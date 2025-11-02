Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Неизвестная планета
Неизвестная планета
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука
Алексей Морозов Опубликована сегодня в 21:05

Ближайший шанс на инопланетян: планета GJ 251 c — идеальная цель для поиска жизни

Бирд: в системе GJ 251 подтверждено наличие экзопланеты с массой 3,8 земных

Всего в 18 световых годах от нас, в созвездии Близнецов, астрономы обнаружили один из самых перспективных миров для поисков жизни за пределами Солнечной системы. Речь идет о суперземле GJ 251 c, обращающейся вокруг тусклого красного карлика. Это каменистая планета, чья масса примерно в 3,8 раза превышает земную, и что самое важное — она находится в зоне обитаемости своей звезды, где условия могут быть подходящими для существования жидкой воды.

Необычная звезда и ее планеты

Звезда GJ 251 представляет собой красный карлик, или звезду М-типа, чья светимость составляет жалкие 1,5% от солнечной. Интересно, что у этого тусклого светила с низкой металличностью (содержанием элементов тяжелее гелия) обнаружилась целая планетная система. Ранее считалось, что суперземли редко формируются вокруг таких звезд.

В 2020 году астрономы открыли первую планету в этой системе — GJ 251 b. Это горячая суперземля, которая совершает полный оборот вокруг звезды всего за 14,2 земных суток. Новая же планета, GJ 251 c, находится значительно дальше — ее орбитальный период составляет 53,6 суток, что и помещает ее в вожделенную зону обитаемости.

Детективная работа астрономов

Открытие стало результатом кропотливой работы международной команды под руководством Кори Бирда из Калифорнийского университета в Ирвайне. Ученые проанализировали огромный массив данных — более 900 измерений лучевых скоростей, собранных пятью различными спектрографами на телескопах по всему миру за последние два десятилетия.

"Особое внимание астрономы уделили борьбе с ложными сигналами, вызванными активностью звезды — пятнами, вспышками и вращением", — отметили авторы исследования.

Чтобы отделить реальные планетные сигналы от звездного "шума", исследователи применили sophisticated statistical method — метод гауссовских процессов. Анализ подтвердил, что сигналы с периодами 14 и 54 дня действительно соответствуют планетам, в то время как другие колебания (на 68, 72 и 120 дней) связаны с активностью самого красного карлика.

Сравнительная таблица планет системы GJ 251

Параметр GJ 251 b GJ 251 c
Масса (в земных) ~2-3 M⊕ ~3,8 M⊕
Орбитальный период 14,2 дня 53,6 дня
Расположение Внутри зоны обитаемости В зоне обитаемости
Температура Высокая Умеренная, потенциально подходящая для жизни

А что если…

Если на GJ 251 c действительно существует жизнь, будущие телескопы смогут обнаружить ее следы по составу атмосферы. Так называемые биомаркеры — кислород, метан, озон — укажут на возможную биологическую активность.

Почему это открытие так важно

Близость GJ 251 c к Земле и ее выгодное расположение делают эту планету идеальным кандидатом для будущих исследований. Авторы работы отмечают, что она уже сейчас может считаться лучшим кандидатом для прямой съемки в северной части неба.

Такие телескопы нового поколения, как Чрезвычайно большой телескоп (ELT), Тридцатиметровый телескоп (TMT) и Гигантский Магелланов телескоп (GMT), которые должны начать работу в ближайшие годы, смогут не просто обнаружить эту планету, но и получить ее прямое изображение. Это откроет возможность детального изучения ее атмосферы, климата и поиска химических признаков жизни.

Три факта о красных карликах и жизни

  1. Красные карлики — самый распространенный тип звезд в нашей Галактике, на них приходится около 75% всех звезд Млечного Пути.

  2. Из-за низкой светимости зона обитаемости вокруг красных карликов расположена очень близко к звезде, что часто приводит к приливному захвату планеты.

  3. Несмотря на вспышечную активность, красные карлики чрезвычайно долгоживущи — их жизненный цикл может исчисляться триллионами лет, что предоставляет жизни огромные временные рамки для возникновения и развития.

FAQ

Что такое суперземля?
Суперземля — это класс экзопланет, чья масса превышает массу Земли, но меньше массы Нептуна (примерно до 10 масс Земли). При этом планета должна быть каменистой, а не газовым гигантом.

Почему GJ 251 c такая особенная?
Это одна из ближайших к нам суперземель, находящаяся в зоне обитаемости. Ее относительная близость делает ее удобной мишенью для детального изучения с помощью новых телескопов.

Может ли жизнь существовать рядом с красным карликом?
Это дискуссионный вопрос. С одной стороны, вспышки красных карликов могут sterilize близлежащие планеты. С другой — их долгожительство дает жизни шанс на развитие. Некоторые ученые считают, что жизнь может существовать в терминаторной зоне — на границе дня и ночи у приливно заблокированных планет.

