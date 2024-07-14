Американский хакер Джон Биннс, обвиняемый в утечке данных T-Mobile, был арестован в Турции по подозрению в организации крупнейшей в истории США хакерской атаки на метаданные AT&T.

В атаке, обнаруженной в апреле, данные как минимум 50 млн клиентов AT&T были скомпрометированы.

Биннса связывают с хакерской группой UNC5537, известной взломами инструмента Snowflake и компаний Ticketmaster и Santander. Биннс утверждает, что его действия были реакцией на пытки, которым он якобы подвергся со стороны ЦРУ.

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