© freepik.com by prostooleh is licensed under Public domain
Красота и здоровье
Анастасия Шевелева Опубликована сегодня в 20:05

Окрашивание волос стало привычкой — а кожа головы тайно мстит: один симптом всё выдаёт

Стойкое окрашивание сушит и ломает волосы, отмечают дерматологи

Окрашивание волос давно стало частью красоты по умолчанию: кто-то скрывает седину, кто-то меняет образ под сезон, а для кого-то это просто способ почувствовать себя ярче. Но чем больше говорят о "нетоксичном" уходе и осознанности, тем чаще всплывает вопрос: цена у нового оттенка бывает не только эстетической. Важно понимать, как краска действует не только на длину и кожу головы, но и на организм в целом — и что можно сделать, чтобы снизить риски, если от окрашивания вы отказываться не готовы.

Почему окрашивание влияет не только на волосы

Большинство стойких красок для волос — это сложные химические формулы. Чтобы пигмент закрепился, нужно приоткрыть кутикулу волоса, изменить его структуру и запустить цепочку реакций. В этом участвуют аммиак или его аналоги, перекись водорода, парафенилендиамин (ППД), резорцинол и другие вещества. Для волос это стресс: длина становится суше, ломче, хуже держит влагу, кончики быстрее секутся.

Кожа головы тоже страдает: вместе с краской смывается защитный липидный слой, появляются стянутость, зуд, чувствительность при расчёсывании. При регулярном и частом окрашивании кожа не успевает восстановиться, и любая мелочь — новый шампунь, горячая укладка, жёсткая вода — может провоцировать раздражение.

Когда дело доходит до всего организма

Часть компонентов красок контактирует не только с волосами и кожей, но и проникает глубже — через микроповреждения, раздражённый эпидермис, вдыхается с парами во время процедуры. Именно поэтому дерматологи всё чаще напоминают, что окрашивание — это не безобидный ритуал.

"К повреждению волос добавляются риски для здоровья", — подчеркнул дерматолог Чжао Чжаомин.

Аллергические реакции, контактный дерматит, отёки век, раздражение слизистых глаз и дыхательных путей — типичные сценарии при непереносимости отдельных компонентов. При длительной регулярной нагрузке могут появляться хронические проблемы: частый кашель, бронхоспазм, обострение астмы у склонных к ней людей. Научные работы отдельно изучают влияние ароматических аминов и оценивают их возможную связь с некоторыми онкологическими заболеваниями — это ещё один аргумент в пользу разумного, а не бесконтрольного окрашивания.

Сравнение видов окрашивания

Вид окрашивания

Воздействие на волосы

Условный уровень риска

Кому подходит

Стойкая краска (перманент)

Глубокое проникновение, изменение структуры

Высокий

Тем, кто готов к редким, продуманным окрашиваниям

Полуперманент

Менее агрессивное, работает ближе к поверхности

Средний

Для мягкого обновления цвета

Тонирующий бальзам/маска

Обволакивает, почти не меняет структуру

Низкий

Для освежения оттенка между окрашиваниями

Осветление/блондирование

Максимальный стресс, разрушение пигмента

Очень высокий

Только в салоне и с большими интервалами

Советы шаг за шагом: как уменьшить вред от окрашивания

  1. Снизьте частоту до разумного минимума. Не обновляйте длину "по привычке" — ориентируйтесь на отрастание корней и общий вид волос.
  2. Работайте с корнями, а не с всей длиной. При повторных окрашиваниях обрабатывайте только отросшую зону, а длину освежайте мягким тонированием или маской с пигментом.
  3. Создайте защитный барьер для кожи. Перед процедурой нанесите на кожу головы и контур роста волос немного базового масла (кокосовое, аргановое) или специальный защитный крем, не затрагивая сами волосы.
  4. Выбирайте формулы осознанно. Обращайте внимание на состав: безаммиачные краски, мягкие окислители, линейки "для чувствительной кожи головы". При сильной чувствительности обсудите вариант тонирующего бальзама или полуперманентной краски с мастером.
  5. Не совмещайте агрессивные процедуры. Осветление, химическая завивка, выпрямление, жёсткий декапаж — всё это нужно разводить по времени и обсуждать с профессионалом.
  6. Поддерживайте волосы уходом. Питательные маски, сыворотки для кончиков, СПА-уходы для кожи головы, мягкие бессульфатные шампуни — это не "баловство", а обязательная часть жизни окрашенных волос.
  7. Смотрите не только на цвет, но и на самочувствие. Зуд, жжение, отёки, сильное выпадение — поводы отменить следующую процедуру и обратиться к врачу.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: подкрашивать волосы "каждые пару недель", чтобы не видеть корни.
    Последствие: хроническое раздражение кожи головы, ломкость длины, тусклый цвет.
    Альтернатива: растушёвка корней, растяжка цвета, мягкие тонирующие средства, которые предлагают салонные бренды и аптечные линии.
  • Ошибка: делать сильное осветление дома агрессивными порошками.
    Последствие: пережжённые пряди, ломкость у корней, возможный химический ожог кожи.
    Альтернатива: осветление только в салоне, поэтапно, с использованием профессиональных защитных добавок и последующих восстанавливающих процедур.
  • Ошибка: совмещать окрашивание, химическую завивку или выпрямление в один день.
    Последствие: волосы теряют плотность, становятся резиновыми, могут ломаться по длине.
    Альтернатива: выдерживать между агрессивными процедурами не менее нескольких недель, выбирая более мягкие сервисы (уходы, ламинирование, блеск-сыворотки) вместо ещё одной химии.
  • Ошибка: игнорировать реакции кожи и продолжать краситься тем же составом.
    Последствие: усиление аллергии, переход в хронический дерматит.
    Альтернатива: прекратить использование подозрительного продукта и обязательно обсудить ситуацию с дерматологом или трихологом.

