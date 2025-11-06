Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Женщина выполняет упражнения для лица
Женщина выполняет упражнения для лица
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Ирина Соколова Опубликована сегодня в 19:10

Блестящие волосы — это не просто красота: эксперимент показал, как они обманывают мозг окружающих

Procter & Gamble: прямые волосы сигнализируют о молодости и здоровье организма

Женские волосы, их текстура и блеск оказываются куда более влиятельными, чем принято считать. Новое исследование, проведённое специалистами Венского университета и компанией Procter & Gamble, показало: именно гладкие и блестящие волосы чаще всего ассоциируются у окружающих с молодостью, здоровьем и привлекательностью. Работа опубликована в журнале International Journal of Cosmetic Science (IJCS) и уже вызвала интерес в индустрии красоты и нейропсихологии восприятия.

Как проходило исследование

В серии экспериментов участвовали несколько тысяч женщин из разных европейских стран. Участницам показывали фотографии моделей в париках, различавшихся по четырём параметрам:

  • длине,
  • блеску,
  • степени выпрямленности,
  • объёму волос.

"Лица моделей не были видны, что исключало влияние мимики и черт лица", — отмечают авторы исследования.

Такой подход позволил сфокусироваться исключительно на восприятии волос как визуального признака. Испытуемые оценивали снимки по категориям "здоровье", "молодость" и "ухоженность".

Что люди считают "здоровыми" волосами

Результаты оказались удивительно однозначными: большинство респондентов отдавали предпочтение прямым и блестящим волосам. Эти характеристики вызывали самые сильные ассоциации с молодостью и физическим здоровьем. Более того, степень выпрямленности оказалась даже более значимой, чем блеск.

"Самыми выраженными оказались параллели между блеском, выпрямленностью и восприятием здоровья", — говорится в публикации.

То есть гладкие, ровные волосы сигнализируют окружающим о хорошем состоянии организма и ухоженности их обладательницы — даже если речь идёт о парике на фотографии.

Когда объём играет против

Исследование также опровергло популярное представление, что пышная причёска делает женщину привлекательнее. Напротив, слишком высокий объём часто воспринимался как неестественный и "старящий". Наиболее гармоничными участницы называли умеренно объёмные, прямые и блестящие волосы - именно они создавали впечатление ухоженности и молодости.

Параметр Влияние на восприятие
Блеск Повышает ощущение здоровья и жизненной силы
Выпрямленность Связана с молодостью и аккуратностью
Объём При чрезмерности воспринимается негативно
Длина Менее значима, чем текстура и блеск

Почему гладкие волосы кажутся "моложе"

С точки зрения эволюционной психологии, блеск и ровность волос ассоциируются с эластичностью и увлажнённостью, что является индикатором здоровья. Волосы становятся тусклее и суше с возрастом — отсюда и связь между блеском и восприятием молодости.

К тому же современные стандарты ухода, продвигаемые индустрией красоты, усиливают эти ассоциации: блестящие и прямые волосы чаще появляются в рекламе, фильмах и соцсетях, формируя устойчивый визуальный стереотип.

Советы шаг за шагом: как придать волосам эффект здоровья

  1. Используйте сыворотки и масла для сглаживания кутикулы — например, с аргановым или жожоба-маслом.

  2. Старайтесь минимизировать перегрев: выбирайте щадящие режимы фена и используйте термозащиту.

  3. Регулярно делайте глубокое увлажнение - маски с кератином и пантенолом восстанавливают блеск.

  4. Для выравнивания текстуры подойдут кератиновые процедуры или ламинирование.

  5. Откажитесь от чрезмерного начёса и лака — они создают эффект искусственного объёма и утяжеляют образ.

А что если структура волос — природно кудрявая?

Учёные подчеркивают: исследование не утверждает, что только прямые волосы красивы. Оно показывает, как общество интерпретирует визуальные сигналы. В культурах, где кудри считаются нормой, восприятие может быть иным. Однако для Европы и Северной Америки данные устойчиво совпадают: прямые и блестящие волосы воспринимаются как эталон здоровья.

Интересные факты

Подобные исследования впервые связывают восприятие волос с нейробиологическими маркерами привлекательности.

Участницы эксперимента чаще выбирали фотографии, напоминавшие образы из рекламы, не осознавая этого.

Эффект блеска усиливает внимание зрителя к волосам, отвлекая от других деталей внешности.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Исследователи FMI с помощью ИИ раскрыли механизм, по которому ДНК задаёт тип клетки — NGN2 и MyoD1 сегодня в 15:38
Когда ДНК говорит шёпотом: учёные расшифровали язык, по которому клетки выбирают свою судьбу

Учёные из Базеля расшифровали, как факторы транскрипции направляют стволовые клетки по пути развития. Это открытие раскрывает "язык ДНК" и приближает биологию к управлению судьбой клетки.

Читать полностью » Физики из Женевского университета подтвердили подчинение тёмной материи законам гравитации — Камиль Бонвен сегодня в 14:38
85% Вселенной — в тени: учёные искали следы новой силы, но нашли идеальный порядок

Учёные из Портсмутского университета и их коллеги впервые проверили, подчиняется ли тёмная материя законам физики обычного мира, и выяснили, что если "пятая сила" существует, то она крайне слаба — не более 7% от силы тяжести.

Читать полностью » Биогеохимики из Института Макса Планка обнаружили естественный фильтр парникового газа в Черном море — Ян фон Аркс сегодня в 13:38
Газ, который смеётся — но убивает климат: почему Черное море не выпускает закись азота наружу

Учёные из Института Макса Планка раскрыли тайну Черного моря: почему оно производит закись азота, но почти не выпускает её в атмосферу. Микробы оказались природным фильтром планеты.

Читать полностью » Исследователи из Arkeologerna восстановили погребальные обряды викингов по найденным мечам и украшениям — Ларссон сегодня в 12:38
Мечи, вбитые в землю, и золото на пепле: археологи раскрыли тайну захоронений древних воинов Швеции

Два меча, вбитые в землю, золотые украшения и сожжённые лошади — археологи Швеции раскрыли тайны ритуалов викингов, объединив воинскую мощь, память и духовность.

Читать полностью » Учёные из Бристоля математически описали эффект вылета мяча при ударе — Джон Хоган сегодня в 11:16
Мяч смерти: как неустойчивое равновесие превращает идеальный удар в катастрофу

Британские учёные объяснили, почему мяч для гольфа иногда вылетает из лунки после, казалось бы, точного удара: всё дело в физике, неустойчивом равновесии и вращении.

Читать полностью » Снижение аэрозолей усилило глобальное потепление и снизило отражательную способность облаков — Сара Доэрти сегодня в 10:16
Земля теряет зеркало: планета стала отражать меньше света и нагреваться быстрее, чем предсказывали учёные

Чистый воздух — благо для людей, но неожиданное испытание для планеты. Новое исследование показало, что снижение аэрозолей ослабляет яркость облаков и ускоряет глобальное потепление.

Читать полностью » Китай разработал надувной орбитальный модуль для космических фабрик будущего — Ян Ицян сегодня в 9:16
Китай разворачивает будущее в космосе: надувной модуль превращается в орбитальную фабрику

Китайские учёные испытали надувной орбитальный модуль, способный стать базой для первых космических фабрик. Технология обещает революцию в производстве за пределами Земли.

Читать полностью » Гликокаликс управляет поведением иммунных клеток и воспалением организма — Эми Сондерс, Дуглас Дайер сегодня в 8:17
Клетки ведут себя как бойцы без доспехов — гликокаликс исчезает, и начинается сражение

Учёные впервые показали, что иммунные клетки сбрасывают свой гликокаликс, чтобы легче проникать в ткани. Это открытие может изменить подход к лечению воспалительных заболеваний.

Читать полностью »

Новости
Питомцы
Размер собаки не влияет на её интеллект
Туризм
Безвизовый отдых в Омане: Салала — новый курорт для россиян с отличным климатом и пляжами
Дом
Организация пространства снижает стресс и повышает продуктивность — мнение специалистов
Садоводство
Иван Смирнов: горький перец можно вырастить в домашних условиях
Спорт и фитнес
New Balance представил модель Thermal Lite с трёхступенчатой регулировкой длины для невысоких женщин
Авто и мото
Jeep отзывает 320 тысяч Wrangler 4xe и Grand Cherokee 4xe из-за риска возгорания батареи
Красота и здоровье
Эрин Палински-Уэйд: сидячий образ жизни признан главным фактором накопления висцерального жира
Туризм
Дхарави, Кибера и Росинья: где находятся самые густонаселённые трущобы планеты
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet