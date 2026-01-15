Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
Девушка с секущиемся концами волос
Девушка с секущиемся концами волос
© Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Главная / Красота и здоровье
Марина Егорова Опубликована сегодня в 9:42

Корни жирные, концы сухие — причина не в шампуне: вот что годами делала неправильно

Активное трение по длине пересушивает концы волос — Дарсакли

Волосы редко "капризничают" без причины: чаще всего мы сами годами повторяем одни и те же привычки, которые незаметно ухудшают их состояние. Отсюда и знакомая картина — жирные корни при сухих концах, тусклый вид, ломкость или ощущение, что ничего не помогает, как ни меняй банки в ванной. Хорошая новость в том, что многие проблемы упираются в базовые ошибки, которые легко исправить, если понять логику ухода. Об этом сообщает автор Хрисса Дарсакли.

Ошибка 1: мы моем волосы, а не кожу головы

Шампунь нужен прежде всего коже головы: именно там накапливаются себум, пыль и остатки стайлинга. Когда средство распределяют по длине и активно трут пряди, загрязнение у корней остаётся, а концы пересушиваются. Гораздо эффективнее мягко массировать кожу головы тёплой водой и пеной шампуня, а длину очищать "по пути", когда пена смывается.

Ошибка 2: попытки "приучить" волосы не жирниться

Идея "тренировки волос" звучит соблазнительно: якобы если реже мыть голову, кожа начнёт выделять меньше жира. На практике это миф. Интенсивность выработки себума определяется генетикой, гормональным фоном и индивидуальными особенностями, а не графиком мытья. Если вам комфортнее мыть голову чаще — в этом нет ничего "неправильного", важнее подобрать мягкие средства и не пересушивать длину.

Ошибка 3: слишком частое отшелушивание кожи головы

Пилинг может быть полезным, когда нужно убрать избыток себума и отмершие клетки, но "чем чаще, тем лучше" здесь не работает. Агрессивные скрабы при регулярном использовании способны травмировать кожу, провоцировать раздражение и делать её более уязвимой. Если хочется детокса, лучше выбирать деликатные формулы — мягкие химические средства или очищающие маски, которые убирают остатки продуктов без механического повреждения.

Ошибка 4: постоянное использование средств с силиконами

Силиконы часто дают быстрый косметический эффект — гладкость и блеск, но при регулярном наслаивании могут накапливаться у корней и вокруг фолликулов. В результате волосы быстрее теряют свежесть, а кожа головы может реагировать закупоркой пор и воспалениями. В таких случаях помогает более грамотное чередование: не делать "силиконовый слой" постоянной основой ухода и следить, чтобы очищение действительно смывало остатки стайлинга.

Ошибка 5: злоупотребление горячими инструментами

Фен, утюжок и плойка удобны, но постоянное тепло вытягивает влагу и ослабляет структуру волоса. Со временем это проявляется сухостью, хрупкостью и ломкостью, особенно на концах. Снизить риск помогает простая дисциплина: по возможности уменьшать частоту горячих укладок и обязательно использовать термозащиту, чтобы смягчать воздействие температуры.

Ошибка 6: игнор питания и стресса

Состояние волос тесно связано с тем, как мы питаемся и как живём. Дефициты в рационе и хронический стресс могут отражаться на росте и густоте, усиливать выпадение и делать волосы визуально "уставшими". В этом смысле уход — не только шампунь и маска, но и более базовые вещи: регулярное полноценное питание и работа со стрессом, который влияет на гормональные процессы в организме.

Ошибка 7: пренебрежение уходом за кожей головы

Кожа головы — это "почва", от которой зависит качество волос, но её часто вспоминают только при проблемах. Если она пересушена или раздражена, страдает и внешний вид длины, и общее ощущение комфорта. Полезно включать регулярные, но мягкие процедуры: сыворотки, масла или поддерживающие средства, которые помогают сохранять баланс, очищать от остатков продуктов и уменьшать избыток жирности без агрессии.