Исторический контекст

Поиск обитаемых миров за пределами Солнечной системы прошел долгий путь от чисто теоретических изысканий до практических открытий. Первые экзопланеты у солнцеподобных звезд были обнаружены лишь в 1990-х годах. Изначально поиски были сфокусированы на аналогах Солнца, но постепенно астрономы осознали, что более многочисленные и долгоживущие красные карлики могут предоставить больше возможностей для находки. Открытие системы TRAPPIST-1 в 2016 году с семью землеподобными планетами стало поворотным моментом, сместив фокус на эти тусклые звезды. Обнаружение GJ 251 c продолжает эту тенденцию, добавляя в список перспективных целей для поиска жизни еще один относительно близкий мир, изучение которого станет возможным уже в обозримом будущем с вводом в строй телескопов нового поколения.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

В пещерах Пертоза-Аулетта найдено свайное поселение II тысячелетия до нашей эры сегодня в 17:43
Древние строили дома на сваях под землёй: найден уникальный шедевр, равного которому нет в Европе

В итальянских пещерах Пертоза-Аулетта археологи обнаружили тысячи древних артефактов. Среди находок — уникальное бронзовое долото с деревянной ручкой, пережившее тысячелетия.

Читать полностью » Гиперспектральные камеры нашли следы древних пигментов на петроглифах Финляндии возрастом 5000 лет сегодня в 17:40
Камера, которая видит невидимое: как финские археологи нашли потерянные петроглифы под мхом

Финские археологи используют передовые технологии для обнаружения скрытых наскальных рисунков. Что могут рассказать древние изображения, невидимые человеческому глазу?

Читать полностью » Уайз: в пяти зонах лобной коры мозга приматов, нейроны реагировали на относительное положение корма сегодня в 16:30
Многозадачность — дар или проклятие? Мозг приматов показал, как справляться без ошибок

Ученые выяснили, что мозг приматов создает не единую карту пространства, а гибкие схемы взаимного расположения объектов. Как это помогает нам в многозадачности?

Читать полностью » Орнитолог Кодзима: птицы накапливают вокальную энергию ночью из-за темноты сегодня в 16:03
Птицы ждут света, чтобы разразиться пением: учёные объяснили, почему ночь заставляет их молчать

Утреннее пение птиц — одна из самых красивых загадок природы. Новое исследование предлагает простое объяснение этому феномену, основанное на экспериментах с зебровыми амадинами.

Читать полностью » Биологи разработали гриб-ловушку, убивающий комаров естественным путём — профессор Сент-Леджер сегодня в 15:13
Сладкий запах, горький финал: учёные нашли, как остановить малярию без капли яда

Учёные нашли способ победить комаров без химии — с помощью гриба, который пахнет цветами. Новый метод обещает избавить миллионы людей от смертельных инфекций.

Читать полностью » Обнаружение захоронения митрополита Иллариона подтвердило легенду о святыне Суздаля — Тарасов сегодня в 14:13
Гроб, найденный под плитой: археологи раскрыли тайну суздальского святителя, исчезнувшего в советскую эпоху

Археологи подтвердили место захоронения митрополита Иллариона в Суздале. Открытие стало финалом истории длиной три века и символом возвращения духовной памяти древнего города.

Читать полностью » Исследование доказало рациональное мышление шимпанзе и их гибкость решений — Эмили Сэнфорд сегодня в 13:13
Когда банан побеждает упрямство: эксперимент показал, что гибкость мышления не человеческая привилегия

Новое исследование доказало: шимпанзе способны менять мнение, если появляются новые факты. Это открытие заставляет пересмотреть границы разума в мире животных.

Читать полностью » Исследователи назвали южное побережье Африки точкой исхода Homo sapiens — Ричард Мэтьюс сегодня в 12:13
Пляж, где начался человек: неожиданное открытие археологов переворачивает теорию эволюции

Новая гипотеза переворачивает историю человечества: учёные считают, что первый шаг Homo sapiens за пределы Африки был сделан не с востока, а с юга континента.

Читать полностью »

Новости
Авто и мото
После 17 часов без сна водитель реагирует как при 0,5 промилле алкоголя
Еда
Кулинары напомнили, что говяжья печень придаёт печёному торту насыщенный вкус и плотную текстуру
Дом
Алюминиевая фольга помогает очистить сковороды и противни без химии
Питомцы
Домашняя среда содержит опасности для кошки
Садоводство
Никита Чаплин: главное в дачном доме — тёплый контур и качественные коммуникации
Спорт и фитнес
Польза тренировок Табата: жиросжигание, выносливость и ускорение метаболизма
Туризм
Лучшее время для поездки в Китай: осень и ранняя весна по мнению эксперта
Красота и здоровье
Учёные из Осаки обнаружили, что соединения хны способны обратить фиброз печени
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet