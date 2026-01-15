Корни жирные, концы сухие — причина не в шампуне: вот что годами делала неправильно

Волосы редко "капризничают" без причины: чаще всего мы сами годами повторяем одни и те же привычки, которые незаметно ухудшают их состояние. Отсюда и знакомая картина — жирные корни при сухих концах, тусклый вид, ломкость или ощущение, что ничего не помогает, как ни меняй банки в ванной. Хорошая новость в том, что многие проблемы упираются в базовые ошибки, которые легко исправить, если понять логику ухода. Об этом сообщает автор Хрисса Дарсакли.

Ошибка 1: мы моем волосы, а не кожу головы

Шампунь нужен прежде всего коже головы: именно там накапливаются себум, пыль и остатки стайлинга. Когда средство распределяют по длине и активно трут пряди, загрязнение у корней остаётся, а концы пересушиваются. Гораздо эффективнее мягко массировать кожу головы тёплой водой и пеной шампуня, а длину очищать "по пути", когда пена смывается.

Ошибка 2: попытки "приучить" волосы не жирниться

Идея "тренировки волос" звучит соблазнительно: якобы если реже мыть голову, кожа начнёт выделять меньше жира. На практике это миф. Интенсивность выработки себума определяется генетикой, гормональным фоном и индивидуальными особенностями, а не графиком мытья. Если вам комфортнее мыть голову чаще — в этом нет ничего "неправильного", важнее подобрать мягкие средства и не пересушивать длину.

Ошибка 3: слишком частое отшелушивание кожи головы

Пилинг может быть полезным, когда нужно убрать избыток себума и отмершие клетки, но "чем чаще, тем лучше" здесь не работает. Агрессивные скрабы при регулярном использовании способны травмировать кожу, провоцировать раздражение и делать её более уязвимой. Если хочется детокса, лучше выбирать деликатные формулы — мягкие химические средства или очищающие маски, которые убирают остатки продуктов без механического повреждения.

Ошибка 4: постоянное использование средств с силиконами

Силиконы часто дают быстрый косметический эффект — гладкость и блеск, но при регулярном наслаивании могут накапливаться у корней и вокруг фолликулов. В результате волосы быстрее теряют свежесть, а кожа головы может реагировать закупоркой пор и воспалениями. В таких случаях помогает более грамотное чередование: не делать "силиконовый слой" постоянной основой ухода и следить, чтобы очищение действительно смывало остатки стайлинга.

Ошибка 5: злоупотребление горячими инструментами

Фен, утюжок и плойка удобны, но постоянное тепло вытягивает влагу и ослабляет структуру волоса. Со временем это проявляется сухостью, хрупкостью и ломкостью, особенно на концах. Снизить риск помогает простая дисциплина: по возможности уменьшать частоту горячих укладок и обязательно использовать термозащиту, чтобы смягчать воздействие температуры.

Ошибка 6: игнор питания и стресса

Состояние волос тесно связано с тем, как мы питаемся и как живём. Дефициты в рационе и хронический стресс могут отражаться на росте и густоте, усиливать выпадение и делать волосы визуально "уставшими". В этом смысле уход — не только шампунь и маска, но и более базовые вещи: регулярное полноценное питание и работа со стрессом, который влияет на гормональные процессы в организме.

Ошибка 7: пренебрежение уходом за кожей головы

Кожа головы — это "почва", от которой зависит качество волос, но её часто вспоминают только при проблемах. Если она пересушена или раздражена, страдает и внешний вид длины, и общее ощущение комфорта. Полезно включать регулярные, но мягкие процедуры: сыворотки, масла или поддерживающие средства, которые помогают сохранять баланс, очищать от остатков продуктов и уменьшать избыток жирности без агрессии.