А что если отказаться от окрашивания не хочется?

Окрашивание для многих связано не только с картинкой в зеркале, но и с ощущением контроля над образом, настроением, возрастом. Полный отказ от красок — не единственный путь. Можно искать компромиссы: выбирать более мягкие формулы, постепенно отращивать натуральный цвет, делать переход к мелированию или балаяжу, где не затрагивается вся масса волос. Если вас беспокоит седина, можно использовать частичное камуфлирование, работать с теменной зоной, а не с каждым волоском по всей длине.

Важно помнить: любая схема должна быть именно вашей, а не навязанной модой или салоном. В сомнительных ситуациях лучше взять паузу и проконсультироваться со специалистом, чем продолжать "на автомате".

Плюсы и минусы окрашивания волос

Плюсы

Минусы

Возможность скорректировать образ, скрыть седину

Химическое воздействие на волосы и кожу головы

Уверенность и ощущение обновления

Риск аллергии и раздражений

Большой выбор оттенков и техник

Затраты времени и денег на поддержание цвета

Салоны предлагают уходы и восстановление

Требуется постоянный контроль за состоянием волос

Как часто можно красить волосы: мнение дерматолога

Ключевой вопрос — не "красить или нет", а "как часто". Именно частота определяет, будет ли организм успевать компенсировать вред.

"Мой совет — не подвергайте длину этой обработки чаще одного раза в три месяца, или, в любом случае, не более четырех раз в год", — отметил дерматолог Чжао Чжаомин.

Это не значит, что каждое пятое окрашивание автоматически разрушает здоровье, но чем реже вы проводите полное перманентное окрашивание по всей длине, тем спокойнее чувствуют себя и волосы, и кожа, и дыхательная система.

Детокс после окрашивания: как поддержать организм

Детокс в этом случае — не модное слово, а простой набор привычек, помогающих организму быстрее справиться с нагрузкой. После процедуры особенно важно:

  • пить достаточно воды в течение дня;
  • включать в рацион продукты с антиоксидантами — зелёные листовые овощи, ягоды, цитрусовые, сезонные фрукты;
  • добавлять цельнозерновые, бобовые, жирную рыбу и орехи для поддержки обмена веществ и кожи;
  • по согласованию с врачом принимать витамин C и другие комплексы, если они вам действительно нужны.

При любых стойких симптомах — высыпаниях, длительном кашле, отёках, ухудшении самочувствия — лучше не экспериментировать, а обратиться к врачу и обсудить, можно ли продолжать окрашивание и в каком формате.

FAQ

Как выбирать краску для волос, если есть чувствительность кожи головы?
Лучше ориентироваться на мягкие формулы, выбирать полуперманентные или тонирующие продукты, а перед первым использованием делать пробу на небольшом участке кожи.

Что безопаснее — домашняя краска или окрашивание в салоне?
При правильном подборе средств и соблюдении техники салонное окрашивание чаще оказывается более контролируемым: мастер следит за временем выдержки, состоянием кожи и предлагает поддерживающий уход.

Мифы и правда

Миф: если краска продаётся в магазине, значит, она полностью безопасна.
Правда: даже сертифицированные продукты могут вызывать аллергию и требуют соблюдения инструкции и теста на чувствительность.

Миф: безаммиачная краска не вредит волосам.
Правда: отсутствие аммиака снижает резкий запах и часть раздражения, но другие компоненты всё равно участвуют в химической реакции.

Миф: натуральные красители не дают побочных эффектов.
Правда: хна, басма и растительные смеси тоже способны вызывать аллергию и изменять структуру волос.

2 интересных факта об окрашивании

  1. В Древнем Египте для изменения цвета использовали растительные пигменты и минералы, нанося их на волосы слоями.
  2. Первые синтетические красители появились в XIX веке и были связаны с развитием текстильной промышленности.

В конечном счёте задача не в том, чтобы навсегда отказаться от краски, а в том, чтобы каждая процедура была обдуманной: с учётом ваших особенностей, истории здоровья и готовности вкладываться в восстановление волос и организма.

