает афрокосы или дреды, полезно начать цикл с очищающих и восстанавливающих продуктов, чтобы вернуть коже головы комфорт.

Если есть перхоть, себорейный дерматит или экзема, не стоит экспериментировать без врача. Дерматолог подберёт лечебный шампунь и расскажет, с чем его чередовать.

А что если я мою голову раз в неделю?

Частота ухода напрямую влияет на выбор средств. При редком мытье кожа головы накапливает себум и стайлинг, поэтому полезно включить детокс-шампунь или скраб. Если волосы быстро жирнятся, чередуйте очищающее и мягкое увлажняющее средство.

Плюсы и минусы хэйр-сайклинга

Плюсы Минусы
Помогает адаптировать уход к потребностям волос Требует наблюдения и анализа состояния
Снижает риск пересушивания и раздражения кожи головы Эффект не моментальный
Позволяет поддерживать баланс между очищением и питанием Нужен минимум 1 месяц, чтобы увидеть результат

FAQ

Как понять, что пора менять шампунь?
Если волосы стали тусклыми, плохо промываются или быстро теряют свежесть — это сигнал сменить средство.

Можно ли чередовать профессиональные и масс-маркет шампуни?
Да, главное — чтобы они решали разные задачи: очищение, питание, восстановление.

Подходит ли метод окрашенным волосам?
Да, но используйте безсульфатные продукты и чередуйте с масками для защиты цвета.

Мифы и правда

Миф: hair cycling — новый тренд из TikTok.
Правда: стилисты советовали менять уход задолго до соцсетей.

Миф: нужно иметь десяток шампуней.
Правда: достаточно 2-3 средств с разным действием.

Миф: частая смена средств вредит волосам.
Правда: наоборот, это помогает сохранить баланс и предотвратить привыкание.

Интересные факты

• TikTok-видео с хэштегом #haircycling набрали миллионы просмотров.
• Ещё в 1980-х трихологи рекомендовали чередовать шампуни для предотвращения сухости кожи головы.
• Волосы растут быстрее, когда кожа головы чистая и хорошо увлажнена.

