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NYT: хакеры добрались до переписки создавшей чат-бот ChatGPT компании OpenAI
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NYT: хакеры добрались до переписки создавшей чат-бот ChatGPT компании OpenAI

Злоумышленники смогли добраться до переписки создавшей чатбот ChatGPT компании OpenAI и украли сведения о реализации технологий ИИ. О произошедшем информировала американская газета New York Times со ссылкой на информированные источники.

Стало известно, что год назад злоумышленники взломали интернет-форум, на котором работники американской научно-исследовательской организации OpenAI, обсуждающих технологии ИИ, вели разговор по поводу современных технологий.

Как сообщается, начальство организации сообщило работникам и совету директоров о несанкционированном воздействии на вычислительную систему определёнными программными средствами. Однако за пределы компании сведения об атаке не стали распространять, потому что действия злоумышленников никак не опорочили клиентов и сотрудников фирмы.

Помимо этого, компания не считала, что кибератака как-то связана с опасностью национальной безопасности. Начальство полагало, что хакеры не имели отношения к связям с иностранными государствами. Кроме того, никаких заявлений в правоохранительные органы тоже не поступало.

Фото: Flickr / Jernej Furman (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)

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