После окрашивания сделала всего одну ошибку — и цвет начал сходить уже через сутки

После окрашивания волосы выглядят насыщенными, блестящими и живыми, но этот эффект недолговечен: уже через пару недель оттенок тускнеет, блонд уходит в желтизну, темные тона "вымываются" и становятся сероватыми. Чтобы сохранить цвет максимально долго, важно правильно ухаживать за волосами уже с первых суток после покраски, сообщает дзен-канад J&J AneiRo.

Почему цвет быстро вымывается: главные причины

Неполное закрепление пигмента — краситель еще 1-3 суток "доходит" внутри волоса.

Высокие температуры — фен, плойка, горячая вода раскрывают кутикулу.

Жесткие шампуни — агрессивные ПАВы вымывают молекулы цвета.

Дефицит ухода — сухие волосы теряют пигмент быстрее.

Солнце и морская вода — естественные "отбеливатели".

Чтобы избежать всех этих факторов, важно следовать комплексной системе ухода.

Первые 48-72 часа: не мойте голову и исключите стайлинг

После окрашивания волосам требуется время для закрепления пигмента.

Что происходит в этот период?

кутикула постепенно закрывается;

молекулы красителя фиксируются внутри волоса;

структура стабилизируется после воздействия химических компонентов.

Почему нельзя мыть голову сразу?

шампунь "размывает" свежий пигмент;

горячая вода раскрывает чешуйки;

маски и бальзамы ускоряют вымывание оттенка.

Выбирайте мягкий шампунь: это основа сохранения цвета

Волос после окрашивания становится сухим, чувствительным и пористым. Агрессивные компоненты могут полностью разрушить пигмент.

Шампуни, которые стоит исключить:

сульфаты (SLS, SLES);

ALES, ALS;

антижирные формулы;

очищающие шампуни для глубокого скрабирования.

Лучшие варианты:

профессиональные линии для окрашенных волос;

формулы с кератином, аминокислотами, маслами;

шампуни с антиоксидантами (они замедляют окисление пигмента).

Если профессиональная косметика недоступна, выбирайте мягкий бессульфатный шампунь.

Используйте подходящую маску: питание + защита цвета

После окрашивания структура волоса нарушается — кутикула приподнята, внутренний слой теряет влагу. Маска помогает вернуть плотность, гладкость и защитить пигмент.

Какая маска нужна окрашенным волосам:

с восстанавливающими и увлажняющими компонентами;

с аминокислотами и протеинами;

без большого количества спиртов;

с антижелтизной формулой для блонда.

Используйте маску 2-3 раза в неделю, но не в первые 48-72 часа после окрашивания.

Термозащита — обязательна даже при редком использовании фена

Окрашенные волосы уязвимы к температуре. При нагреве кутикула раскрывается — пигмент выходит быстрее.

Хорошая термозащита должна:

защищать при температурах до 200-230 °C;

содержать протеины и увлажняющие компоненты;

укреплять волосы;

уменьшать ломкость.

Почему это важно именно окрашенным волосам:

цвет тускнеет быстрее;

повышается ломкость;

появляется шероховатость и сухость;

горячий воздух делает оттенок менее ярким.

Используйте термозащиту каждый раз перед сушкой или укладкой.

Защищайте волосы от солнца

УФ-лучи — главный враг любых окрашенных волос. Солнце разрушает пигмент, особенно:

блонд → желтизна;

рыжие тона → выгорание;

темные → тускнеют и становятся сероватыми.

Что делать:

использовать средства с UV-фильтрами;

носить головной убор;

минимизировать пребывание под солнцем в часы пика;

применять восстанавливающие бальзамы после отдыха.

Корректоры тона: продление жизни окрашивания

Даже идеальный уход не остановит постепенное вымывание цвета — это естественный процесс. Тогда помогают:

тонирующие маски;

цветовые кондиционеры;

фиолетовые шампуни для блонда;

насыщенные пигментами бальзамы.

Используйте их 1 раз в неделю, чтобы поддерживать оттенок между визитами в салон.

Плюсы и минусы окрашенных волос

Плюсы:

возможность менять образ;

визуальная плотность и объем;

яркость и блеск при правильном уходе.

Минусы:

требуют постоянного ухода;

быстро реагируют на температуру;

подвержены сухости;

пигмент вымывается со временем.

Популярные вопросы об уходе за окрашенными волосами

1. Почему цвет тускнеет даже при хорошем уходе?

Пигмент находится во внутреннем слое волоса и постепенно выходит естественным образом — при мытье, солнце, нагреве. Уход может замедлить вымывание, но не остановить полностью.

2. Можно ли мыть голову холодной водой, чтобы сохранить цвет?

Да, прохладная вода помогает закрывать кутикулу. Использование горячей воды ускоряет вымывание оттенка и сушит волосы.

3. Как часто можно использовать тонирующие средства?

1 раз в 7-10 дней. Более частое применение может пересушить волосы или дать слишком насыщенный оттенок.

4. Какие средства обязательно должны быть в уходе?

Мягкий шампунь;

Питательная маска;

Термозащита;

Несмываемый уход;

UV-защита (летом и на отдыхе).

5. Можно ли окрашивать волосы перед морем?

Нежелательно. Морская вода и солнце испортят свежий оттенок буквально за пару дней. Лучше подождать неделю или вернуться к окрашиванию после отдыха.

6. Как понять, что шампунь слишком агрессивный?

Волосы становятся сухими уже после одного применения;

Быстро тускнеют;

Появляются ломкость и спутанность;

Ощущается стянутость кожи головы.

7. Можно ли мыть голову реже, чтобы сохранить цвет?

Да. Частое мытье ускоряет вымывание. Оптимально — 2-3 раза в неделю.

8. Нужны ли масла окрашенным волосам?

Да, но только на длину. Масла помогают запечатать кутикулу и удерживать влагу.