Автор Марина Егорова
Марина Егорова — врач-терапевт (НГМУ) с 8-летним стажем. Эксперт по доказательной медицине, профилактике вирусных и сердечно-сосудистых заболеваний.
Редактор Алина Курнявцева
Алина Курнявцева — журналист, корреспондент ново﻿стной службы Ньюсинфо

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Сауна усиливает кровообращение и временно улучшает тон кожи — Папачараламбус сегодня в 1:11
Сауна делает лицо, как после отдыха — но есть граница: одна ошибка превращает пользу в сухость и раздражение

Узнайте, как регулярные посещения сауны влияют на состояние кожи. Мы расскажем о нюансах, которые помогут сделать уход осознанным и эффективным.

Читать полностью » Смесь соли с калием снизила артериальное давление — учёные вчера в 19:24
Всего одно изменение на кухне — и давление идёт вниз: продукт меняет привычный рацион

Учёные нашли способ сократить потребление натрия, не жертвуя вкусом пищи. Новая соль может помочь снизить давление и поддержать здоровье сердца.

Читать полностью » Тяга к сладкому может говорить о стрессе и тревоге — диетолог Ромашина вчера в 13:38
Зависимость от сладкого оказалась мифом: что на самом деле заставляет тянуться к конфетам

Диетолог Ольга Ромашина рассказала NewsInfo, почему сладкое не вызывает зависимость и что на самом деле стоит за перееданием.

Читать полностью » Высокие дозы витамина D влияют на память и скорость реакции — Knowridge вчера в 13:18
Чем больше витамина D, тем хуже? Популярная добавка дала эффект, к которому никто не был готов

Новое исследование показало, что витамин D может улучшать память у пожилых женщин, но при высоких дозах способен замедлять реакцию и повышать риски.

Читать полностью » Регулярный завтрак поддерживает стабильный сахар и сосуды сердца — EatingWell вчера в 9:36
Кардиолог собирает завтрак для давления — простая формула работает лучше, чем кажется

Правильный завтрак может стать надежным инструментом заботы о сердце. Узнайте, какие продукты помогут поддерживать нормальное давление и обеспечат энергию на весь день.

Читать полностью » Поза по турецки разгружает поясницу и колени — физиотерапевт Байс вчера в 8:03
Спина ноет после рабочего дня: попробовала один необычный способ сидеть — эффект удивил

Сидение на полу перестает быть экзотикой: узнайте, как эта привычка может улучшить гибкость суставов и здоровье вашего тела в любом возрасте.

Читать полностью » Эксперимент с больными гриппом не выявил заражений у контактов — Fox News вчера в 7:30
Больных гриппом поселили рядом со здоровыми — результат эксперимента удивил даже учёных

Учёные удивлены: в эксперименте с гриппом волонтёры не заразились, несмотря на близкий контакт. Как это стало возможным? Удивительные факты.

Читать полностью » Saint Laurent возвращает сумку Mombasa в продажу в 2026 году — Harper’s Bazaar вчера в 7:28
Saint Laurent поднял архивы: сумка из нулевых вернулась — и заставила по-новому взглянуть на переиздания

Сумка Mombasa возвращается на подиум, вызывая дискуссии о переосмыслении культовых аксессуаров. Как меняются подходы к ностальгии в моде 2026 года?

Читать полностью »

Новости
Наука
Тагатоза снизила калорийность примерно на 60% по сравнению с сахаром — Университет Тафтса
Авто и мото
Инспекторы используют провокационные вопросы при остановке — автоюрист
Туризм
Привычки российских туристов заметно изменились в 2026 году — аналитики
Еда
Несладкую газировку рекомендуют делать со вкусом огурца и пряностей — Tasting Table
Питомцы
Лизание рук выражает привязанность и доверие собаки к человеку — AnimalWized
Наука
Голуби демонстрируют субъективное восприятие визуальных иллюзий — Гюнтюркюн
Еда
Матча усиливает вкус овсянки на ночь — Tasting Table
Питомцы
Переноска для грызунов снижает стресс при поездках к ветеринару— зоопсихологи
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet