Блестящие волосы — это не просто красота: эксперимент показал, как они обманывают мозг окружающих

Женские волосы, их текстура и блеск оказываются куда более влиятельными, чем принято считать. Новое исследование, проведённое специалистами Венского университета и компанией Procter & Gamble, показало: именно гладкие и блестящие волосы чаще всего ассоциируются у окружающих с молодостью, здоровьем и привлекательностью. Работа опубликована в журнале International Journal of Cosmetic Science (IJCS) и уже вызвала интерес в индустрии красоты и нейропсихологии восприятия.

Как проходило исследование

В серии экспериментов участвовали несколько тысяч женщин из разных европейских стран. Участницам показывали фотографии моделей в париках, различавшихся по четырём параметрам:

длине,

блеску,

степени выпрямленности,

объёму волос.

"Лица моделей не были видны, что исключало влияние мимики и черт лица", — отмечают авторы исследования.

Такой подход позволил сфокусироваться исключительно на восприятии волос как визуального признака. Испытуемые оценивали снимки по категориям "здоровье", "молодость" и "ухоженность".

Что люди считают "здоровыми" волосами

Результаты оказались удивительно однозначными: большинство респондентов отдавали предпочтение прямым и блестящим волосам. Эти характеристики вызывали самые сильные ассоциации с молодостью и физическим здоровьем. Более того, степень выпрямленности оказалась даже более значимой, чем блеск.

"Самыми выраженными оказались параллели между блеском, выпрямленностью и восприятием здоровья", — говорится в публикации.

То есть гладкие, ровные волосы сигнализируют окружающим о хорошем состоянии организма и ухоженности их обладательницы — даже если речь идёт о парике на фотографии.

Когда объём играет против

Исследование также опровергло популярное представление, что пышная причёска делает женщину привлекательнее. Напротив, слишком высокий объём часто воспринимался как неестественный и "старящий". Наиболее гармоничными участницы называли умеренно объёмные, прямые и блестящие волосы - именно они создавали впечатление ухоженности и молодости.

Параметр Влияние на восприятие Блеск Повышает ощущение здоровья и жизненной силы Выпрямленность Связана с молодостью и аккуратностью Объём При чрезмерности воспринимается негативно Длина Менее значима, чем текстура и блеск

Почему гладкие волосы кажутся "моложе"

С точки зрения эволюционной психологии, блеск и ровность волос ассоциируются с эластичностью и увлажнённостью, что является индикатором здоровья. Волосы становятся тусклее и суше с возрастом — отсюда и связь между блеском и восприятием молодости.

К тому же современные стандарты ухода, продвигаемые индустрией красоты, усиливают эти ассоциации: блестящие и прямые волосы чаще появляются в рекламе, фильмах и соцсетях, формируя устойчивый визуальный стереотип.

Советы шаг за шагом: как придать волосам эффект здоровья

Используйте сыворотки и масла для сглаживания кутикулы — например, с аргановым или жожоба-маслом. Старайтесь минимизировать перегрев: выбирайте щадящие режимы фена и используйте термозащиту. Регулярно делайте глубокое увлажнение - маски с кератином и пантенолом восстанавливают блеск. Для выравнивания текстуры подойдут кератиновые процедуры или ламинирование. Откажитесь от чрезмерного начёса и лака — они создают эффект искусственного объёма и утяжеляют образ.

А что если структура волос — природно кудрявая?

Учёные подчеркивают: исследование не утверждает, что только прямые волосы красивы. Оно показывает, как общество интерпретирует визуальные сигналы. В культурах, где кудри считаются нормой, восприятие может быть иным. Однако для Европы и Северной Америки данные устойчиво совпадают: прямые и блестящие волосы воспринимаются как эталон здоровья.

Интересные факты

Подобные исследования впервые связывают восприятие волос с нейробиологическими маркерами привлекательности.

Участницы эксперимента чаще выбирали фотографии, напоминавшие образы из рекламы, не осознавая этого.

Эффект блеска усиливает внимание зрителя к волосам, отвлекая от других деталей внешности.